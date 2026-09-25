https://ukraina.ru/20260925/sikorskiy-zabyl-chto-polsha-vsegda-proigryvala-rossii---medvedev-1083424247.html
Сикорский забыл, что Польша всегда проигрывала России - Медведев
Сикорский забыл, что Польша всегда проигрывала России - Медведев - 25.09.2026 Украина.ру
Сикорский забыл, что Польша всегда проигрывала России - Медведев
Глава МИД Польши Радослав Сикорский похвастался давней польской традицией воевать с Россией, забыв отметить, что Польша каждый раз проигрывала. Об этом 25 сентября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2026-09-25T11:32
2026-09-25T11:32
2026-09-25T11:32
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Сикорский накануне выступил с очередными русофобскими заявлениями и это не осталось без внимания Медведева."Глава МИД Польши Сикорский с гордостью произнёс: "Мы воюем с русскими с тех пор, как Соединённые Штаты ещё не существовали". Это отчасти справедливо, но он забыл добавить "и каждый раз проигрываем". Так было в 1612-м", - написал Медведев в аккаунте "Макс".Медведев отметил, что так было и в дальнейшем – в ходе "разделов Польши" (Речи Посолитой) в XVIII веке, в XIX и XX веках."Ну и про защиту поляков от гибели в ходе Второй мировой войны гордый министр, конечно, не знает. Ведь он скверно образованный британский подданный с 1987 года и учил историю у англосаксов", - добавил зампред Совбеза России.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила, что Владимир Зеленский опасается повторить судьбу самозванца Лжедмитрия, поставленного польскими интервентами на русский престол. Захарова напомнила, что прахом казненного в Смутное время Лжедмитрия зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши, посоветовав нынешнему главе польского МИД взять этот исторический факт на заметку.На активность МИД Польши в направлении другой части союзного государства России и Белоруссии обратил внимание Никита Волкович в публикации Лукашенко налаживает контакты с Западом: что новая политика Белоруссии значит для РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, сикорский, дмитрий медведев, мид, мария захарова, совбез, история_старая
Новости, Польша, Россия, Сикорский, Дмитрий Медведев, МИД, Мария Захарова, Совбез, История_старая
Сикорский забыл, что Польша всегда проигрывала России - Медведев
Глава МИД Польши Радослав Сикорский похвастался давней польской традицией воевать с Россией, забыв отметить, что Польша каждый раз проигрывала. Об этом 25 сентября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Сикорский накануне выступил с очередными русофобскими заявлениями и это не осталось без внимания Медведева.
"Глава МИД Польши Сикорский с гордостью произнёс: "Мы воюем с русскими с тех пор, как Соединённые Штаты ещё не существовали". Это отчасти справедливо, но он забыл добавить "и каждый раз проигрываем". Так было в 1612-м", - написал Медведев в аккаунте "Макс".
Медведев отметил, что так было и в дальнейшем – в ходе "разделов Польши" (Речи Посолитой) в XVIII веке, в XIX и XX веках.
"Ну и про защиту поляков от гибели в ходе Второй мировой войны гордый министр, конечно, не знает. Ведь он скверно образованный британский подданный с 1987 года и учил историю у англосаксов", - добавил зампред Совбеза России.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила, что Владимир Зеленский опасается повторить судьбу самозванца Лжедмитрия, поставленного польскими интервентами на русский престол. Захарова напомнила, что прахом казненного в Смутное время Лжедмитрия зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши, посоветовав нынешнему главе польского МИД взять этот исторический факт на заметку.
На активность МИД Польши в направлении другой части союзного государства России и Белоруссии обратил внимание Никита Волкович в публикации Лукашенко налаживает контакты с Западом: что новая политика Белоруссии значит для России
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.