https://ukraina.ru/20261105/khot-by-ne-zamaratsya-v-bednosti-odnopartiytsy-poroshenko-soryat-dengami-za-granitsey-1084291173.html

Не замараться в бедности: однопартийцы Порошенко* сорят деньгами за границей

Не замараться в бедности: однопартийцы Порошенко* сорят деньгами за границей - 05.11.2026 Украина.ру

Не замараться в бедности: однопартийцы Порошенко* сорят деньгами за границей

Пока украинцы считают копейки до зарплаты и учатся готовить борщ из того, что осталось на полке, депутаты партии Петра Порошенко* готовятся к зиме по-своему: Швейцария вместо заседаний, Мальдивы вместо конференций. На абсолютную, однако уже давно привычную каждому украинцу, несправедливость обратило внимание издание "Insaider.ua"

2026-11-05T14:28

2026-11-05T14:28

2026-11-05T14:28

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мальдивы

украина

верховная рада

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петр порошенко*

киев

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В публикации украинского СМИ отмечается, что Андрей Карпов, депутат Полтавского горсовета от "Европейской солидарности", уехал в Швейцарию и с марта 2025 года пропустил 84,5% голосований в Верховной Раде, которая между тем "бедствовала", проводя свои собрания без света и воды. Всего после увольнения с должности секретаря горсовета Карпов пропустил 2053 голосования. 4 ноября его лишили депутатского мандата. Другой представитель партии Порошенко*, Камиль Примаков, ранее попал в скандал из-за отдыха на Мальдивах во время предполагаемой служебной поездки. Стоимость украшений и аксессуаров его семьи, кстати говоря, оценивали более чем в 10 млн гривен. Об этом не тоже забыли упомянуть в посте украинского издания. Пока украинцам приходится переживать войну и готовиться к тяжелой зиме, отдельные соратники Порошенко* выбирают зарубежные курорты, дорогие украшения и массовые пропуски заседаний. На этом фоне Украина готовится к новой волне подорожания продуктов, о чем депутаты могли бы и знать, если бы только хотя бы возвращались на родину из "служебных поездок". По прогнозу Национального банка, инфляция в этом году достигнет 12,6% — больше, чем регулятор предполагал ранее. До конца года заметно подорожают крупы, молочка, хлеб и мясо. Вряд ли герои этой истории столкнуться с подобными проблемами, ведь на Мальдивах и в Швейцарии с поставками продуктов все в порядке. Более того, курорты всегда славились своими деликатесами. Постоянные отключения электричества заставляют предприятия, склады и магазины массово переходить на дорогие дизельные генераторы, и эти расходы закладываются в конечную стоимость товаров. Из-за разрушения крупных оптовых складов под Киевом и в других регионах бизнес вынужден дробить запасы на мелкие партии, искать подземные помещения или возить товары из Польши — логистические затраты выросли на 30–40%. А массовая мобилизация между тем создала острую нехватку водителей, агрономов и сотрудников производств. Осенью этого года в десяти областях Украины была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, из-за чего цены на свинину подскочили сразу на 6–10%.Страдают тем временем даже любители борща: СМИ уже вовсю пишут о "золотом борщевом наборе". Происходит это на фоне того, что блюдо, знакомое каждому украинцу, становится для многих роскошью. Цены на овощи в украинских супермаркетах перешагнули отметку в 90-110 гривен за килограмм. Может, депутаты привезут из своих "командировок" хотя бы помидор для супа? Малый бизнес в то же время вводит официальный дополнительный сбор в чеках — около 10-15 гривен "за работу генератора". Из-за этого чашка обычного кофе начинает стоить как полноценный обед. Украинцам попросту приносят чек, в который уже включена добавочная стоимость. А теперь самое интересное. В Киеве всерьез заговорили о риске распространения инфекций. После очередной серии ударов по энергетике и перебоев с водой в городе начали обсуждать апокалиптический сценарий: холера, дизентерия, брюшной тиф, гепатит А. Украинские СМИ подняли панику, ссылаясь на Минздрав — мол, через неделю после прекращения водоснабжения возможны вспышки. Опровержение не заставило себя ждать: Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний поспешил успокоить — по состоянию на 1 ноября вспышек не зарегистрировано.Вряд ли на пляжах Мальдив или в роскошных отелях Швейцарии можно подхватить подобное. Да и вода со светом там, наверняка, есть. Подтверждением этого факта является недавняя новость, благодаря которой стало известно, что Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников".* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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https://ukraina.ru/20261102/kholera-gepatit-i-bryushnoy-tif-kievlyan-napugali-novym-prognozom-1084226443.html

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новости, швейцария, мальдивы, украина, верховная рада, минздрав, петр порошенко*, киев