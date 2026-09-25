Выступившая против Зеленского Мендель боится за свою жизнь - 25.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260925/poshedshaya-protiv-zelenskogo-mendel-boitsya-za-svoyu-zhizn-1083429793.html
Выступившая против Зеленского Мендель боится за свою жизнь
Выступившая против Зеленского Мендель боится за свою жизнь - 25.09.2026 Украина.ру
Выступившая против Зеленского Мендель боится за свою жизнь
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкому журналисту Патрику Баабу призналась, что всерьез опасается за свою жизнь и безопасность близких после того, как начала открыто критиковать украинские власти
2026-09-25T14:46
2026-09-25T14:50
новости
донбасс
россия
владимир зеленский
юлия мендель
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:173:1081:781_1920x0_80_0_0_bb706fe08d0f3cd1c8283ff213047254.jpg
Она подчеркнула, что главная угроза для нее исходит не от радикальных ресурсов, а напрямую от руководства страны. По словам Мендель, сам Владимир Зеленский и люди из его ближайшего окружения уже давно переступили психологическую грань готовности к убийству неугодных.Бывшая чиновница, которая ранее регулярно выступала с жесткой критикой украинских политических решений и кадровых перестановок, в мае 2026 года была внесена в базу данных скандального сайта "Миротворец"*. Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
донбасс
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:72:1081:882_1920x0_80_0_0_cceee7907edcfed1430723a0ab760193.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, россия, владимир зеленский, юлия мендель, украина.ру
Новости, Донбасс, Россия, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Украина.ру

Выступившая против Зеленского Мендель боится за свою жизнь

14:46 25.09.2026 (обновлено: 14:50 25.09.2026)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкому журналисту Патрику Баабу призналась, что всерьез опасается за свою жизнь и безопасность близких после того, как начала открыто критиковать украинские власти
Она подчеркнула, что главная угроза для нее исходит не от радикальных ресурсов, а напрямую от руководства страны.
По словам Мендель, сам Владимир Зеленский и люди из его ближайшего окружения уже давно переступили психологическую грань готовности к убийству неугодных.
Бывшая чиновница, которая ранее регулярно выступала с жесткой критикой украинских политических решений и кадровых перестановок, в мае 2026 года была внесена в базу данных скандального сайта "Миротворец"*.
Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.
* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонбассРоссияВладимир ЗеленскийЮлия МендельУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:34БПЛА на Ульяновск: повреждены шесть многоэтажек, растёт число пострадавших
15:21Сенатор: ВСУ проявляют высочайший цинизм, а жители Алешек - мужество и стойкость
14:50Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС
14:46Выступившая против Зеленского Мендель боится за свою жизнь
14:37Государство-бандит: у украинских пенсионеров отберут последнее
14:28"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ
14:08Боевой опыт против священников: напавший на польский монастырь украинец служил в ВСУ
14:02Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезона
13:42Конец эпохи: НАТО окончательно выродилась
13:24"Возведенная в абсолют русофобия": посол РФ раскритиковал немецких спонсоров киевского режима
12:58Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие
12:52Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем терактами на "Северных потоках" - посол России
12:28Украинский посол рассказал о реакции Польши на новых "героев в пантеоне"
12:04Десять дней на диалог: Зеленский расписал график контактов США с Россией по Украине
11:37Попадание беспилотника: Высший совет правосудия Украины экстренно прекратил работу
11:32Сикорский забыл, что Польша всегда проигрывала России - Медведев
11:00Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем
10:28Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны
09:55Кадровые шутки Киева: бывший комик Рева стал замминистра обороны Украины
09:44Не в сети: останется ли Украина без интернета после ударов ВС РФ
Лента новостейМолния