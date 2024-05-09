Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения - 09.05.2024 Украина.ру
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Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения
Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения - 09.05.2024 Украина.ру
Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения
Белоруссия примет участие в одном из этапов российских учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин
2024-05-09T12:19
2024-05-09T12:20
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ядерное оружие
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Он указал, что Россия проводит такие учения регулярно, в этом году они состоят из трех этапов. Так, на втором из них к совместным действиям "подключатся белорусские коллеги", о чем уже уведомлены Министерства обороны и Генштабы, добавил Владимир Путин.То, что Россия и Белоруссия синхронизируют учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, подтверждал и Александр Лукашенко. В беседе с журналистами он заявил, что с РФ будут проведены второй и третий этапы отработок.Белорусский лидер добавил, что генеральные штабы уже приступили к исполнению поручений.В начале мая Министерство обороны РФ сообщило, что по поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.В МИД РФ объяснили с чем связано проведение учений по применению ядерного оружия.
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новости, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, генштаб, вмф, военные учения, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, сво, война
Новости, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Генштаб, ВМФ, военные учения, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, СВО, война

Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения

12:19 09.05.2024 (обновлено: 12:20 09.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и Белоруссии
Встреча президентов России и Белоруссии
© POOL
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Белоруссия примет участие в одном из этапов российских учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин
"Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения ", - сказал российский лидер.
Он указал, что Россия проводит такие учения регулярно, в этом году они состоят из трех этапов. Так, на втором из них к совместным действиям "подключатся белорусские коллеги", о чем уже уведомлены Министерства обороны и Генштабы, добавил Владимир Путин.
То, что Россия и Белоруссия синхронизируют учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, подтверждал и Александр Лукашенко. В беседе с журналистами он заявил, что с РФ будут проведены второй и третий этапы отработок.
"Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нами было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Владимирович правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка. В России, наверное, десятки были, поэтому мы синхронизировались", - приводит слова Лукашенко "Интерфакс".
Белорусский лидер добавил, что генеральные штабы уже приступили к исполнению поручений.
В начале мая Министерство обороны РФ сообщило, что по поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.
В МИД РФ объяснили с чем связано проведение учений по применению ядерного оружия.
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Все кричали, что Россия на это не пойдет: американский политолог прокомментировал ядерные учения ПутинаНа Западе воспринимали разговоры о том, что Россия решится на ядерные учения с долей скепсиса, предполагая, что это только слова. Однако на деле оказалось по-другому. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал американский политолог Грег Вайнер
 
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12:14Мой дед, Никифор Саввич Лизан, был в артиллерии
12:13Оба моих деда дошли до Берлина
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