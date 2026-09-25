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Выступившая против Зеленского Мендель боится за свою жизнь

Выступившая против Зеленского Мендель боится за свою жизнь - 25.09.2026 Украина.ру

Выступившая против Зеленского Мендель боится за свою жизнь

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкому журналисту Патрику Баабу призналась, что всерьез опасается за свою жизнь и безопасность близких после того, как начала открыто критиковать украинские власти

2026-09-25T14:46

2026-09-25T14:46

2026-09-25T14:50

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Она подчеркнула, что главная угроза для нее исходит не от радикальных ресурсов, а напрямую от руководства страны. По словам Мендель, сам Владимир Зеленский и люди из его ближайшего окружения уже давно переступили психологическую грань готовности к убийству неугодных.Бывшая чиновница, которая ранее регулярно выступала с жесткой критикой украинских политических решений и кадровых перестановок, в мае 2026 года была внесена в базу данных скандального сайта "Миротворец"*. Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.

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новости, донбасс, россия, владимир зеленский, юлия мендель, украина.ру