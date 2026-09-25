Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС - 25.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260925/ofis-genprokurora-ukrainy-rassleduet-begstvo-eks-genprokurora-kravchenko-v-es-1083429757.html
Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС
Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС - 25.09.2026 Украина.ру
Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС
Служебное расследование проводит Офис генпрокурора Украины по факту недавнего побега своего руководителя Руслана Кравченко в Евросоюз. Об этом 25 сентября заявили в пресс-службе ведомства
2026-09-25T14:50
2026-09-25T14:50
новости
украина
кравченко
офис генпрокурора
евросоюз
польша
австрия
ес
набу
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083176672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8056f80efa444064ab22d5b6673cdd8f.jpg
Расследование в отношении нового невозвращенца проводится его бывшими коллегами. Они проверяют законность оформления генпрокурором Кравченко своей заграничной "командировки".Кравченко экстренно выехал в Польшу во время обострения конфликта с НАБУ, которое в антикоррупционных расследованиях вышло на высокопоставленных работников Офиса генпрокурора. На "подозрения" со стороны НАБУ генпрокурор Краченко ответил направлением "подозрения" директору антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. Последний отрицал наличие такого документа и тогда Кравченко его опубликовал, сопроводив своими комментариями.Кравченко сбежал в ЕС ночью 14 сентября, оформив это как "служебную командировку" по безотлагательным важным делам, требующим личного участия. Его оставшиеся на Украине коллеги не подтвердили наличия таких оснований. Офисе президента Украины подверг критике действия генпрокурора. Владимир Зеленский инициировал его отстранение и 15 сентября провёл это решение через своё парламентское большинство в Верховной Раде Украины.МИД Украины не знает, где находится отправленный в отставку генпрокурор Кравченко - такие ответы министерство предоставляло на запросы журналистов. Украинские политологи не исключают объявления Кравченко в розыск, если будет оформлено "подозрение" и соблюдена межгосударственная процедура. Накануне в новостях: Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в АвстрииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
польша
австрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083176672_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b38ad3ac295589ed23bb95c1c792053.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, кравченко, офис генпрокурора, евросоюз, польша, австрия, ес, набу, владимир зеленский, скандал, коррупция, антикоррупционеры
Новости, Украина, Кравченко, Офис генпрокурора, Евросоюз, Польша, Австрия, ЕС, НАБУ, Владимир Зеленский, скандал, коррупция, антикоррупционеры

Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС

14:50 25.09.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Читать в
ДзенTelegram
Служебное расследование проводит Офис генпрокурора Украины по факту недавнего побега своего руководителя Руслана Кравченко в Евросоюз. Об этом 25 сентября заявили в пресс-службе ведомства
Расследование в отношении нового невозвращенца проводится его бывшими коллегами. Они проверяют законность оформления генпрокурором Кравченко своей заграничной "командировки".
Кравченко экстренно выехал в Польшу во время обострения конфликта с НАБУ, которое в антикоррупционных расследованиях вышло на высокопоставленных работников Офиса генпрокурора.
На "подозрения" со стороны НАБУ генпрокурор Краченко ответил направлением "подозрения" директору антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. Последний отрицал наличие такого документа и тогда Кравченко его опубликовал, сопроводив своими комментариями.
Кравченко сбежал в ЕС ночью 14 сентября, оформив это как "служебную командировку" по безотлагательным важным делам, требующим личного участия. Его оставшиеся на Украине коллеги не подтвердили наличия таких оснований.
Офисе президента Украины подверг критике действия генпрокурора. Владимир Зеленский инициировал его отстранение и 15 сентября провёл это решение через своё парламентское большинство в Верховной Раде Украины.
МИД Украины не знает, где находится отправленный в отставку генпрокурор Кравченко - такие ответы министерство предоставляло на запросы журналистов.
Украинские политологи не исключают объявления Кравченко в розыск, если будет оформлено "подозрение" и соблюдена межгосударственная процедура.
Накануне в новостях: Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКравченкоОфис генпрокурораЕвросоюзПольшаАвстрияЕСНАБУВладимир Зеленскийскандалкоррупцияантикоррупционеры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:34БПЛА на Ульяновск: повреждены шесть многоэтажек, растёт число пострадавших
15:21Сенатор: ВСУ проявляют высочайший цинизм, а жители Алешек - мужество и стойкость
14:50Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС
14:46Выступившая против Зеленского Мендель боится за свою жизнь
14:37Государство-бандит: у украинских пенсионеров отберут последнее
14:28"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ
14:08Боевой опыт против священников: напавший на польский монастырь украинец служил в ВСУ
14:02Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезона
13:42Конец эпохи: НАТО окончательно выродилась
13:24"Возведенная в абсолют русофобия": посол РФ раскритиковал немецких спонсоров киевского режима
12:58Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие
12:52Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем терактами на "Северных потоках" - посол России
12:28Украинский посол рассказал о реакции Польши на новых "героев в пантеоне"
12:04Десять дней на диалог: Зеленский расписал график контактов США с Россией по Украине
11:37Попадание беспилотника: Высший совет правосудия Украины экстренно прекратил работу
11:32Сикорский забыл, что Польша всегда проигрывала России - Медведев
11:00Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем
10:28Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны
09:55Кадровые шутки Киева: бывший комик Рева стал замминистра обороны Украины
09:44Не в сети: останется ли Украина без интернета после ударов ВС РФ
Лента новостейМолния