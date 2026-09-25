https://ukraina.ru/20260925/gosudarstvo-bandit-u-ukrainskikh-pensionerov-otberut-poslednee-1083425109.html

Государство-бандит: у украинских пенсионеров отберут последнее

Государство-бандит: у украинских пенсионеров отберут последнее - 25.09.2026 Украина.ру

Государство-бандит: у украинских пенсионеров отберут последнее

На Украине начали затягивать пояса пенсионерам – вокруг шеи. Судя по всему, первыми жертвами социального эксперимента правительства станут самые малообеспеченные и незащищенные слои населения.

2026-09-25T14:37

2026-09-25T14:37

2026-09-25T14:37

эксклюзив

украина

кабмин

набу

владимир зеленский

запад

киевская область

сергей корецкий

вооруженные силы украины

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Недавно украинский премьер-министр Сергей Корецкий объявил, что Кабмин вводит максимальную экономию бюджета для усиления обороны. "Мы уже нашли 70 миллиардов экономии, которые в полном объеме будут направлены на нужды обороны. При подготовке бюджета на 2027 год мы также должны исходить из принципа максимальной экономии каждой бюджетной гривны", – сказал чиновник. Проще говоря, все имеющиеся резервы государство будет направлять на войну. И хотя власти обещают выполнить все социальные обязательства перед гражданами и не допустить проблем с выплатой зарплат и пенсий, вряд ли это удастся при "космическом дефиците" денег в стране. Страха добавил и глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Он считает, что к зиме Украина не сможет платить зарплаты работникам – людям придется вкалывать за тарелку горячего супа, который будут разливать в "палатках незламности". А кто и где накормит пенсионеров, оставшихся без минимальных соцвыплат, – вопрос философский. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призывает стариков и инвалидов не паниковать. По его словам, в октябре парламент примет решения, необходимые для получения очередных траншей от международных партнеров. Но что будет, если деньги не поступят, либо же очередной подачки Запада на всех не хватит? Об этом политики предпочитают умалчивать. Но очевидно, что в преддверие "черной зимы" киевский режим будет изыскивать любые способы сэкономить.Экономить, как сказано выше, предполагается на самых бедных и безответных. Пенсионный Фонд Украины уже сообщил, что у некоторых украинцев пенсия может уменьшится на 20-75% из-за принудительных взысканий. ПФУ имеет право удержать часть выплат пенсионера, если тот имеет долги, не сообщил о своем трудоустройстве или находится на государственном содержании. Проще говоря, Пенсионный фонд выступит в роли эдакого коллектора, ведь в его анналах хранятся все данные на тех, кто всю жизнь работал на благо Украины. Нет сомнений, что большинство из этих людей окажутся в долгах, как в шелках. А как иначе выжить пожилому человеку в условиях, когда средняя пенсия нарисована на уровне 8000 тысяч гривен, но по факту большая половина пенсионеров получает чуть больше четырех тысяч? И это в условиях, когда дорожает ежедневно почти все – от хлеба до лекарств, от проезда до коммунальных услуг. Поневоле станешь должником, а теперь еще – и заложником Пенсионного фонда.Пока что державные грабители начинают издалека. Мол, в украинском законодательстве перечислены основания, по которым у пенсионеров взыскивают часть выплат. В частности, это возможно, если в отношении гражданина вынесено соответствующее судебное решение. Например, если пенсионер задолжал алименты, нанес моральный или материальный ущерб, стал причиной увечья или смерти другого человека. В этом случае его по суду заставят компенсировать убытки, но даже при таком раскладе государство не имеет права содрать больше половины пенсии. Законодательство гарантирует каждому старику прожиточный минимум для нетрудоспособных – 2595 гривен в 2026 году. Вот только не гарантирует, что на эти 55 долларов он выживет.Как предполагает правозащитник Игорь Грабар, вскоре все суды окажутся забиты пенсионерскими делами о взыскании долгов или морального ущерба: причин для взыскания оного – вагон и маленькая тележка. "Писал в домовом чате на русском и нанес моральный ущерб какой-нибудь последовательнице Фарион? Она подаст в суд и сдерет с пенсионера последние 2000 гривен", – объясняет юрист механизм раздевания пожилых людей. Если какой-то старик не сообщил в Пенсионный фонд о трудоустройстве или предпринимательской деятельности (например, продаже меда с собственной пасеки), то с него гуманно взыщут только 20% от излишков. То же самое случится, если пенсионер предоставил недостоверные данные о зарплате – его через суд обяжут вернуть незаконно полученные гроши. Сразу вспоминаются откровения бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой, которая на записях, предоставленных НАБУ, плакалась, что ее официальный доход составляет всего 523 тысячи гривен в год (12 тысяч долларов), а бриллиантов и автомобилей у нее – на миллионы. И как это все совместить в декларации госчиновника, которую нужно предъявлять общественности, в том числе тем самым пенсионерам? На аудиопленках слышно, как любовник Мудрой, экс-депутат Рады Микитась, обещает ей помощь в сокрытии "нетрудовых доходов". Но у большинства украинских пенсионеров таких хитроумных помощников нет, вот и придется им разоблачаться в судах до исподнего.Еще одна статья пенсионного рэкета – полное государственное содержание пожилых людей и инвалидов. Те, кто находится на полном государственном содержании в домах престарелых или в интернатах для хроников, получат всего 25% от своей пенсии. Как поясняет ПФУ, такие заведения могут удерживать у пенсионера 75% его выплаты, чтобы покрыть расходы на его проживание и медицинский уход. Только вот у Пенсионного фонда нигде не сказано, что эти пансионаты и интернаты часто являются "прикрытием" для складов с арсеналами, как это было в селе Мила Киевской области. 29 августа в Миле сдетонировал склад боеприпасов ВСУ, погибло почти 40 человек, большинство из них – те самые старики-инвалиды, платившие государству три четверти своих социальных пособий за заботу и уход.На этом фоне возникает более широкий вопрос: на ком, в итоге, концентрируется финансовая нагрузка государства? И почему военные условия не стали основанием для освобождения пожилых людей и инвалидов от судебных поборов или взыскания долгов – хотя бы временно? Получилось как раз наоборот: в самые тяжелые времена государство решило сэкономить на стариках. Да, cегодня украинский бюджет находится под огромным давлением войны. Только за первое полугодие 2026 года расходы общего фонда государственного бюджета составили 2,231 триллиона гривен, из которых пенсионеры и другие малообеспеченные категории "съели" всего 352 миллиарда. Сумма в масштабах государства незначительная, но и ее киевский режим пытается пересмотреть.Официально урезать и без того нищенские пособия нельзя, тем более, что и Зеленский, и Корецкий регулярно выпрашивают у внешних спонсоров деньги на прокорм украинских стариков. "У правительства Украины не будет денег на выплату пенсий без зарубежного финансирования, это угрожает жизням пожилых людей", – заявил Зеленский и напомнил, что в стране еще живет около 10 миллионов пенсионеров. И если что, их смерти будут на совести европейцев… Понятно, что при такой риторике перекраивать социальные расходы означает выстрелить себе в ногу. Но вот если обложить пенсионеров судебными исками и взысканиями за подработку, то никто этого не заметит. Кроме самих стариков, естественно. Зато в казну капнет дополнительная денежка. Ну, не бриллианты же Ирины Мудрой конфисковать или золотой унитаз друга и компаньона Зеленского – Тимура Миндича! Нужно отметить и тот факт, что никто в Пенсионном фонде не собирается посягать и на пенсии народных депутатов, cудей, прокуроров, cиловиков. Они как получали из госказны многотысячные социальные выплаты, так и будут получать. Именно здесь возникает острейшая социально-политическая проблема. И звучит вопрос: а насколько равномерно распределяется цена кризиса между "гречкосеями" и элитами? Впрочем, ответ заранее известен.Мова вместо экономики: Киев нашел деньги на армию языковых контролеров

https://ukraina.ru/20260819/pensionnaya-reforma-na-ukraine-nadezhda-na-dlinnye-dengi-1082621378.html

https://ukraina.ru/20260804/na-ukraine-pensionerku-osudili-na-pyat-let-za-publikatsii-v-odnoklassnikakh-1082145658.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, кабмин, набу, владимир зеленский, запад, киевская область, сергей корецкий, вооруженные силы украины