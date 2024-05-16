Россия действительно не шутит: политолог о том, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения "Центр-2011" на полигоне Ашулук в Астраханской области
Я надеюсь, что России не придется воевать с НАТО, потому что он распадется после того, как будет уничтожен киевский режим – главная прокси-сила военного блока. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Российские учения по отработке тактического ядерного удара конечно приведут в чувство поляков, французов и британцев. Военные учения еще не начались, а президент Франции Эммануэль Макрон уже поспешил выступить с заявлением, рассказал политолог.
"Вы нас неправильно поняли. Мы не совсем хотели воевать. Мы просто хотели сказать, что мы готовы воевать". Это тот случай, когда каждое новое высказывание противоречит предыдущему. Мы вроде бы смелые, но Россия не шутит", - отметил Перенджиев.
Военные учения - это когда войска учатся что-то применять. Если это учения с применением тактического ядерного оружия, это значит, что армия будет готова его применить в случае крайней необходимости. И на Западе это понимают, указал эксперт.
Я надеюсь, что России не придется воевать с НАТО, потому что сам Альянс распадется после того, как будет уничтожен киевский режим – главная прокси-сила военного блока, резюмировал собеседник издания.
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