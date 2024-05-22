https://ukraina.ru/20240522/1055231534.html

Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского

Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского - 22.05.2024 Украина.ру

Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского

Все, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского – враги Украины и "политические гниды", заявил 22 мая спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе пресс-конференции

2024-05-22T20:08

2024-05-22T20:08

2024-05-22T20:09

новости

украина

владимир зеленский

руслан стефанчук

рада

верховная рада

легитимность

президентские выборы

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Стефанчук считает, что внутренние враги значительно опаснее внешних, которые принялись оценивать вопросы легитимности Зеленского. Спикер Рады повторил, что сменить президента невозможно до момента завершения действия военного положения, а потому все дискуссии на этот счет недопустимы. Напомним, срок каденции Зеленского завершился 20 мая. На следующий день он заявил, что его пять лет еще не закончились, имея ввиду то, что он продолжает оставаться легитимным президентом. О том, что думает украинская элита о легитимность Зеленского и провалах на фронте "Украина.ру" писала здесь.

https://ukraina.ru/20240517/1055130061.html

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новости, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, рада, верховная рада, легитимность, президентские выборы