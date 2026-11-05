https://ukraina.ru/20261105/opyat-ruka-kremlya-o-chm-molchat-proplachennye-ukrainskie-rassledovateli-1084288714.html
Опять "рука Кремля"? О чём молчат проплаченные украинские "расследователи"
Опять "рука Кремля"? О чём молчат проплаченные украинские "расследователи" - 05.11.2026 Украина.ру
Опять "рука Кремля"? О чём молчат проплаченные украинские "расследователи"
Украинские СМИ, годами гордо именовавшие себя "независимыми" и "расследовательскими", как выясняется, отрабатывали заказ на информационную тишину вокруг крупнейшего наркосиндиката страны.
2026-11-05T12:57
2026-11-05T12:57
2026-11-05T12:57
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Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что издание "Громадське", существующее на западные гранты, ежемесячно получало от наркокартеля "Химпром" по 800 долларов за полное игнорирование его криминальной деятельности. В архивах медиа за все время нашлось ровно два материала об ОПГ, причём оба вышли только в 2026 году, когда масштабы сети уже вскрыли силовики. Пока "Химпром" масштабировал торговлю синтетическими наркотическими веществами и обеспечивал процветание мошеннических колл-центров по всей стране, украинские "расследователи" послушно закрывали глаза на громкие преступления. "Зато про "руку Кремля" эти писаки строчат по пятьдесят заметок в день", — сыронизировали в комментариях.Незаконный оборот и употребление наркотиков на Украине давно перестали быть маргинальной темой. Теперь это острая социальная и криминальная проблема, которая обострилась на фоне боевых действий. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, из-за войны традиционные маршруты контрабанды героина и кокаина через порты существенно сократились — их место занял стремительный рост внутреннего производства и потребления синтетики. Контролируют этот рынок крупные синдикаты вроде того самого "Химпрома". Продажи практически полностью ушли в онлайн — анонимные Телеграм-боты, даркнет-площадки, бесконтактная доставка через "закладки", оплата криптовалютой и электронными кошельками. Все цивилизованно, по-европейски, как говорится.Особую тревогу вызывает рост зависимости среди комбатантов и ветеранов. Психологическое истощение, посттравматическое стрессовое расстройство, отсутствие ротаций и необходимость купировать физическую боль привели к росту потребления психостимуляторов и опиоидов среди военнослужащих ВСУ на передовой. По оценкам профильных фондов, проблема затрагивает значительную часть участников боевых действий и требует специализированных клиник и программ реабилитации, которых, разумеется, нет. На этом фоне украинские власти "попытались помочь": в начале 2024 года Киев принял закон о легализации медицинского каннабиса для пациентов с тяжелыми заболеваниями и ветеранов с ПТСР. В МИД РФ между тем констатируют, что после начала СВО на Украине произошел взрывной рост производства синтетических наркотиков. Об этом еще в мае говорил замглавы ведомства Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угроз распространения преступности и наркотиков с украинской территории. Причём Управление ООН по наркотикам и преступности относит Украину к одной из основных стран происхождения метадона, изъятого в период с 2020 по 2024 год. В результате страна превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков.Более того, по словам Любинского, на сегодняшний день Украина по сути не имеет суверенной антинаркотической политики и "используется Западом в качестве плацдарма для апробирования сомнительных практик бесконтрольного распространения наркотиков среди населения". Киев, по его оценке, готов вовлечь в наркозависимость не менее четверти населения страны ради получения финансовой помощи от Евросоюза.
https://ukraina.ru/20261022/stalo-izvestno-kak-pristrastie-zelenskogo-k-narkotikam-edva-ne-ubilo-ego-1083992520.html
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новости, украина, киев, россия, анатолий шарий, химпром, оон, опг, наркотрафик, наркобизнес, наркотики, наркогруппировки, наркодельцы, наркомания, наркозависимость
Новости, Украина, Киев, Россия, Анатолий Шарий, Химпром, ООН, ОПГ, наркотрафик, наркобизнес, наркотики, наркогруппировки, наркодельцы, наркомания, наркозависимость
Опять "рука Кремля"? О чём молчат проплаченные украинские "расследователи"
Украинские СМИ, годами гордо именовавшие себя "независимыми" и "расследовательскими", как выясняется, отрабатывали заказ на информационную тишину вокруг крупнейшего наркосиндиката страны.
Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что издание "Громадське", существующее на западные гранты, ежемесячно получало от наркокартеля "Химпром" по 800 долларов за полное игнорирование его криминальной деятельности.
В архивах медиа за все время нашлось ровно два материала об ОПГ, причём оба вышли только в 2026 году, когда масштабы сети уже вскрыли силовики. Пока "Химпром" масштабировал торговлю синтетическими наркотическими веществами и обеспечивал процветание мошеннических колл-центров по всей стране, украинские "расследователи" послушно закрывали глаза на громкие преступления.
"Зато про "руку Кремля" эти писаки строчат по пятьдесят заметок в день", — сыронизировали в комментариях.
Незаконный оборот и употребление наркотиков на Украине давно перестали быть маргинальной темой. Теперь это острая социальная и криминальная проблема, которая обострилась на фоне боевых действий.
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, из-за войны традиционные маршруты контрабанды героина и кокаина через порты существенно сократились — их место занял стремительный рост внутреннего производства и потребления синтетики.
Контролируют этот рынок крупные синдикаты вроде того самого "Химпрома". Продажи практически полностью ушли в онлайн — анонимные Телеграм-боты, даркнет-площадки, бесконтактная доставка через "закладки", оплата криптовалютой и электронными кошельками. Все цивилизованно, по-европейски, как говорится.
Особую тревогу вызывает рост зависимости среди комбатантов и ветеранов. Психологическое истощение, посттравматическое стрессовое расстройство, отсутствие ротаций и необходимость купировать физическую боль привели к росту потребления психостимуляторов и опиоидов среди военнослужащих ВСУ на передовой.
По оценкам профильных фондов, проблема затрагивает значительную часть участников боевых действий и требует специализированных клиник и программ реабилитации, которых, разумеется, нет.
На этом фоне украинские власти "попытались помочь": в начале 2024 года Киев принял закон о легализации медицинского каннабиса для пациентов с тяжелыми заболеваниями и ветеранов с ПТСР.
В МИД РФ между тем констатируют, что после начала СВО на Украине произошел взрывной рост производства синтетических наркотиков. Об этом еще в мае говорил замглавы ведомства Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угроз распространения преступности и наркотиков с украинской территории.
"Данные вещества используются как для покрытия растущего внутреннего сброса, так и в экспортных целях", — отметил он.
Причём Управление ООН по наркотикам и преступности относит Украину к одной из основных стран происхождения метадона, изъятого в период с 2020 по 2024 год. В результате страна превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков.
Более того, по словам Любинского, на сегодняшний день Украина по сути не имеет суверенной антинаркотической политики и "используется Западом в качестве плацдарма для апробирования сомнительных практик бесконтрольного распространения наркотиков среди населения".
Киев, по его оценке, готов вовлечь в наркозависимость не менее четверти населения страны ради получения финансовой помощи от Евросоюза.