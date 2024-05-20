Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Главная интрига, от которой сейчас зависит дальнейший ход боевых действий, состоит в том, сможет ли противник перебросить под Харьков достаточно сил, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Оборона ВСУ в Харьковской области в общем построенная по уставам. Но она не везде была достроена. В интернете есть фотографии с кучей сваленных стройматериалов, "зубов дракона" и вырытых наполовину окопов, рассказал эксперт.
Есть существенный момент, который куда важнее самих окопов – пехотное заполнение защитных сооружений. Самая непрошибаемая оборона невозможна без людей, которые там находятся, добавил он.
"С нашей стороны "контрнаступ" встретили люди, превышаемые по численности наступающую украинскую армию, поэтому у нее не было шансов. А у киевского режима под Харьковом были лишь теробороновцы и пограничники, которые разбежались или сдались в плен", - подчеркнул Полетаев.
Главная интрига, от которой сейчас зависит дальнейший ход боевых действий, состоит в том, сможет ли противник перебросить под Харьков достаточно сил, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ, указал специалист.
Также нужно понять, сможет ли украинское командование заполнить личным составом достроенную и недостроенную линию обороны. Смогут ли украинцы укрепить гарнизоны в Липцах и в Волчанске, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
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