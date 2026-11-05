Не замараться в бедности: однопартийцы Порошенко* сорят деньгами за границей - 05.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261105/khot-by-ne-zamaratsya-v-bednosti-odnopartiytsy-poroshenko-soryat-dengami-za-granitsey-1084291173.html
Не замараться в бедности: однопартийцы Порошенко* сорят деньгами за границей
Не замараться в бедности: однопартийцы Порошенко* сорят деньгами за границей - 05.11.2026 Украина.ру
Не замараться в бедности: однопартийцы Порошенко* сорят деньгами за границей
Пока украинцы считают копейки до зарплаты и учатся готовить борщ из того, что осталось на полке, депутаты партии Петра Порошенко* готовятся к зиме по-своему: Швейцария вместо заседаний, Мальдивы вместо конференций. На абсолютную, однако уже давно привычную каждому украинцу, несправедливость обратило внимание издание "Insaider.ua"
2026-11-05T14:28
2026-11-05T14:28
новости
швейцария
мальдивы
украина
верховная рада
минздрав
петр порошенко*
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070329932_0:40:427:280_1920x0_80_0_0_d99f6a8ad1a1c462924ec903b2599aa5.jpg
В публикации украинского СМИ отмечается, что Андрей Карпов, депутат Полтавского горсовета от "Европейской солидарности", уехал в Швейцарию и с марта 2025 года пропустил 84,5% голосований в Верховной Раде, которая между тем "бедствовала", проводя свои собрания без света и воды. Всего после увольнения с должности секретаря горсовета Карпов пропустил 2053 голосования. 4 ноября его лишили депутатского мандата. Другой представитель партии Порошенко*, Камиль Примаков, ранее попал в скандал из-за отдыха на Мальдивах во время предполагаемой служебной поездки. Стоимость украшений и аксессуаров его семьи, кстати говоря, оценивали более чем в 10 млн гривен. Об этом не тоже забыли упомянуть в посте украинского издания. Пока украинцам приходится переживать войну и готовиться к тяжелой зиме, отдельные соратники Порошенко* выбирают зарубежные курорты, дорогие украшения и массовые пропуски заседаний. На этом фоне Украина готовится к новой волне подорожания продуктов, о чем депутаты могли бы и знать, если бы только хотя бы возвращались на родину из "служебных поездок". По прогнозу Национального банка, инфляция в этом году достигнет 12,6% — больше, чем регулятор предполагал ранее. До конца года заметно подорожают крупы, молочка, хлеб и мясо. Вряд ли герои этой истории столкнуться с подобными проблемами, ведь на Мальдивах и в Швейцарии с поставками продуктов все в порядке. Более того, курорты всегда славились своими деликатесами. Постоянные отключения электричества заставляют предприятия, склады и магазины массово переходить на дорогие дизельные генераторы, и эти расходы закладываются в конечную стоимость товаров. Из-за разрушения крупных оптовых складов под Киевом и в других регионах бизнес вынужден дробить запасы на мелкие партии, искать подземные помещения или возить товары из Польши — логистические затраты выросли на 30–40%. А массовая мобилизация между тем создала острую нехватку водителей, агрономов и сотрудников производств. Осенью этого года в десяти областях Украины была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, из-за чего цены на свинину подскочили сразу на 6–10%.Страдают тем временем даже любители борща: СМИ уже вовсю пишут о "золотом борщевом наборе". Происходит это на фоне того, что блюдо, знакомое каждому украинцу, становится для многих роскошью. Цены на овощи в украинских супермаркетах перешагнули отметку в 90-110 гривен за килограмм. Может, депутаты привезут из своих "командировок" хотя бы помидор для супа? Малый бизнес в то же время вводит официальный дополнительный сбор в чеках — около 10-15 гривен "за работу генератора". Из-за этого чашка обычного кофе начинает стоить как полноценный обед. Украинцам попросту приносят чек, в который уже включена добавочная стоимость. А теперь самое интересное. В Киеве всерьез заговорили о риске распространения инфекций. После очередной серии ударов по энергетике и перебоев с водой в городе начали обсуждать апокалиптический сценарий: холера, дизентерия, брюшной тиф, гепатит А. Украинские СМИ подняли панику, ссылаясь на Минздрав — мол, через неделю после прекращения водоснабжения возможны вспышки. Опровержение не заставило себя ждать: Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний поспешил успокоить — по состоянию на 1 ноября вспышек не зарегистрировано.Вряд ли на пляжах Мальдив или в роскошных отелях Швейцарии можно подхватить подобное. Да и вода со светом там, наверняка, есть. Подтверждением этого факта является недавняя новость, благодаря которой стало известно, что Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников".* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ukraina.ru/20261030/zato-yabloki-deshvye-kak-ukraintsy-pytayutsya-uspokoit-sebya-na-fone-rosta-tsen-1084183571.html
https://ukraina.ru/20261102/kholera-gepatit-i-bryushnoy-tif-kievlyan-napugali-novym-prognozom-1084226443.html
швейцария
мальдивы
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070329932_0:0:427:320_1920x0_80_0_0_496b422c82d4991b82b0af43be1e3a8f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, швейцария, мальдивы, украина, верховная рада, минздрав, петр порошенко*, киев
Новости, Швейцария, Мальдивы, Украина, Верховная Рада, Минздрав, Петр Порошенко*, Киев

Не замараться в бедности: однопартийцы Порошенко* сорят деньгами за границей

14:28 05.11.2026
 
© ФотоПётр Порошенко
Пётр Порошенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Пока украинцы считают копейки до зарплаты и учатся готовить борщ из того, что осталось на полке, депутаты партии Петра Порошенко* готовятся к зиме по-своему: Швейцария вместо заседаний, Мальдивы вместо конференций. На абсолютную, однако уже давно привычную каждому украинцу, несправедливость обратило внимание издание "Insaider.ua"
В публикации украинского СМИ отмечается, что Андрей Карпов, депутат Полтавского горсовета от "Европейской солидарности", уехал в Швейцарию и с марта 2025 года пропустил 84,5% голосований в Верховной Раде, которая между тем "бедствовала", проводя свои собрания без света и воды. Всего после увольнения с должности секретаря горсовета Карпов пропустил 2053 голосования. 4 ноября его лишили депутатского мандата.
Другой представитель партии Порошенко*, Камиль Примаков, ранее попал в скандал из-за отдыха на Мальдивах во время предполагаемой служебной поездки. Стоимость украшений и аксессуаров его семьи, кстати говоря, оценивали более чем в 10 млн гривен. Об этом не тоже забыли упомянуть в посте украинского издания.
Пока украинцам приходится переживать войну и готовиться к тяжелой зиме, отдельные соратники Порошенко* выбирают зарубежные курорты, дорогие украшения и массовые пропуски заседаний.
На этом фоне Украина готовится к новой волне подорожания продуктов, о чем депутаты могли бы и знать, если бы только хотя бы возвращались на родину из "служебных поездок". По прогнозу Национального банка, инфляция в этом году достигнет 12,6% — больше, чем регулятор предполагал ранее.
До конца года заметно подорожают крупы, молочка, хлеб и мясо. Вряд ли герои этой истории столкнуться с подобными проблемами, ведь на Мальдивах и в Швейцарии с поставками продуктов все в порядке. Более того, курорты всегда славились своими деликатесами.
Рынок продукты Киев продажа прилавок соленья - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
30 октября, 15:48
Зато яблоки дешёвые! Как украинцы пытаются успокоить себя на фоне роста ценУкраина готовится к новой волне подорожания продуктов. По прогнозу Национального банка, инфляция в 2026 году достигнет 12,6% — больше, чем регулятор предполагал ранее. До конца года заметно подорожают крупы, молочка, хлеб и мясо
Постоянные отключения электричества заставляют предприятия, склады и магазины массово переходить на дорогие дизельные генераторы, и эти расходы закладываются в конечную стоимость товаров. Из-за разрушения крупных оптовых складов под Киевом и в других регионах бизнес вынужден дробить запасы на мелкие партии, искать подземные помещения или возить товары из Польши — логистические затраты выросли на 30–40%.
А массовая мобилизация между тем создала острую нехватку водителей, агрономов и сотрудников производств. Осенью этого года в десяти областях Украины была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, из-за чего цены на свинину подскочили сразу на 6–10%.
Страдают тем временем даже любители борща: СМИ уже вовсю пишут о "золотом борщевом наборе". Происходит это на фоне того, что блюдо, знакомое каждому украинцу, становится для многих роскошью. Цены на овощи в украинских супермаркетах перешагнули отметку в 90-110 гривен за килограмм.
Может, депутаты привезут из своих "командировок" хотя бы помидор для супа?
Малый бизнес в то же время вводит официальный дополнительный сбор в чеках — около 10-15 гривен "за работу генератора". Из-за этого чашка обычного кофе начинает стоить как полноценный обед. Украинцам попросту приносят чек, в который уже включена добавочная стоимость.
А теперь самое интересное. В Киеве всерьез заговорили о риске распространения инфекций. После очередной серии ударов по энергетике и перебоев с водой в городе начали обсуждать апокалиптический сценарий: холера, дизентерия, брюшной тиф, гепатит А.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
2 ноября, 15:30
Холера, гепатит и брюшной тиф: киевлян напугали новым прогнозомВ Киеве всерьез заговорили о риске распространения инфекций. После очередной серии ударов по энергетике и перебоев с водой в городе начали обсуждать апокалиптический сценарий: холера, дизентерия, брюшной тиф, гепатит А. Украинские СМИ стали поднимать панику, ссылаясь на Минздрав — мол, через неделю после прекращения водоснабжения возможны вспышки
Украинские СМИ подняли панику, ссылаясь на Минздрав — мол, через неделю после прекращения водоснабжения возможны вспышки. Опровержение не заставило себя ждать: Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний поспешил успокоить — по состоянию на 1 ноября вспышек не зарегистрировано.
Вряд ли на пляжах Мальдив или в роскошных отелях Швейцарии можно подхватить подобное. Да и вода со светом там, наверняка, есть. Подтверждением этого факта является недавняя новость, благодаря которой стало известно, что Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников".
* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиШвейцарияМальдивыУкраинаВерховная РадаМинздравПетр Порошенко*Киев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:00"Он в ярости": Зеленского уличили в лицемерии после критики Маска
16:00"Королевство Польское" от Вены до Берлина. 110 лет одному геополитическому проекту
15:44Польша на грани: кризис суда, массовые протесты и русофобская мантра
15:17Три беды шоуменов от политики: Трамп и Зеленский погорели на одном и том же
15:17"Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве
15:10Верка Сердючка отстояла свои два бокала просекко
14:52Кража алкоголя и нож в школе: Польша избавилась от невменяемого украинца
14:42"Пиар дороже жизни": НАБУ предложили сменить лозунг
14:28Не замараться в бедности: однопартийцы Порошенко* сорят деньгами за границей
14:11ВСУ устроили охоту на гражданский транспорт в ЛНР: семеро погибших, ранены подростки
14:03"Это герои": украинский актёр высказался о ГУРовцах, устроивших теракт в Германии
13:39Депутат Рады слил видео из тайных изоляторов ТЦК
13:34Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Зеленским
13:18Лекции о Новороссии в Ливане. Финал конкурса "Быть, а не казаться". 05 ноября 2026 года, утренний эфир 111:18
13:16Горловка: никогда не говори "до свидания". Горячие точки Дарьи Асламовой
13:15Дарья Асламова: кто она
12:57Опять "рука Кремля"? О чём молчат проплаченные украинские "расследователи"
12:56"Выезжаешь без проблем": озвучена стоимость побега с Украины
12:36"Азовцы"* испугались ребёнка: на Украине начали репрессии против освобождённого из пыточной парня
12:05"Слишком много власти у богатого человека": Зеленский пожаловался на Маска
Лента новостейМолния