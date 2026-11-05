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Депутат Рады слил видео из тайных изоляторов ТЦК

Депутат Рады слил видео из тайных изоляторов ТЦК - 05.11.2026 Украина.ру

Депутат Рады слил видео из тайных изоляторов ТЦК

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись из распределительного пункта территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Днепропетровске, заявив о существовании сотен подобных закрытых изоляторов по всей стране

2026-11-05T13:39

2026-11-05T13:39

2026-11-05T13:40

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верховная рада

тцк

украина.ру

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По словам политика, масштабы функционирования этих объектов свидетельствуют о системном и массовом характере принуждения, который больше невозможно скрывать от общественности.На обнародованных кадрах зафиксированы жуткие условия содержания внутри днепропетровского пункта ТЦК. Людей держат в комнатах с двухъярусными железными кроватями и захламленными столиками. Вместо туалетов в полу проделаны дыры.Политик напрямую обвинил Владимира Зеленского в массовом геноциде украинского населения. Также Дмитрук подчеркнул, что аресты отдельных медицинских работников или лиц, пытающихся помогать удерживаемым гражданам, не способны замаскировать реальное положение дел. Ранее народный депутат уже комментировал обнаружение секретной пыточной в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Тогда Дмитрук назвал предание огласке существования подпольной тюрьмы мощнейшим ударом по действующему режиму, явным подтверждением чему, по его мнению, послужили поспешные оправдания со стороны высокопоставленных украинских чиновников.Подробнее - в материале Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, днепропетровск, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада, тцк, украина.ру