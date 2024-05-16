https://ukraina.ru/20240516/1055089145.html

Россия действительно не шутит: политолог о том, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада

Россия действительно не шутит: политолог о том, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада - 16.05.2024 Украина.ру

Россия действительно не шутит: политолог о том, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада

Я надеюсь, что России не придется воевать с НАТО, потому что он распадется после того, как будет уничтожен киевский режим – главная прокси-сила военного блока. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-05-16T03:50

2024-05-16T03:50

2024-05-16T03:50

новости

россия

запад

франция

александр перенджиев

эммануэль макрон

нато

война

учения

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101089/24/1010892429_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_4b790d798a7693b91e9798dd667c0ec3.jpg

Российские учения по отработке тактического ядерного удара конечно приведут в чувство поляков, французов и британцев. Военные учения еще не начались, а президент Франции Эммануэль Макрон уже поспешил выступить с заявлением, рассказал политолог.Военные учения - это когда войска учатся что-то применять. Если это учения с применением тактического ядерного оружия, это значит, что армия будет готова его применить в случае крайней необходимости. И на Западе это понимают, указал эксперт.Я надеюсь, что России не придется воевать с НАТО, потому что сам Альянс распадется после того, как будет уничтожен киевский режим – главная прокси-сила военного блока, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240515/1055065607.html

россия

запад

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, франция, александр перенджиев, эммануэль макрон, нато, война, учения, ядерное оружие, киевский режим