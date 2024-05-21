Учения по применению ядерного оружия начались в России
18:17 21.05.2024 (обновлено: 18:23 21.05.2024)
Учения по применению ядерного оружия начались в России
Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался на юге России. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ
В ведомстве напомнили, что отработка проводится во исполнение поручения Верховного Главнокомандующего ВС России под руководством Генерального штаба Вооруженных сил.
"В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", – сказано в сообщении МО.
Уточняется, что личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.
Пресс-служба также опубликовала видео, снятое во время учений. Судя по кадрам, военнослужащие российской армии успешно отработали алгоритм использования множества ракет.
"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", – добавили в Минобороны.
Президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия в начале мая.
Ранее политолог рассказал "Украина.ру" в чем состоит главная задача таких отработок.
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