https://ukraina.ru/20260925/bpla-na-ulyanovsk-povrezhdeny-shest-mnogoetazhek-rastt-chislo-postradavshikh-1083431362.html
БПЛА на Ульяновск: повреждены шесть многоэтажек, растёт число пострадавших
БПЛА на Ульяновск: повреждены шесть многоэтажек, растёт число пострадавших - 25.09.2026 Украина.ру
БПЛА на Ульяновск: повреждены шесть многоэтажек, растёт число пострадавших
В результате атаки БПЛА на Ульяновск повреждены шесть многоэтажек, пострадали 12 человек. Об этом 25 сентября сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских
2026-09-25T15:34
2026-09-25T15:34
2026-09-25T15:34
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"В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего Областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы. Остальные получают необходимую помощь в амбулаторных условиях. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Среди раненых двое детей", - рассказал губернатор.По его словам, повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов. К ремонту приступят после работы сапёров."В большинстве МКД в основном выбиты стёкла. В одном из многоквартирных домов есть частичное обрушение. Поставил задачу экспертам оценить целостность конструкций этого дома", - сообщил Русских.️На базе второго корпуса гимназии №21 продолжает работать пункт временного размещения. Там специалисты социальной защиты принимают от пострадавших заявления на оказание адресной материальной помощи. Работает также служба психологической помощи. Дежурит бригада неотложной медицинской помощи. В школе организовано горячее питание. Губернатор поручил развернуть на базе гостиницы "Волга" еще один пункт временного размещения с возможностью переночевать. Он поставил задачу при необходимости развернуть дополнительные пункты временного размещения в гостиницах "Октябрьская" и "Венец", а также на базе наших социальных и реабилитационных учреждений.Тем временем Владимир Зеленский выпрашивает на Западе дополнительные деньги, ракеты и дроны. Подробности в публикации Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезонаАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, ульяновская область, россия, украина, атака бпла, бпла сегодня, мирные жители, военные преступления
Новости, Ульяновская область, Россия, Украина, атака БПЛА, БПЛА сегодня, мирные жители, Военные преступления
БПЛА на Ульяновск: повреждены шесть многоэтажек, растёт число пострадавших
В результате атаки БПЛА на Ульяновск повреждены шесть многоэтажек, пострадали 12 человек. Об этом 25 сентября сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских
"В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего Областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы. Остальные получают необходимую помощь в амбулаторных условиях. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Среди раненых двое детей", - рассказал губернатор.
По его словам, повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов. К ремонту приступят после работы сапёров.
"В большинстве МКД в основном выбиты стёкла. В одном из многоквартирных домов есть частичное обрушение. Поставил задачу экспертам оценить целостность конструкций этого дома", - сообщил Русских.
️На базе второго корпуса гимназии №21 продолжает работать пункт временного размещения. Там специалисты социальной защиты принимают от пострадавших заявления на оказание адресной материальной помощи.
Работает также служба психологической помощи. Дежурит бригада неотложной медицинской помощи. В школе организовано горячее питание.
Губернатор поручил развернуть на базе гостиницы "Волга" еще один пункт временного размещения с возможностью переночевать. Он поставил задачу при необходимости развернуть дополнительные пункты временного размещения в гостиницах "Октябрьская" и "Венец", а также на базе наших социальных и реабилитационных учреждений.
Тем временем Владимир Зеленский выпрашивает на Западе дополнительные деньги, ракеты и дроны. Подробности в публикации Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезона
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