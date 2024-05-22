Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского
20:08 22.05.2024 (обновлено: 20:09 22.05.2024)
Руслан Стефанчук
Все, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского – враги Украины и "политические гниды", заявил 22 мая спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе пресс-конференции
"Все, кто подвергает сомнению легитимность президента Зеленского, – это враги Украины. Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопросы легитимности власти в стране", – приводит его слова телеграм-канал "Политика страны".
Стефанчук считает, что внутренние враги значительно опаснее внешних, которые принялись оценивать вопросы легитимности Зеленского. Спикер Рады повторил, что сменить президента невозможно до момента завершения действия военного положения, а потому все дискуссии на этот счет недопустимы.
Напомним, срок каденции Зеленского завершился 20 мая. На следующий день он заявил, что его пять лет еще не закончились, имея ввиду то, что он продолжает оставаться легитимным президентом.
О том, что думает украинская элита о легитимность Зеленского и провалах на фронте "Украина.ру" писала здесь.
17 мая, 14:15Путин объяснил, почему для России имеет значение вопрос легитимности ЗеленскогоДля России вопрос о легитимности нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского значим, так как только легитимные власти имею право подписывать документы, заявил 17 мая президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами