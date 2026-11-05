https://ukraina.ru/20261105/opyat-ruka-kremlya-o-chm-molchat-proplachennye-ukrainskie-rassledovateli-1084288714.html

Опять "рука Кремля"? О чём молчат проплаченные украинские "расследователи"

Опять "рука Кремля"? О чём молчат проплаченные украинские "расследователи" - 05.11.2026 Украина.ру

Опять "рука Кремля"? О чём молчат проплаченные украинские "расследователи"

Украинские СМИ, годами гордо именовавшие себя "независимыми" и "расследовательскими", как выясняется, отрабатывали заказ на информационную тишину вокруг крупнейшего наркосиндиката страны.

2026-11-05T12:57

2026-11-05T12:57

2026-11-05T12:57

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Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что издание "Громадське", существующее на западные гранты, ежемесячно получало от наркокартеля "Химпром" по 800 долларов за полное игнорирование его криминальной деятельности. В архивах медиа за все время нашлось ровно два материала об ОПГ, причём оба вышли только в 2026 году, когда масштабы сети уже вскрыли силовики. Пока "Химпром" масштабировал торговлю синтетическими наркотическими веществами и обеспечивал процветание мошеннических колл-центров по всей стране, украинские "расследователи" послушно закрывали глаза на громкие преступления. "Зато про "руку Кремля" эти писаки строчат по пятьдесят заметок в день", — сыронизировали в комментариях.Незаконный оборот и употребление наркотиков на Украине давно перестали быть маргинальной темой. Теперь это острая социальная и криминальная проблема, которая обострилась на фоне боевых действий. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, из-за войны традиционные маршруты контрабанды героина и кокаина через порты существенно сократились — их место занял стремительный рост внутреннего производства и потребления синтетики. Контролируют этот рынок крупные синдикаты вроде того самого "Химпрома". Продажи практически полностью ушли в онлайн — анонимные Телеграм-боты, даркнет-площадки, бесконтактная доставка через "закладки", оплата криптовалютой и электронными кошельками. Все цивилизованно, по-европейски, как говорится.Особую тревогу вызывает рост зависимости среди комбатантов и ветеранов. Психологическое истощение, посттравматическое стрессовое расстройство, отсутствие ротаций и необходимость купировать физическую боль привели к росту потребления психостимуляторов и опиоидов среди военнослужащих ВСУ на передовой. По оценкам профильных фондов, проблема затрагивает значительную часть участников боевых действий и требует специализированных клиник и программ реабилитации, которых, разумеется, нет. На этом фоне украинские власти "попытались помочь": в начале 2024 года Киев принял закон о легализации медицинского каннабиса для пациентов с тяжелыми заболеваниями и ветеранов с ПТСР. В МИД РФ между тем констатируют, что после начала СВО на Украине произошел взрывной рост производства синтетических наркотиков. Об этом еще в мае говорил замглавы ведомства Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угроз распространения преступности и наркотиков с украинской территории. Причём Управление ООН по наркотикам и преступности относит Украину к одной из основных стран происхождения метадона, изъятого в период с 2020 по 2024 год. В результате страна превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков.Более того, по словам Любинского, на сегодняшний день Украина по сути не имеет суверенной антинаркотической политики и "используется Западом в качестве плацдарма для апробирования сомнительных практик бесконтрольного распространения наркотиков среди населения". Киев, по его оценке, готов вовлечь в наркозависимость не менее четверти населения страны ради получения финансовой помощи от Евросоюза.

https://ukraina.ru/20261022/stalo-izvestno-kak-pristrastie-zelenskogo-k-narkotikam-edva-ne-ubilo-ego-1083992520.html

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