Сенатор: ВСУ проявляют высочайший цинизм, а жители Алешек - мужество и стойкость - 25.09.2026 Украина.ру
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Сенатор: ВСУ проявляют высочайший цинизм, а жители Алешек - мужество и стойкость
Сенатор: ВСУ проявляют высочайший цинизм, а жители Алешек - мужество и стойкость - 25.09.2026 Украина.ру
Сенатор: ВСУ проявляют высочайший цинизм, а жители Алешек - мужество и стойкость
Жители города Алешки в Херсонской области демонстрируют лучшие нравственные качества в условиях созданной ВСУ проблемы снабжения продовольствием и медикаментами. Об этом 25 сентября заявил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич
2026-09-25T15:21
2026-09-25T15:21
новости
алешки
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
новые регионы
новороссия
минобороны рф
мирные жители
гуманитарный кризис
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"Алешки – героический город, а его жители - мужественные и стойкие люди", - констатировал сенатор от российского региона.ВСУ обстреливают как сам город, так и подъездные дороги к нему, отметил парламентарий."Под удар попадают скорые, машины ЖКХ, гуманитарные конвои. Враг не дает завозить в Алешки продукты и лекарства. ВСУ проявляют высочайший цинизм, свойственный только подлым убийцам и преступникам. Но это уже не удивляет за годы специальной военной операции", - сказал Кастюкевич.Он отметил, что тактика ВСУ - характерный почерк террористов."Чем жестче враг действует по отношению к людям на освобожденных территориях, тем громче и агрессивнее транслируемое вранье, которое идет на западную аудиторию. Но у каждой правды свое время", - добавил он.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Вооруженные силы Российской Федерации делают всё для решения проблемы снабжения Алешек. Подробности в публикации Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - ПесковАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации "Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, алешки, вооруженные силы украины, херсонская область, россия, новые регионы, новороссия, минобороны рф, мирные жители, гуманитарный кризис
Новости, Алешки, Вооруженные силы Украины, Херсонская область, Россия, Новые регионы, Новороссия, Минобороны РФ, мирные жители, гуманитарный кризис

Сенатор: ВСУ проявляют высочайший цинизм, а жители Алешек - мужество и стойкость

15:21 25.09.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий ЛубинецАлёшки
Алёшки - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Лубинец
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Жители города Алешки в Херсонской области демонстрируют лучшие нравственные качества в условиях созданной ВСУ проблемы снабжения продовольствием и медикаментами. Об этом 25 сентября заявил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич
"Алешки – героический город, а его жители - мужественные и стойкие люди", - констатировал сенатор от российского региона.
ВСУ обстреливают как сам город, так и подъездные дороги к нему, отметил парламентарий.
"Под удар попадают скорые, машины ЖКХ, гуманитарные конвои. Враг не дает завозить в Алешки продукты и лекарства. ВСУ проявляют высочайший цинизм, свойственный только подлым убийцам и преступникам. Но это уже не удивляет за годы специальной военной операции", - сказал Кастюкевич.
Он отметил, что тактика ВСУ - характерный почерк террористов.
"Чем жестче враг действует по отношению к людям на освобожденных территориях, тем громче и агрессивнее транслируемое вранье, которое идет на западную аудиторию. Но у каждой правды свое время", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Вооруженные силы Российской Федерации делают всё для решения проблемы снабжения Алешек. Подробности в публикации Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - Песков
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации "Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области
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