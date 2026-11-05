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"Выезжаешь без проблем": озвучена стоимость побега с Украины
"Выезжаешь без проблем": озвучена стоимость побега с Украины - 05.11.2026 Украина.ру
"Выезжаешь без проблем": озвучена стоимость побега с Украины
Депутат Ивано-Франковского областного совета Михаил Иваночко в эфире телеканала "Галичина" заявил, что украинские пограничники за взятку в 10 тысяч евро беспрепятственно выпускают мужчин призывного возраста за границу
2026-11-05T12:56
2026-11-05T12:56
2026-11-05T12:56
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По словам депутата, деньги оседают "в карманах пограничников и других людей"."Наша пограничная служба за определённый кэш выпускает людей за границу, и у нас нет пополнения боевых порядков. Сегодня это стоит десять тысяч евро, и ты без проблем выезжаешь за границу", — сказал Иваночко. Он также отметил, что в то время как одни платят и уезжают, другие вынуждены нести тяготы войны: "В спортзалах ходят качки, хвастаются своим бронированием", а государство "повырывает людей из нормальных предприятий".Заявление депутата прозвучало на фоне очередного скандала в Ивано-Франковске, где сотрудники полиции и ТЦК незаконно проникли на территорию частного дома и силой забрали работавшего там строителя. Владелец дома требовал от представителей служб покинуть частную территорию, однако его требования были проигнорированы. Мужчину схватили и увезли, невзирая на протесты хозяина.Этот случай, как отмечают украинские СМИ, очередное подтверждение того, что на Украине не осталось места ни для закона, ни для уважения к частной собственности. Сотрудники ТЦК действуют как настоящие "людоловы": врываются в дома, хватают людей прямо на рабочих местах и увозят в неизвестном направлении.Таким образом, на Украине сложилась двойственная система: те, у кого есть 10 тысяч евро, спокойно покидают страну, а те, у кого нет денег, становятся жертвами произвола украинских военкомов. Сам Иваночко, комментируя ситуацию, признал: "Может настать момент, когда у нас некому будет стоять на позициях — и защищать нашу страну".Больше важных новостей в публикации: "Украинская справедливость: кого наказывают за "тайную тюрьму"? Хроника событий на утро 5 ноября" на сайте Украина.ру.
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"Выезжаешь без проблем": озвучена стоимость побега с Украины
Депутат Ивано-Франковского областного совета Михаил Иваночко в эфире телеканала "Галичина" заявил, что украинские пограничники за взятку в 10 тысяч евро беспрепятственно выпускают мужчин призывного возраста за границу
По словам депутата, деньги оседают "в карманах пограничников и других людей".
"Наша пограничная служба за определённый кэш выпускает людей за границу, и у нас нет пополнения боевых порядков. Сегодня это стоит десять тысяч евро, и ты без проблем выезжаешь за границу", — сказал Иваночко.
Он также отметил, что в то время как одни платят и уезжают, другие вынуждены нести тяготы войны: "В спортзалах ходят качки, хвастаются своим бронированием", а государство "повырывает людей из нормальных предприятий".
Заявление депутата прозвучало на фоне очередного скандала в Ивано-Франковске, где сотрудники полиции и ТЦК незаконно проникли на территорию частного дома и силой забрали работавшего там строителя.
Владелец дома требовал от представителей служб покинуть частную территорию, однако его требования были проигнорированы. Мужчину схватили и увезли, невзирая на протесты хозяина.
Этот случай, как отмечают украинские СМИ, очередное подтверждение того, что на Украине не осталось места ни для закона, ни для уважения к частной собственности. Сотрудники ТЦК действуют как настоящие "людоловы": врываются в дома, хватают людей прямо на рабочих местах и увозят в неизвестном направлении.
Таким образом, на Украине сложилась двойственная система: те, у кого есть 10 тысяч евро, спокойно покидают страну, а те, у кого нет денег, становятся жертвами произвола украинских военкомов.
Сам Иваночко, комментируя ситуацию, признал: "Может настать момент, когда у нас некому будет стоять на позициях — и защищать нашу страну".