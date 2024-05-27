Белоруссия и Россия начали совместную отработку учений ВВС и ПВО - 27.05.2024 Украина.ру
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Белоруссия и Россия начали совместную отработку учений ВВС и ПВО
Белоруссия и Россия начали совместную отработку учений ВВС и ПВО - 27.05.2024 Украина.ру
Белоруссия и Россия начали совместную отработку учений ВВС и ПВО
С 27 по 31 мая в Белоруссии пройдут совместные с Россией учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО), информировала в понедельник пресс-служба белорусского оборонного ведомства
2024-05-27T20:39
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Уточняется, что военнослужащие будут отрабатывать прикрытие государственных и военных объектов двух стран. "К учению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных Сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ. В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач",— сказано в опубликованном сообщении. Кроме этого, во время учений экипажи на авиационных полигонах отработают прикрытие сухопутных войск. Напомним, 9 мая президент России Владимир Путин сообщал, что Белоруссия примет участие в одном из этапов российских учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. В этом году российские учения проходят в три этапа, первый из которых начался 21 мая.Политолог в интервью "Украина. ру" объяснил как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, россия, ввс, вкс, военные учения, владимир путин, александр лукашенко, сво, война
Новости, Белоруссия, Россия, ВВС, ВКС, военные учения, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СВО, война

Белоруссия и Россия начали совместную отработку учений ВВС и ПВО

20:39 27.05.2024 (обновлено: 20:40 27.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
© POOL
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С 27 по 31 мая в Белоруссии пройдут совместные с Россией учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО), информировала в понедельник пресс-служба белорусского оборонного ведомства
Уточняется, что военнослужащие будут отрабатывать прикрытие государственных и военных объектов двух стран.
"К учению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных Сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ. В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач",— сказано в опубликованном сообщении.
Кроме этого, во время учений экипажи на авиационных полигонах отработают прикрытие сухопутных войск.
Напомним, 9 мая президент России Владимир Путин сообщал, что Белоруссия примет участие в одном из этапов российских учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.
В этом году российские учения проходят в три этапа, первый из которых начался 21 мая.
Политолог в интервью "Украина. ру" объяснил как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада.
Военно-морской музейный комплекс Балаклава - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Аналитик ФСО: ядерные учения Путина - это урок истории для политиков СоросаЦель ядерных учений, объявленных на днях президентом РФ Владимиром Путиным - напомнить миру, что Россия - ядерная держава, "а не колосс на глиняных ногах". Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
 
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