https://ukraina.ru/20261105/azovtsy-ispugalis-rebnka-na-ukraine-nachali-repressii-protiv-osvobozhdnnogo-iz-pytochnoy-parnya-1084287275.html

"Азовцы"* испугались ребёнка: на Украине начали репрессии против освобождённого из пыточной парня

"Азовцы"* испугались ребёнка: на Украине начали репрессии против освобождённого из пыточной парня - 05.11.2026 Украина.ру

"Азовцы"* испугались ребёнка: на Украине начали репрессии против освобождённого из пыточной парня

Семью 14-летнего Алексея Пекура и его самого внесли на одиозный сайт "Миротворец"

2026-11-05T12:36

2026-11-05T12:36

2026-11-05T12:36

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"азов"

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Ещё до появления информации о них на сайте, администратор "Миротворца" Роман Зайцев анонсировал обнародование личной информации семьи Пекур: 14-летнего Алексея Пекура, его отца Андрея и его мать Ирины."Многие интересуются, а кто же этот батя, которым [материные оскорбления в адрес ребёнка] пугал военных. Нам тоже интересно стало, и мы его таки нашли. Вместе с мамкой. Сейчас проведём фильтрационные меры и оформим в Чистилище", — писал Зайцев в соцсетях.Самого 14-летнего украинца на сайте обвиняют в "действиях, направленных на подрыв обороноспособности Украины", а также в "призывах к нападениям на военнослужащих Украины" и "нападении на военнослужащих Украины с целью нанесения телесных повреждений"."В составе организованной группы лиц 2 ноября 2026 года Пекур А.А. Непосредственно принимал активное участие в нападении на военнослужащих Национальной гвардии Украины с целью нанесения им телесных повреждений и уничтожения имущества воинской части. В результате нападения произошла расшифровка места дислокации подразделения НГ, часть военнослужащих были травмированы, нанесён материальный ущерб Силам обороны Украины на сумму, превышающую несколько десятков миллионов гривен", — утверждает сайт.При этом многие украинцы в соцсетях усомнились в том, что молодой человек мог нанести ущерб "азовцам"* на несколько десятков миллионов гривен.Сам юноша ранее рассказал, что отцом начал угрожать после того, как его облили из огнетушителя. Позднее юношу сбили со стены кирпичём, а затем избивали и резали ножами."Чем дальше меня заносят, тем больше людей меня начинают бить. Ну, человек десять, все в чёрной форме, в балаклавах, в какой-то военной форме. Вообще непонятно кто, без опознавательных знаков. За волосы меня берут. Просто бьют, я не знаю, все меня били. И лопатами, и ногами, и кулаками", — вспоминал подросток о том, что с ним происходило в тайной тюрьме "Азова"*.Также 4 июня стало известно, что женщину, которая обнародовала информацию о тюрьме, где "Азов"* содержал и пытал людей — медика и волонтёра Валентину Молодую, суд отправил в СИЗО на 60 дней без определения размера залога.Её обвинили в препятствовании деятельности Сил обороны и распространение информации о расположении военных подразделений. Кроме того, Молодую обвинили в том, что она якобы за деньги оказывала услугу "срочной эвакуации" на машине скорой помощи людей из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, аналог российского военкомата — Ред.) или военных частей.* — запрещённая в РФ экстремистская и террористическая организация

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новости, украина, россия, сизо, "азов"