Россия действительно не шутит: политолог о том, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада - 16.05.2024 Украина.ру
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Россия действительно не шутит: политолог о том, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада
Россия действительно не шутит: политолог о том, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада - 16.05.2024 Украина.ру
Россия действительно не шутит: политолог о том, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада
Я надеюсь, что России не придется воевать с НАТО, потому что он распадется после того, как будет уничтожен киевский режим – главная прокси-сила военного блока. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-05-16T03:50
2024-05-16T03:50
новости
россия
запад
франция
александр перенджиев
эммануэль макрон
нато
война
учения
ядерное оружие
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Российские учения по отработке тактического ядерного удара конечно приведут в чувство поляков, французов и британцев. Военные учения еще не начались, а президент Франции Эммануэль Макрон уже поспешил выступить с заявлением, рассказал политолог.Военные учения - это когда войска учатся что-то применять. Если это учения с применением тактического ядерного оружия, это значит, что армия будет готова его применить в случае крайней необходимости. И на Западе это понимают, указал эксперт.Я надеюсь, что России не придется воевать с НАТО, потому что сам Альянс распадется после того, как будет уничтожен киевский режим – главная прокси-сила военного блока, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, франция, александр перенджиев, эммануэль макрон, нато, война, учения, ядерное оружие, киевский режим
Новости, Россия, Запад, Франция, Александр Перенджиев, Эммануэль Макрон, НАТО, война, Учения, Ядерное оружие, киевский режим

Россия действительно не шутит: политолог о том, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада

03:50 16.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения "Центр-2011" на полигоне Ашулук в Астраханской области
Военные учения Центр-2011 на полигоне Ашулук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Я надеюсь, что России не придется воевать с НАТО, потому что он распадется после того, как будет уничтожен киевский режим – главная прокси-сила военного блока. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Российские учения по отработке тактического ядерного удара конечно приведут в чувство поляков, французов и британцев. Военные учения еще не начались, а президент Франции Эммануэль Макрон уже поспешил выступить с заявлением, рассказал политолог.
"Вы нас неправильно поняли. Мы не совсем хотели воевать. Мы просто хотели сказать, что мы готовы воевать". Это тот случай, когда каждое новое высказывание противоречит предыдущему. Мы вроде бы смелые, но Россия не шутит", - отметил Перенджиев.
Военные учения - это когда войска учатся что-то применять. Если это учения с применением тактического ядерного оружия, это значит, что армия будет готова его применить в случае крайней необходимости. И на Западе это понимают, указал эксперт.
Я надеюсь, что России не придется воевать с НАТО, потому что сам Альянс распадется после того, как будет уничтожен киевский режим – главная прокси-сила военного блока, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру
Владислав Угольный интервью
Вчера, 05:37
Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ Наши срочники героически проявили себя при защите государственной границы. Но по мере того, как мы будем продвигаться вглубь Харьковской области, мы не сможем воспользоваться этим важным ресурсов, считает военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный
 
НовостиРоссияЗападФранцияАлександр ПеренджиевЭммануэль МакронНАТОвойнаУченияЯдерное оружиекиевский режим
 
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