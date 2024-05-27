Белоруссия и Россия начали совместную отработку учений ВВС и ПВО
20:39 27.05.2024 (обновлено: 20:40 27.05.2024)
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С 27 по 31 мая в Белоруссии пройдут совместные с Россией учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО), информировала в понедельник пресс-служба белорусского оборонного ведомства
Уточняется, что военнослужащие будут отрабатывать прикрытие государственных и военных объектов двух стран.
"К учению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных Сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ. В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач",— сказано в опубликованном сообщении.
Кроме этого, во время учений экипажи на авиационных полигонах отработают прикрытие сухопутных войск.
Напомним, 9 мая президент России Владимир Путин сообщал, что Белоруссия примет участие в одном из этапов российских учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.
В этом году российские учения проходят в три этапа, первый из которых начался 21 мая.
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