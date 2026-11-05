ВСУ устроили охоту на гражданский транспорт в ЛНР: семеро погибших, ранены подростки - 05.11.2026 Украина.ру
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ВСУ устроили охоту на гражданский транспорт в ЛНР: семеро погибших, ранены подростки
ВСУ устроили охоту на гражданский транспорт в ЛНР: семеро погибших, ранены подростки - 05.11.2026 Украина.ру
ВСУ устроили охоту на гражданский транспорт в ЛНР: семеро погибших, ранены подростки
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на платформе "Макс" сообщил о серии ударов украинских войск по пассажирскому и гражданскому транспорту в регионе
2026-11-05T14:11
2026-11-05T14:11
новости
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В результате этих атак погибли семь человек, еще четырнадцать получили ранения различной степени тяжести. Наиболее трагический инцидент произошел утром, когда под обстрел попал рейсовый автобус, ехавший по маршруту "Петровка — Луганск".Удар по пассажирскому автобусу унес жизни пяти человек. Еще 13 пассажиров пострадали, причем среди раненых оказались двое подростков в возрасте 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оперативно предоставили необходимую медпомощь.Параллельно с этим украинские формирования атаковали еще два транспортных средства в других районах ЛНР. На трассе между населенными пунктами Ребриково и Ровеньки под удар попала "Газель", в результате чего погибли двое мужчин. Кроме того, в Алчевске в районе местного автовокзала целью атаки стал микроавтобус, где осколочные ранения получил 38-летний мирный житель.О других зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лнр, ровеньки, леонид пасечник, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, ЛНР, Ровеньки, Леонид Пасечник, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВСУ устроили охоту на гражданский транспорт в ЛНР: семеро погибших, ранены подростки

14:11 05.11.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на платформе "Макс" сообщил о серии ударов украинских войск по пассажирскому и гражданскому транспорту в регионе
В результате этих атак погибли семь человек, еще четырнадцать получили ранения различной степени тяжести.
Наиболее трагический инцидент произошел утром, когда под обстрел попал рейсовый автобус, ехавший по маршруту "Петровка — Луганск".
Удар по пассажирскому автобусу унес жизни пяти человек. Еще 13 пассажиров пострадали, причем среди раненых оказались двое подростков в возрасте 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оперативно предоставили необходимую медпомощь.
Параллельно с этим украинские формирования атаковали еще два транспортных средства в других районах ЛНР.
На трассе между населенными пунктами Ребриково и Ровеньки под удар попала "Газель", в результате чего погибли двое мужчин.
Кроме того, в Алчевске в районе местного автовокзала целью атаки стал микроавтобус, где осколочные ранения получил 38-летний мирный житель.
О других зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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