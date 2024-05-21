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Учения по применению ядерного оружия начались в России

Учения по применению ядерного оружия начались в России - 21.05.2024 Украина.ру

Учения по применению ядерного оружия начались в России

Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался на юге России. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ

2024-05-21T18:17

2024-05-21T18:17

2024-05-21T18:23

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В ведомстве напомнили, что отработка проводится во исполнение поручения Верховного Главнокомандующего ВС России под руководством Генерального штаба Вооруженных сил. Уточняется, что личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования. Пресс-служба также опубликовала видео, снятое во время учений. Судя по кадрам, военнослужащие российской армии успешно отработали алгоритм использования множества ракет. "Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", – добавили в Минобороны.Президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия в начале мая. Ранее политолог рассказал "Украина.ру" в чем состоит главная задача таких отработок.

https://ukraina.ru/20240510/1055003790.html

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новости, россия, минобороны, военные учения, сво