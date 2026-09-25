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Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем теракты на "Северных потоках" - посол России

Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем теракты на "Северных потоках" - посол России - 25.09.2026 Украина.ру

Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем теракты на "Северных потоках" - посол России

Главным потерпевшим от терактов на "Северных потоках" стала Германия и ее граждане. Об этом 26 сентября заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев

2026-09-25T12:52

2026-09-25T12:52

2026-09-25T12:52

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Посольство России в ФРГ опубликовало "Комментарий Посла России в ФРГ С.Ю.Нечаева к четвертой годовщине терактов на "Северных потоках". Глава российской дипмиссии обратил внимание на отношение официального Берлина к расследованию подрывов подводных газопроводов в Балтийском море, обеспечивавших поставки российского газа в Германию."По прошествии четырех лет после беспрецедентного террористического акта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии по-прежнему остаются без ответа. Продолжается неспешная разработка "стрелочников". Тема вытесняется из фокуса общественного внимания", - констатировал посол России.Он отметил, что власти ФРГ были скорыми на вынесение обвинительных вердиктов против России, а в контексте доказанного совершения терактов на "Северных потоках" демонстрируют удивительную сдержанность. "Будто речь не идёт о глобальной техногенной катастрофе, следствием которой, помимо многомиллиардных убытков инвесторов, разрушения готовых газопроводов и фактического снятия табу на атаки против объектов критической гражданской инфраструктуры, стал крупнейший в истории выброс метана, нанесший колоссальный ущерб окружающей среде", - констатировал дипломат.Он обратил внимание на то, что уже подзабыты гневные возмущения на этот счет, обещания не оставить вопиющее преступление безнаказанным. "Если судить по реакции, гораздо больше германские власти волнует найденный в аэропорту Лейпцига бесхозный неисправный дрон, причастность которого к России, как и в других подобных случаях, обоснована на уровне "хайли-лайкли". Тем не менее, правительство ФРГ сочло это достаточным поводом для немедленного закрытия генконсульства России в Бонне, Русского дома в Берлине и выдворения из ФРГ более чем 150 российских сотрудников и членов их семей", - сказал Нечаев.Он напомнил, что эти совершенно неадекватные меры названы в ФРГ "взвешенным и соразмерным ответом" на российские "гибридные атаки". "Фантазии не хватает, чтобы представить, каким в этом случае должен быть "соразмерный" ответ Берлина на доказанную причастность киевского режима и стоящих за ним "кукловодов" к терактам на "Северных потоках", главным потерпевшим от которых стала Германия и ее граждане", - подчеркнул руководитель российской дипмиссии.Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли в сентябре 2022 года. Западные расследователи указали на причастность к диверсии спецслужб США. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.20 августа суд в хорватском городе Пула принял решение о взятии под стражу украинского гражданина Владимира Журавлёва, которого подозревают в соучастии в подрыве газопровода "Северный поток". Подробности — в материале Ехал на съёмки – попал в тюрьму: арестован украинец, участвовавший в подрыве "Северного потока"Ранее в новостях: Обвиняемый по "Северным потокам" назвал своих заказчиковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, германия, берлин, сергей нечаев (дипломат), северный поток, мид рф, терроризм, украина, балтийское море