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ВСУ устроили охоту на гражданский транспорт в ЛНР: семеро погибших, ранены подростки

ВСУ устроили охоту на гражданский транспорт в ЛНР: семеро погибших, ранены подростки - 05.11.2026 Украина.ру

ВСУ устроили охоту на гражданский транспорт в ЛНР: семеро погибших, ранены подростки

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на платформе "Макс" сообщил о серии ударов украинских войск по пассажирскому и гражданскому транспорту в регионе

2026-11-05T14:11

2026-11-05T14:11

2026-11-05T14:11

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В результате этих атак погибли семь человек, еще четырнадцать получили ранения различной степени тяжести. Наиболее трагический инцидент произошел утром, когда под обстрел попал рейсовый автобус, ехавший по маршруту "Петровка — Луганск".Удар по пассажирскому автобусу унес жизни пяти человек. Еще 13 пассажиров пострадали, причем среди раненых оказались двое подростков в возрасте 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оперативно предоставили необходимую медпомощь.Параллельно с этим украинские формирования атаковали еще два транспортных средства в других районах ЛНР. На трассе между населенными пунктами Ребриково и Ровеньки под удар попала "Газель", в результате чего погибли двое мужчин. Кроме того, в Алчевске в районе местного автовокзала целью атаки стал микроавтобус, где осколочные ранения получил 38-летний мирный житель.О других зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

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новости, лнр, ровеньки, леонид пасечник, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру