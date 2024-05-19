https://ukraina.ru/20240519/1055129525.html

Американский политолог: Китай предложил России решение украинского конфликта

Американский политолог: Китай предложил России решение украинского конфликта - 19.05.2024 Украина.ру

Американский политолог: Китай предложил России решение украинского конфликта

Китай имеет влияние на Россию, при этом Вашингтон оказывает давление на Пекин. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер

2024-05-19T05:00

2024-05-19T05:00

2024-05-19T05:00

китай

россия

пекин

владимир путин

украина

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Он считает, что во время визита Владимира Путина в Китай Пекин предложил Москве корейский вариант, то есть заморозку украинского конфликта, потому что мирный вариант уже невозможен. Эксперт также добавил, что воздействие Запада на Китай очень сильное из-за их торгово-экономических отношений."Китай в год производит на 2,2 триллиона долларов продукции. Приблизительно 1,5 триллиона уходит в Америку с Евросоюзом. Это огромнейший рынок Китая", - подытожил политолог.Ранее в интервью изданию Украина.ру китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что украинский конфликт — один из ключевых моментов обсуждения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем. Эксперт назвал и иную причину, по которой Китай настаивает на мирном плане разрешения украинского конфликта."Китай себя позиционирует как нейтральное государство. Его план мирного урегулирования основывается именно на этом. Китайцы постоянно просят зарубежную общественность исходить из того, что Пекин не участник, не инициатор конфликта", - добавил китаист.Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дняПо мнению политического обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко, Россия и Китай объединяются, в том числе, чтобы противостоять Западу."У России и Китая масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военно-политическом союзе. При этом ни Москва, ни Пекина этого не скрывают — они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы", - считает Ищенко.Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбыВ среду, 15 мая, Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай. По результатам визита было подписано десять соглашений.В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин после инаугурации совершил свой первый визит в должности в Москву. Полный текст интервью Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240515/1055077843.html

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китай, россия, пекин, владимир путин, украина