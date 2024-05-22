Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского - 22.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240522/1055231534.html
Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского
Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского - 22.05.2024 Украина.ру
Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского
Все, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского – враги Украины и "политические гниды", заявил 22 мая спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе пресс-конференции
2024-05-22T20:08
2024-05-22T20:09
новости
украина
владимир зеленский
руслан стефанчук
рада
верховная рада
легитимность
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967611_169:0:1236:600_1920x0_80_0_0_2ae54eb728bd5a8d86c715ca114e46cb.jpg.webp
Стефанчук считает, что внутренние враги значительно опаснее внешних, которые принялись оценивать вопросы легитимности Зеленского. Спикер Рады повторил, что сменить президента невозможно до момента завершения действия военного положения, а потому все дискуссии на этот счет недопустимы. Напомним, срок каденции Зеленского завершился 20 мая. На следующий день он заявил, что его пять лет еще не закончились, имея ввиду то, что он продолжает оставаться легитимным президентом. О том, что думает украинская элита о легитимность Зеленского и провалах на фронте "Украина.ру" писала здесь.
https://ukraina.ru/20240517/1055130061.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967611_302:0:1102:600_1920x0_80_0_0_02bceecb8b161d8fb2f185c25d30403e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, рада, верховная рада, легитимность, президентские выборы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Рада, Верховная Рада, легитимность, президентские выборы

Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского

20:08 22.05.2024 (обновлено: 20:09 22.05.2024)
 
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
Читать в
Все, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского – враги Украины и "политические гниды", заявил 22 мая спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе пресс-конференции
"Все, кто подвергает сомнению легитимность президента Зеленского, – это враги Украины. Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопросы легитимности власти в стране", – приводит его слова телеграм-канал "Политика страны".
Стефанчук считает, что внутренние враги значительно опаснее внешних, которые принялись оценивать вопросы легитимности Зеленского. Спикер Рады повторил, что сменить президента невозможно до момента завершения действия военного положения, а потому все дискуссии на этот счет недопустимы.
Напомним, срок каденции Зеленского завершился 20 мая. На следующий день он заявил, что его пять лет еще не закончились, имея ввиду то, что он продолжает оставаться легитимным президентом.
О том, что думает украинская элита о легитимность Зеленского и провалах на фронте "Украина.ру" писала здесь.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
17 мая, 14:15
Путин объяснил, почему для России имеет значение вопрос легитимности ЗеленскогоДля России вопрос о легитимности нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского значим, так как только легитимные власти имею право подписывать документы, заявил 17 мая президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукРадаВерховная Радалегитимностьпрезидентские выборы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:08Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского
20:00Месяца будет достаточно: полковник ответил, чего в Кремле ждут от Белоусова
19:45Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с Зеленским
19:37Вальдемар Гердт: Германию пожирает "зелёно-голубая плесень", а в России можно от неё спастись
19:30"Ничего не понял": Кличко признался, чем он занимался на посту мэра Киева 10 лет
19:29Сунак объявил о роспуске британского парламента и назвал дату досрочных выборов
19:15Доминируют по авиации и БПЛА: эксперт рассказал, как ВС РФ действуют под Волчанском
19:13Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных
19:02Балтику начинает штормить. Россия хочет изменить свои морские границы?
19:00Ставки слишком высоки: историк объяснил, почему Запад не собирается менять Зеленского
18:45Весь восток области: Чаленко о том, почему буферная зона - не цель прорыва ВС РФ под Харьковом
18:43В России разработали новые эффективные патроны для уничтожения дронов ВСУ
18:42"Все. Схема рухнула": Стоякин назвал три сценария, по которым уберут Зеленского
18:36Харьковская операция ВС РФ была качественно подготовлена: полковник ответил, что именно было учтено
18:27"Просроченный" человек у власти: Калинчук о том, какой аргумент "не пляшет" в Киеве
18:26"Украине дали палку, но запретили ей пользоваться". Почему США не разрешают ВСУ бить по "старой" России
18:24"ВСУ - современная военная машина": донецкий "Оцелот" заявил, что война будет "в долгую"
18:16Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года
17:49ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР
17:48"Ну не цирк ли?": Бардаш ответил на "пидозру" СБУ
Лента новостейМолния