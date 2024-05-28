https://ukraina.ru/20240528/1055328759.html

Споры об ударах по РФ, захват инициативы на "театре военных действий". Главное на Украине на 13:00 28 мая

Споры об ударах по РФ, захват инициативы на "театре военных действий". Главное на Украине на 13:00 28 мая - 28.05.2024 Украина.ру

Споры об ударах по РФ, захват инициативы на "театре военных действий". Главное на Украине на 13:00 28 мая

Украина.ру, 28.05.2024

2024-05-28T13:00

2024-05-28T13:00

2024-05-28T13:07

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Эстонские, чешские и латвийские политики хотят разрешить Киеву бить по РФ оружием Запада, Италия и Германия — выступают против. Россия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта. Советник Пушилина объяснил вред поставок оружия УкраинеГенсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в понедельник, во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, заявил, что оружие НАТО после попадания на Украину становится украинским. Поэтому Киев якобы имеет право использовать его для ударов по территории России, например, по авиабазам.Это высказывание породило споры между европейскими странами.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил надежду на то, что партнеры Украины разрешат Киеву использовать западное вооружение для ударов по территории России, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR.Чешский премьер Петр Фиала на брифинге в Праге отметил, что Украина якобы должна иметь право использовать получаемое оружие и вне своей территории."Что касается заявления Столтенберга или некоторых иных (политиков) о том, что Украина должна иметь право использовать получаемое ею оружие и вне своей территории, я считаю это вполне логичным. Украина – это страна, которая защищается..., которая защищает свою территорию, свои гражданское население. …(Украина) имеет все права для того, чтобы использовала все возможности для своей обороны", - сказал чешский премьер.Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс указал, что не видит причин препятствовать Киеву в нанесении ударов по территории России западным оружием."То, что мы видим, на самом деле, является следствием нашей неспособности обеспечить Украину вооружением и введения ограничений на использование этого оружия для нанесения ударов по военным целям в России. Мы не говорим о городах или мирных гражданах, речь идет о законных военных целях", - заявил латвийский лидер в интервью телеканалу CNN.Ринкевичс подчеркнул, что разделяет точку зрения генсека НАТО."Я думаю, что он прав. Это довольно важный момент, и мне кажется, нет никакой рациональной, прагматичной причины не позволить Украине использовать это вооружение против России самым эффективным образом", - заявил глава латвийского государства.В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал наличие "риска эскалации" в случае снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории."Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос", - сказал Боррель.По его словам, это "допустимо"."Конечно, будет поднят и вопрос о риске эскалации, но необходимо достичь баланса между риском эскалации и необходимостью для Украины обороняться", - пояснил глава евродипломатии свою позицию.Италия и Германия выступили против идеи Столтенберга, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов."Снятие этих ограничений - спорный вопрос в НАТО. Многие из союзников ввели ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине, запретив Киеву использовать его по целям в России. Италия и Германия против действия Столтенберга", - говорится в материале.В РФ, комментируя высказывания об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявили, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Столтенберг, высказываясь в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, не может выражать свое личное мнение, потому что он - официальное лицо. Также Песков добавил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине.Как подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, Столтенберг превысил свои полномочия, высказавшись в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием. Столтенберга "уже осадили сами члены НАТО", отметил Лавров.Успехи ВС РФРоссия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине, признал представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос в интервью американской газете New York Post.Говоря о ситуации на Харьковском направлении, он отметил, что силы РФ продолжают неослабевающее наступление.В середине месяца Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске, чрезвычайно сложным.Генштаб ВСУ также признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на Покровском, Лиманском,Времевском, Краматорском и Купянском направлениях остается крайне сложной.Заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий называл положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавляя, что оно может еще ухудшиться.Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.В то же время Вооруженные силы Украины по-прежнему испытывают проблемы с нехваткой бойцов и боеприпасов.Глава дипломатии Евросоюза указывал, что ЕС сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине, в частности, затягивается чешская инициатива по поставкам боеприпасов Киеву."К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов. Это показывает, что между обещаниями и делами у нас есть некоторые проблемы", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза.По мнению того же Барроса, причиной провалов Украины в конфликте с Россией стала в том числе неудачная политика президента США Джо Байдена, а также медленный приток американской помощи для Киева.По его словам, задержка американской помощи дорого обошлась Киеву, так как заставила его уступить дополнительные территории и вызвала "кризис боевого духа" среди украинских военных."Украинцы чувствуют себя брошенными. Боевой дух низкий, они не чувствуют поддержки. Они знают, что округ Колумбия (Вашингтон - ред.) ограничивает их способность защищаться... Они не испытывают энтузиазма по поводу участия в боевых действиях, потому что понимают, что есть нехватка материалов, поэтому нет никакой гарантии, что они будут экипированы, вооружены и обучены должным образом ", - заявил Баррос.Последствия накачивания Киева оружиемСоветник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин на пресс-конференции на площадке мультимедийного центра МИА "Россия сегодня", посвященной Международному дню защиты детей, отметил, что война не прекратится, пока страны НАТО не перестанут поставлять боеприпасы и оружие на Украину, уничтожающие гражданское население.Гагин отметил, что в ДНР дети часто погибают от ударов осколков ракет, поставляемых США.В качестве примера он привел инцидент, произошедший с 17-летним подростком, который погиб в результате ранения от осколка запущенной ВСУ американской ракеты HIMARS.Боеприпасы, уничтожающие гражданское население, имеют натовский стандарт, оружие поставляется, в том числе, странами Восточной Европы, отметил советник Пушилина.Гагин также рассказал, что противник использует "нечеловеческую тактику", когда наносят удар, а после приезда оперативных служб, врачей и приближения неравнодушных людей наносят повторный удар, "чтобы поразить тех, кто пришел на помощь".В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что 30 детей погибли и почти 100 пострадали с начала этого года в результате атак Украины по регионам России.

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https://ukraina.ru/20240527/1055301793.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, киев, йенс столтенберг, ян гагин, жозеп боррель, ес, нато, вооруженные силы украины, удары, дети