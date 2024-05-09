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Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения

Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения - 09.05.2024 Украина.ру

Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения

Белоруссия примет участие в одном из этапов российских учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин

2024-05-09T12:19

2024-05-09T12:19

2024-05-09T12:20

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Он указал, что Россия проводит такие учения регулярно, в этом году они состоят из трех этапов. Так, на втором из них к совместным действиям "подключатся белорусские коллеги", о чем уже уведомлены Министерства обороны и Генштабы, добавил Владимир Путин.То, что Россия и Белоруссия синхронизируют учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, подтверждал и Александр Лукашенко. В беседе с журналистами он заявил, что с РФ будут проведены второй и третий этапы отработок.Белорусский лидер добавил, что генеральные штабы уже приступили к исполнению поручений.В начале мая Министерство обороны РФ сообщило, что по поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.В МИД РФ объяснили с чем связано проведение учений по применению ядерного оружия.

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новости, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, генштаб, вмф, военные учения, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, сво, война