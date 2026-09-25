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БПЛА на Ульяновск: повреждены шесть многоэтажек, растёт число пострадавших

БПЛА на Ульяновск: повреждены шесть многоэтажек, растёт число пострадавших - 25.09.2026 Украина.ру

БПЛА на Ульяновск: повреждены шесть многоэтажек, растёт число пострадавших

В результате атаки БПЛА на Ульяновск повреждены шесть многоэтажек, пострадали 12 человек. Об этом 25 сентября сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских

2026-09-25T15:34

2026-09-25T15:34

2026-09-25T15:34

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"В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего Областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы. Остальные получают необходимую помощь в амбулаторных условиях. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Среди раненых двое детей", - рассказал губернатор.По его словам, повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов. К ремонту приступят после работы сапёров."В большинстве МКД в основном выбиты стёкла. В одном из многоквартирных домов есть частичное обрушение. Поставил задачу экспертам оценить целостность конструкций этого дома", - сообщил Русских.️На базе второго корпуса гимназии №21 продолжает работать пункт временного размещения. Там специалисты социальной защиты принимают от пострадавших заявления на оказание адресной материальной помощи. Работает также служба психологической помощи. Дежурит бригада неотложной медицинской помощи. В школе организовано горячее питание. Губернатор поручил развернуть на базе гостиницы "Волга" еще один пункт временного размещения с возможностью переночевать. Он поставил задачу при необходимости развернуть дополнительные пункты временного размещения в гостиницах "Октябрьская" и "Венец", а также на базе наших социальных и реабилитационных учреждений.Тем временем Владимир Зеленский выпрашивает на Западе дополнительные деньги, ракеты и дроны. Подробности в публикации Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезонаАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, ульяновская область, россия, украина, атака бпла, бпла сегодня, мирные жители, военные преступления