https://ukraina.ru/20240522/1055200863.html

Полковник Илья Мощанский: ВСУ и Запад точат свои новые "кинжалы", поэтому Россия подчищает концы

Полковник Илья Мощанский: ВСУ и Запад точат свои новые "кинжалы", поэтому Россия подчищает концы - 22.05.2024 Украина.ру

Полковник Илья Мощанский: ВСУ и Запад точат свои новые "кинжалы", поэтому Россия подчищает концы

Мы действительно достигли своего потолка и выше не поднимемся. А Запад в этом отношении мощнее нас. Там больше заводов и больше стран. Его ВПК выйдет на пик в 2025 году. Если к тому времени Украина сохранится, ее армия будет получать не старые "Леопарды", а новую технику

2024-05-22T07:26

2024-05-22T07:26

2024-05-22T07:26

интервью

россия

запад

вооруженные силы украины

харьков

днепр

андрей белоусов

сво

артиллерия

экономика

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Тем не менее, у нас есть основания полагать, что этот план противника не сбудется, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья МощанскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Илья Борисович, с момента нашей последней встречи события стали развиваться динамичнее. Во-первых, наша группировка "Север" неплохо продвигается на двух участках Харьковского направления. Во-вторых, поступают сообщения, что ВС РФ теперь уже точно зачистили Работино, Крынки и Белогоровку – одиозные точки, которые долго не давали нам покоя. В-третьих, у нас теперь новый министр обороны, о котором хорошо отзываются бойцы и диванные эксперты…- О Белоусове даже хорошо отзывается Запад, а это пугает (смеется).Новый министр пришел на свой пост с лозунгом "Ошибаться можно – врать нельзя".- Воровать тоже нельзя.- Да дело не в воровстве. Просто в Минобороны были люди, которым хотелось жить по-новому, а жалования от государства было недостаточно. Та же украинская пропаганда оценивает Тимура Иванова неплохо. "Он украл, но 16 ковидных госпиталей и "Линию Суровикина" построил быстро, а наши просто украли и ничего не построили". Надеюсь, что Иванову это как-то зачтется, и он скоро будет воевать в разведывательно-штурмовой бригаде под Волчанском. Он еще себя покажет. Наград-то сколько. Да, они воровали, но военные тайны буржуинам не продали (смеется).А теперь серьезно.Президент четко сказал, что мы продолжаем боевые действия, потому что противник не хочет идти ни на какие переговоры, рассчитывая одержать над нами победу в войне на истощение. Война на истощение – это вопрос экономики. В Советском Союзе последних лет доля оборонных расходов в ВВП страны составляла 7.8-7.9%. По словам Владимира Путина, эта цифра увеличится до 8.7%. Это много. Мы живем в состоянии, которое близко к войне.Да, у нас хорошие статистические показатели. Да, мы оставили с носом Германию. Да, на оборонных заводах дымят трубы. Но на реальной экономике это сказывается опосредовано. Уровень жизни постепенно ухудшается. И надо сделать все, чтобы в следующем году мы не свалились в пике.А почему Запад делает ставку на 2025 год? Потому что наш ВПК вышел на большие показатели.- Западные СМИ говорят так: Русский ВПК достиг своего пика, вышел на плато, а теперь будет снижаться.- Снижаться не будет. Но мы действительно достигли своего потолка и выше не поднимемся. А Запад в этом отношении мощнее нас. Там больше заводов и больше стран. Его ВПК выйдет на пик в 2025 году. Если к тому времени Украина сохранится, ее армия будет получать не старые "Леопарды", а новую технику. Причем в том количестве, в котором ей это нужно. Во всяком случае, танки, артиллерия и авиация у них будут современные. Если это произойдет, у российской армии будет нулевое продвижение с возросшими потерями. А дальше все будет зависеть от того, у кого выдержит экономика: у нас или у Запада.Я лично в этот план не верю, потому что еще нет 3D-принтеров, где можно было сканировать чубатых хлопцев. Основная армия из украинских фашистов давно на кладбище. Киевский режим сейчас гоняется за их остатками, чтобы они не пошли на Киев. Их пытаются распихать по разным бригадам, чтобы они как можно скорее погибли. Одним словом, у противника действительно упало качество личного состава.Я не знаю, что такими темпами будет с Украиной в 2025 году. Но она живет мечтой, что к тому времени Запад даст ей все необходимое. Пока же с этим не очень. Приведу пример.У нас есть телеграм-каналы, которые собирают деньги на войну. А у Украины есть целая страна, которая собирает для нее деньги. Это – Чехия. Снарядов как не было, так и нет, зато чехи на собранные деньги приобрели для себя снарядные компании по всему миру. Пока Прага делает лучше только себе.Вернемся к фронту.У нас появилась новая группировка "Север". Обо всех ее планах рассказал журнал The Economist. Можно подумать, что ее командующий генерал Лапин посылает ему телеграмму: "ТЧК. Реввоенсовет. Лапин. Группа "Копье Одина". Это чисто пропагандистский материал из разряда "Я говорил, что враг будет наступать с 356 градусов горизонта, и это произошло" (смеется).Главное, что удалось "Северу" - впервые осуществить скрытную переброску сил и атаковать противника не в то время, когда ждала американская разведка. "Экономист" оправдывает это примерно так: "Мы все знали, кроме отдельных деталей. Тем не менее, украинские войска остановили Лапина на границе. Они не дали ему зайти в тыл Купянской группировке, а это уже победа".Я не думаю, что мы ставили именно такую цель. У нас были конкретные задачи.Первая. Отвлечь часть формирующихся резервов ВСУ с Донбасса, где наши две оперативные группы под командованием Анашкина и Мордвичева вгрызаются в Красногоровку, Очеретино и Часов Яр.- Получилось?- У нас получилось стянуть под Волчанск те резервы, которые Киев хотел отправить в Донбасс. Противник будто бы намазал хлеб тонким слоем масла, перебросив в Харьковскую область части и соединения со всех направлений.Повторюсь, Лапин и Генштаб порадовали внезапностью. Мы перешли границу, которую прикрывали пять-шесть бригад теробороны. Украина думала, что мы никогда не соберем там группировку для наступления. Может быть, мы ее и не собрали. Например, Волчанск штурмуют герои из 47-й танковой дивизии, которую перебросили из-под Сватово по принципу "кто везет, того погоняют". Но делают они это успешно.В общем, мы не стали атаковать очаговые украинские укрепления. Мы их обошли и продвинулись на 5-10 километров.Сам по себе Волчанск разделен на две части рекой Волчья (она впадает в Северский Донец). Северная часть чуть поменьше, но там находится городская администрация. Фото и видеоматериалов, что мы ее контролируем, пока нет, но городской суд мы точно заняли. На отдельных рубежах мы вышли к реке, уничтожив через нее два моста. Где-то мы через нее перебрались.Предполагалось, что мы форсируем Северский Донец и зайдем в тыл южной части Волчанска. Пока это не получилось, потому что ВСУ стоят насмерть. Но я не думаю, что мы ставили целью выйти в тыл Купянску. Это слишком далеко. К тому же, если мы из войск группы "Запад" создали новую группировку, то сил у нас нет. Но основную задачу мы выполнили.Зеленский может сколько угодно говорить, что они остановили нас на границе, но это не так. Украинская оборона обвалилась. Противник оказался неспособным воевать в новых условиях.Я не думаю, что мы будем наступать в Сумской области. Тем не менее, ВСУ туда аж две бригады перебросили, потому что это самый короткий путь на Бровары (восточный пригород Киева). Надо их и дальше пугать. Потому что любой диктатор боится за себя и за столицу.До СВО на Украине был некий резервный корпус, состоявший из кадрированных частей. Какие-то части уже воюют, какие-то остались. Вот он-то и прикрывает Сумское и Киевское направления. Мои знакомые из Брянской области говорят, что там у нас "моторы рычат и танки идут". Может, мы туда нагрянем. А может, просто пугаем, чтобы у противника войск в Донбассе было меньше.Противник также держит группировку на правом берегу Днепра. Я так и сказал крымчанам: если морпехи ВСУ окажутся под Волчанском, можете смело варить чурчхелу.- Кстати, говорят, что ВСУ с Херсонской области перебросила под Волчанск "птиц Мадяра" (якобы элитное подразделение операторов БПЛА).- Может быть. Учитывая, что бригадный генерал Драпатый (новый командующий украинской оперативной группировкой "Харьков") ранее возглавлял оперативную группировку "Херсон". Тем не менее, Теплинский (командующий группировкой "Днепр") готовится к неприятному сюрпризу со стороны противника. И Работино действительно наше. Это подтвердил главный фашист из "Бильда" (немецкий военкор Юлиан Репке) По крайней мере, наши окопы находятся на окраине села. Еще одна точка незламности рухнула.Крынки еще не зачищены, но Теплинский продвинулся в этом вопросе.Мы подчищаем концы, потому что ВСУ, которых мы поджимаем со всех сторон, могут выкинуть любой фортель. А их так и тянет поучаствовать в курортном сезоне в Крыму. Потому что это политически уязвимая для нас точка.- "Бог с ним с Волчанском, давайте в Крыму похулиганим"? Или силы у них есть?- Если ВСУ стабилизируют фронт по Северскому Донцу и бои перейдут в позиционную стадию, они опять будут действовать в духе "злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал". Противник опять будет думать о том, чтобы высадиться в низовье Днепра и начать новую наступательную операцию. Морпехов-то нет нигде. Все там сидят. Шесть бригад ВСУ в одном месте – это не просто так.- Разве мы не растащили эти шесть бригад морской пехоты по разным направлениям?- Повторюсь, ни в наших сводках, ни в сообщениях противника я не видел, чтобы украинские морпехи воевали где-то еще. Формально они по-прежнему в Херсонской области.Поймите, что Зеленскому нужно провести акцию накануне Швейцарской конференции. А мы пытаемся сделать так, чтобы к Швейцарской конференции для него ситуация была совсем уж плохой. Если мы наступаем, от Украины отказываются. Если мы тормозим, Украину по-прежнему любят.Я ж не говорю, что ВСУ точно будут там наступать. Но наша оперативная группа "Днепр" подчищает хвосты и выстраивается в боевой порядок. Например, 76-я дивизия переброшена к 104-й. То есть все больше наших опытных частей выстраиваются по левому берегу Днепра. Следовательно, мы ждем, когда противник пойдет там "свиньей".- А нашего наступления на Запорожском направлении, о котором вы говорили в прошлый раз, вы сегодня не ждете?- Да, мне казалось, что наше продвижение вдоль Каховского водохранилища будет чувствительным для противника. Если Украина акцентирует внимание на том, что за время СВО мы не заняли ни одного областного центра (Херсон и тот сдали), то она чувствительна к крупным городам. Но теперь я об этом не знаю.Отмечу также, что произошли кадровые перестановки наших "тишайших" командующих. Оперативную группу "Восток" теперь возглавляет генерал-лейтенант Санчик, который воевал в Чечне и вел танковую колонну на Цхинвал в Южной Осетии. А нашу штурмовую группу "Юг" возглавил генерал-полковник Анашкин. Есть фотографии, где он сидит рядом с командующим оперативной группы "Север" (который по должности выше него). Так у Анашкина колодка с наградами толще раза в два. Там как в фильме "Не горюй": и "Анна" с бантом, и "Станислав" с бантом. Это харизматичный десантник.На самом деле каждая наша оперативная группировка – это армия, чуть усиленная относительно Великой Отечественной войны. Там важны оперативные качества командующих, чтобы заставить вертеться саму конструкцию. Можно быть прекрасным штабистом, но если ты будешь как маршал Шапошников писать телеграммы "Голубчик, ну давайте же", у тебя ничего не выйдет. Тут нужна нецензурная речь и призывы наступать, не жалея патронов. Тогда подчиненные будут заряжаться твоей внутренней энергетикой.И у нас постепенно выстраиваются такие харизматичные личности. Это будут новые маршалы победы.А у ВСУ все наоборот. Там уже Марьяна Безуглая командует войсками. Она уже знает, кого наказать.- И накажет же.- Накажет (смеется).- На самом деле у поражений ВСУ есть объективные причины. Но киевский режим не знает, что делать.Они объявили о комплектовании четырех новых пехотных бригад. Украинская пехотная бригада – это шесть батальонов, которые собирают по территориальному принципу. Грубо говоря, сколько автоматов им дадут, так они и будут вооружаться. Да, США и Запад им что-то передают. Но пока невидно, чтобы это оружие шло на формирование новых соединений. Все идет на пополнение существующих бригад, чтобы они не потеряли свою боеспособность.А на фронте продолжается позиционная борьба. Оперативная группа "Запад" стоит. Наверное, оттуда изъяли много соединений для Лапина. Ее планы будут строиться, исходя из тех рубежей, которых достигнет группа "Север"."Юг" штурмует Белогоровку. Сам населенный пункт освободили, то там продолжаются бои за господствующие высоты. Надеюсь, мы ее дожмем.- А даже если дожмем, то на Северск не пойдем?- Трудно сказать.Сейчас все наши оперативные группы (кроме "Севера") заняты перегруппировкой. Возможно, перед конференцией в Швейцарии Генштаб попытается провести комплексную операцию, когда все наши группировки попытаются сделать нажим. Кроме группировки "Днепр", которая готовится к новому дню "Д" со стороны Украины.Я бы еще хотел добавить по поводу Белоусова.Я был горячим сторонником того, чтобы Сергея Шойгу повысили. Диванные эксперты сейчас радуются его уходу, потому что "он сделал много плохого солдатам". Ничего подобного. Он после Сердюкова привел армию в такое состояние, что ее снова зауважали. Просто у него и его команды были определенные недостатки, которые не позволяли им эффективно работать в военное время. Потому что среди его команды было мало специалистов по современным вооружениям. Если на стратегическом уровне мы обновляли ракеты для ядерного арсенала, то на тактическом уровне мы совершили кучу ошибок, которые мы не могли исправить.Например, еще в феврале Шойгу грозил кулаком директору завода на фоне гаубицы "Коалиция". Но они же на фронте так и не появились. Потому что для них нет электронной начинки, боеприпасов и спроектированных орудий. Нам это в 2021 году не было нужно. Все это надо делать заново.Пока этого нет, мы пытаемся выкручиваться. Наша артиллерийская бригада в Красногоровке, ведет контрбатарейную борьбу пушкой М-46, которая еще помнит Сталина. В этой бригаде, о которой мы с гордостью рассказываем, целый набор орудий, как в коробке с карандашами. Войска поддерживают "Акации", а контрбатарейной борьбой занимаются М-46. Это вынужденная ситуация. А у ВСУ одна установка на все случаи жизни. Она на машине. Она стреляет и быстро меняет позиции.- Получается, Белоусову предстоит сейчас менять всю концепцию?- Конечно.Белоусов уже занимался беспилотниками. И в случае с артиллерией ему надо создать такую систему, которая могла бы не просто придумать конструкцию, а сделать так, чтобы она выпускалась на отечественных предприятиях. Чтобы новые вооружения регулярно обновляли российскую армию.Есть важная деталь. Наше современное оружие – это хорошо модернизированные советские и постсоветские наработки. А у Запада оружие разное. Это он Украине отдает всякие этажерки с реактивным двигателем на липкой ленте. С электроникой и целостной тактической концепцией боевого применения этого оружия он продвинутый. Если Украина будет получать современное вооружение, эта война затянется по образцу корейской.- Мы успеем добить Украину, чтобы она не успела получить это современное оружие?- Добьем. Они опоздали. В украинской армии уже нет прежнего личного состава. Это видно по пленным. И того, что происходит сейчас на Украине, не было даже в гитлеровской Германии. Там в Фольксштурм шли добровольно. На Украине сотрудники ТЦК с сетями гоняются по этой сельве за отдельными призывниками. А человек устроен так, что чем сильнее ты его к чему-то принуждаешь, тем сильнее он сопротивляется.Украинское общество потеряло ориентир в плане победы. Оно донатит мало. Оно хочет, чтобы война поскорее закончилась. Это верхушка хочет, чтобы война длилась как можно дольше. Они боятся, что проиграют, и из-за этого им придется бежать за границу, где их могут достать Петров и Боширов.Теперь насчет Запада. Запад сам себя убеждает в своих преимуществах. Но если русские плохо начинают, но хорошо заканчивают, там западники наоборот – хорошо начинают, но плохо заканчивают. Это видно даже по хоккейным матчам сборных США и Канады (первые периоды за ними, а потом по-разному). Просто менталитет разный. На Западе это понимают.Ситуация может поменяться, если они введут на Украину войска. Пока на это не похоже.А нынешний украинский контингент продолжит сидеть в обороне, потому что люди опасаются за жизнь своих семей. В России не понимают, что на их жен и детей действительно могут обрушится репрессии. Если кто-то из них сдастся в плен, местные "активисты" (которые на фронт точно не попадут) сделают жизни их семей просто невыносимой.Но это не значит, что надо жалеть украинских солдат. С ними надо воевать до тех пор, пока они не повернут оружие против собственного руководства.

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20240521/1055185156.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, запад, вооруженные силы украины, харьков, днепр, андрей белоусов, сво, артиллерия, экономика, владимир зеленский