Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск - 20.05.2024 Украина.ру
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Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск
Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск - 20.05.2024 Украина.ру
Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск
Главная интрига, от которой сейчас зависит дальнейший ход боевых действий, состоит в том, сможет ли противник перебросить под Харьков достаточно сил, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-20T04:50
2024-05-20T04:50
новости
харьков
россия
харьковская область
сергей полетаев
наступление
вс рф
тероборона
всу
оборона
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Оборона ВСУ в Харьковской области в общем построенная по уставам. Но она не везде была достроена. В интернете есть фотографии с кучей сваленных стройматериалов, "зубов дракона" и вырытых наполовину окопов, рассказал эксперт.Есть существенный момент, который куда важнее самих окопов – пехотное заполнение защитных сооружений. Самая непрошибаемая оборона невозможна без людей, которые там находятся, добавил он.Главная интрига, от которой сейчас зависит дальнейший ход боевых действий, состоит в том, сможет ли противник перебросить под Харьков достаточно сил, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ, указал специалист.Также нужно понять, сможет ли украинское командование заполнить личным составом достроенную и недостроенную линию обороны. Смогут ли украинцы укрепить гарнизоны в Липцах и в Волчанске, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, где еще может продолжится наступление российских войск можно прочитать в интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске
https://ukraina.ru/20240517/1055115016.html
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россия
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новости, харьков, россия, харьковская область, сергей полетаев , наступление, вс рф, тероборона, всу, оборона, плен, резервы, сво
Новости, Харьков, Россия, Харьковская область, Сергей Полетаев , наступление, ВС РФ, тероборона, ВСУ, оборона, плен, резервы, СВО

Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск

04:50 20.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Главная интрига, от которой сейчас зависит дальнейший ход боевых действий, состоит в том, сможет ли противник перебросить под Харьков достаточно сил, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Оборона ВСУ в Харьковской области в общем построенная по уставам. Но она не везде была достроена. В интернете есть фотографии с кучей сваленных стройматериалов, "зубов дракона" и вырытых наполовину окопов, рассказал эксперт.
Есть существенный момент, который куда важнее самих окопов – пехотное заполнение защитных сооружений. Самая непрошибаемая оборона невозможна без людей, которые там находятся, добавил он.
"С нашей стороны "контрнаступ" встретили люди, превышаемые по численности наступающую украинскую армию, поэтому у нее не было шансов. А у киевского режима под Харьковом были лишь теробороновцы и пограничники, которые разбежались или сдались в плен", - подчеркнул Полетаев.
Главная интрига, от которой сейчас зависит дальнейший ход боевых действий, состоит в том, сможет ли противник перебросить под Харьков достаточно сил, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ, указал специалист.
Также нужно понять, сможет ли украинское командование заполнить личным составом достроенную и недостроенную линию обороны. Смогут ли украинцы укрепить гарнизоны в Липцах и в Волчанске, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, где еще может продолжится наступление российских войск можно прочитать в интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске
Виктор Кутырь интервью
17 мая, 04:49
Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье Даже если Россия возьмет Харьков и Сумы, это будет лишь тактическое продвижение. Стратегическое продвижение — это выход к Днепру. А победа — это полная и безоговорочная капитуляция Украины
 
НовостиХарьковРоссияХарьковская областьСергей ПолетаевнаступлениеВС РФтероборонаВСУоборонапленрезервыСВО
 
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