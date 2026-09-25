https://ukraina.ru/20260925/senator-vsu-proyavlyayut-vysochayshiy-tsinizm-a-zhiteli-aleshek---muzhestvo-i-stoykost-1083430638.html

Сенатор: ВСУ проявляют высочайший цинизм, а жители Алешек - мужество и стойкость

Сенатор: ВСУ проявляют высочайший цинизм, а жители Алешек - мужество и стойкость - 25.09.2026 Украина.ру

Сенатор: ВСУ проявляют высочайший цинизм, а жители Алешек - мужество и стойкость

Жители города Алешки в Херсонской области демонстрируют лучшие нравственные качества в условиях созданной ВСУ проблемы снабжения продовольствием и медикаментами. Об этом 25 сентября заявил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич

2026-09-25T15:21

2026-09-25T15:21

2026-09-25T15:21

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алешки

вооруженные силы украины

херсонская область

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"Алешки – героический город, а его жители - мужественные и стойкие люди", - констатировал сенатор от российского региона.ВСУ обстреливают как сам город, так и подъездные дороги к нему, отметил парламентарий."Под удар попадают скорые, машины ЖКХ, гуманитарные конвои. Враг не дает завозить в Алешки продукты и лекарства. ВСУ проявляют высочайший цинизм, свойственный только подлым убийцам и преступникам. Но это уже не удивляет за годы специальной военной операции", - сказал Кастюкевич.Он отметил, что тактика ВСУ - характерный почерк террористов."Чем жестче враг действует по отношению к людям на освобожденных территориях, тем громче и агрессивнее транслируемое вранье, которое идет на западную аудиторию. Но у каждой правды свое время", - добавил он.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Вооруженные силы Российской Федерации делают всё для решения проблемы снабжения Алешек. Подробности в публикации Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - ПесковАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации "Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, алешки, вооруженные силы украины, херсонская область, россия, новые регионы, новороссия, минобороны рф, мирные жители, гуманитарный кризис