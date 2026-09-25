https://ukraina.ru/20260925/ofis-genprokurora-ukrainy-rassleduet-begstvo-eks-genprokurora-kravchenko-v-es-1083429757.html

Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС

Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС - 25.09.2026 Украина.ру

Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС

Служебное расследование проводит Офис генпрокурора Украины по факту недавнего побега своего руководителя Руслана Кравченко в Евросоюз. Об этом 25 сентября заявили в пресс-службе ведомства

2026-09-25T14:50

2026-09-25T14:50

2026-09-25T14:50

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Расследование в отношении нового невозвращенца проводится его бывшими коллегами. Они проверяют законность оформления генпрокурором Кравченко своей заграничной "командировки".Кравченко экстренно выехал в Польшу во время обострения конфликта с НАБУ, которое в антикоррупционных расследованиях вышло на высокопоставленных работников Офиса генпрокурора. На "подозрения" со стороны НАБУ генпрокурор Краченко ответил направлением "подозрения" директору антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. Последний отрицал наличие такого документа и тогда Кравченко его опубликовал, сопроводив своими комментариями.Кравченко сбежал в ЕС ночью 14 сентября, оформив это как "служебную командировку" по безотлагательным важным делам, требующим личного участия. Его оставшиеся на Украине коллеги не подтвердили наличия таких оснований. Офисе президента Украины подверг критике действия генпрокурора. Владимир Зеленский инициировал его отстранение и 15 сентября провёл это решение через своё парламентское большинство в Верховной Раде Украины.МИД Украины не знает, где находится отправленный в отставку генпрокурор Кравченко - такие ответы министерство предоставляло на запросы журналистов. Украинские политологи не исключают объявления Кравченко в розыск, если будет оформлено "подозрение" и соблюдена межгосударственная процедура. Накануне в новостях: Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в АвстрииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, кравченко, офис генпрокурора, евросоюз, польша, австрия, ес, набу, владимир зеленский, скандал, коррупция, антикоррупционеры