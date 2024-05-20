https://ukraina.ru/20240520/1055130563.html

Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск

Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск - 20.05.2024 Украина.ру

Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск

Главная интрига, от которой сейчас зависит дальнейший ход боевых действий, состоит в том, сможет ли противник перебросить под Харьков достаточно сил, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-05-20T04:50

2024-05-20T04:50

2024-05-20T04:50

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Оборона ВСУ в Харьковской области в общем построенная по уставам. Но она не везде была достроена. В интернете есть фотографии с кучей сваленных стройматериалов, "зубов дракона" и вырытых наполовину окопов, рассказал эксперт.Есть существенный момент, который куда важнее самих окопов – пехотное заполнение защитных сооружений. Самая непрошибаемая оборона невозможна без людей, которые там находятся, добавил он.Главная интрига, от которой сейчас зависит дальнейший ход боевых действий, состоит в том, сможет ли противник перебросить под Харьков достаточно сил, чтобы попытаться остановить продвижение ВС РФ, указал специалист.Также нужно понять, сможет ли украинское командование заполнить личным составом достроенную и недостроенную линию обороны. Смогут ли украинцы укрепить гарнизоны в Липцах и в Волчанске, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, где еще может продолжится наступление российских войск можно прочитать в интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске

https://ukraina.ru/20240517/1055115016.html

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новости, харьков, россия, харьковская область, сергей полетаев , наступление, вс рф, тероборона, всу, оборона, плен, резервы, сво