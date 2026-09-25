Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем теракты на "Северных потоках" - посол России - 25.09.2026 Украина.ру
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Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем теракты на "Северных потоках" - посол России
Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем теракты на "Северных потоках" - посол России - 25.09.2026 Украина.ру
Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем теракты на "Северных потоках" - посол России
Главным потерпевшим от терактов на "Северных потоках" стала Германия и ее граждане. Об этом 26 сентября заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев
2026-09-25T12:52
2026-09-25T12:52
новости
россия
германия
берлин
сергей нечаев (дипломат)
северный поток
мид рф
терроризм
украина
балтийское море
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Посольство России в ФРГ опубликовало "Комментарий Посла России в ФРГ С.Ю.Нечаева к четвертой годовщине терактов на "Северных потоках". Глава российской дипмиссии обратил внимание на отношение официального Берлина к расследованию подрывов подводных газопроводов в Балтийском море, обеспечивавших поставки российского газа в Германию."По прошествии четырех лет после беспрецедентного террористического акта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии по-прежнему остаются без ответа. Продолжается неспешная разработка "стрелочников". Тема вытесняется из фокуса общественного внимания", - констатировал посол России.Он отметил, что власти ФРГ были скорыми на вынесение обвинительных вердиктов против России, а в контексте доказанного совершения терактов на "Северных потоках" демонстрируют удивительную сдержанность. "Будто речь не идёт о глобальной техногенной катастрофе, следствием которой, помимо многомиллиардных убытков инвесторов, разрушения готовых газопроводов и фактического снятия табу на атаки против объектов критической гражданской инфраструктуры, стал крупнейший в истории выброс метана, нанесший колоссальный ущерб окружающей среде", - констатировал дипломат.Он обратил внимание на то, что уже подзабыты гневные возмущения на этот счет, обещания не оставить вопиющее преступление безнаказанным. "Если судить по реакции, гораздо больше германские власти волнует найденный в аэропорту Лейпцига бесхозный неисправный дрон, причастность которого к России, как и в других подобных случаях, обоснована на уровне "хайли-лайкли". Тем не менее, правительство ФРГ сочло это достаточным поводом для немедленного закрытия генконсульства России в Бонне, Русского дома в Берлине и выдворения из ФРГ более чем 150 российских сотрудников и членов их семей", - сказал Нечаев.Он напомнил, что эти совершенно неадекватные меры названы в ФРГ "взвешенным и соразмерным ответом" на российские "гибридные атаки". "Фантазии не хватает, чтобы представить, каким в этом случае должен быть "соразмерный" ответ Берлина на доказанную причастность киевского режима и стоящих за ним "кукловодов" к терактам на "Северных потоках", главным потерпевшим от которых стала Германия и ее граждане", - подчеркнул руководитель российской дипмиссии.Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли в сентябре 2022 года. Западные расследователи указали на причастность к диверсии спецслужб США. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.20 августа суд в хорватском городе Пула принял решение о взятии под стражу украинского гражданина Владимира Журавлёва, которого подозревают в соучастии в подрыве газопровода "Северный поток". Подробности — в материале Ехал на съёмки – попал в тюрьму: арестован украинец, участвовавший в подрыве "Северного потока"Ранее в новостях: Обвиняемый по "Северным потокам" назвал своих заказчиковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, германия, берлин, сергей нечаев (дипломат), северный поток, мид рф, терроризм, украина, балтийское море
Новости, Россия, Германия, Берлин, Сергей Нечаев (дипломат), Северный поток, МИД РФ, терроризм, Украина, Балтийское море

Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем теракты на "Северных потоках" - посол России

12:52 25.09.2026
 
© REUTERS / RITZAU SCANPIX
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© REUTERS / RITZAU SCANPIX
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Главным потерпевшим от терактов на "Северных потоках" стала Германия и ее граждане. Об этом 26 сентября заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев
Посольство России в ФРГ опубликовало "Комментарий Посла России в ФРГ С.Ю.Нечаева к четвертой годовщине терактов на "Северных потоках". Глава российской дипмиссии обратил внимание на отношение официального Берлина к расследованию подрывов подводных газопроводов в Балтийском море, обеспечивавших поставки российского газа в Германию.
"По прошествии четырех лет после беспрецедентного террористического акта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии по-прежнему остаются без ответа. Продолжается неспешная разработка "стрелочников". Тема вытесняется из фокуса общественного внимания", - констатировал посол России.
Он отметил, что власти ФРГ были скорыми на вынесение обвинительных вердиктов против России, а в контексте доказанного совершения терактов на "Северных потоках" демонстрируют удивительную сдержанность.
"Будто речь не идёт о глобальной техногенной катастрофе, следствием которой, помимо многомиллиардных убытков инвесторов, разрушения готовых газопроводов и фактического снятия табу на атаки против объектов критической гражданской инфраструктуры, стал крупнейший в истории выброс метана, нанесший колоссальный ущерб окружающей среде", - констатировал дипломат.
Он обратил внимание на то, что уже подзабыты гневные возмущения на этот счет, обещания не оставить вопиющее преступление безнаказанным.

"Если судить по реакции, гораздо больше германские власти волнует найденный в аэропорту Лейпцига бесхозный неисправный дрон, причастность которого к России, как и в других подобных случаях, обоснована на уровне "хайли-лайкли". Тем не менее, правительство ФРГ сочло это достаточным поводом для немедленного закрытия генконсульства России в Бонне, Русского дома в Берлине и выдворения из ФРГ более чем 150 российских сотрудников и членов их семей", - сказал Нечаев.
Он напомнил, что эти совершенно неадекватные меры названы в ФРГ "взвешенным и соразмерным ответом" на российские "гибридные атаки".

"Фантазии не хватает, чтобы представить, каким в этом случае должен быть "соразмерный" ответ Берлина на доказанную причастность киевского режима и стоящих за ним "кукловодов" к терактам на "Северных потоках", главным потерпевшим от которых стала Германия и ее граждане", - подчеркнул руководитель российской дипмиссии.
Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли в сентябре 2022 года. Западные расследователи указали на причастность к диверсии спецслужб США. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.
20 августа суд в хорватском городе Пула принял решение о взятии под стражу украинского гражданина Владимира Журавлёва, которого подозревают в соучастии в подрыве газопровода "Северный поток". Подробности — в материале Ехал на съёмки – попал в тюрьму: арестован украинец, участвовавший в подрыве "Северного потока"
Ранее в новостях: Обвиняемый по "Северным потокам" назвал своих заказчиков
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