Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения
12:19 09.05.2024 (обновлено: 12:20 09.05.2024)
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Белоруссия примет участие в одном из этапов российских учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин
"Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения ", - сказал российский лидер.
Он указал, что Россия проводит такие учения регулярно, в этом году они состоят из трех этапов. Так, на втором из них к совместным действиям "подключатся белорусские коллеги", о чем уже уведомлены Министерства обороны и Генштабы, добавил Владимир Путин.
То, что Россия и Белоруссия синхронизируют учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, подтверждал и Александр Лукашенко. В беседе с журналистами он заявил, что с РФ будут проведены второй и третий этапы отработок.
"Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нами было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Владимирович правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка. В России, наверное, десятки были, поэтому мы синхронизировались", - приводит слова Лукашенко "Интерфакс".
Белорусский лидер добавил, что генеральные штабы уже приступили к исполнению поручений.
В начале мая Министерство обороны РФ сообщило, что по поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.
В МИД РФ объяснили с чем связано проведение учений по применению ядерного оружия.
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