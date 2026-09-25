https://ukraina.ru/20260925/sikorskiy-zabyl-chto-polsha-vsegda-proigryvala-rossii---medvedev-1083424247.html

Сикорский забыл, что Польша всегда проигрывала России - Медведев

Сикорский забыл, что Польша всегда проигрывала России - Медведев - 25.09.2026 Украина.ру

Сикорский забыл, что Польша всегда проигрывала России - Медведев

Глава МИД Польши Радослав Сикорский похвастался давней польской традицией воевать с Россией, забыв отметить, что Польша каждый раз проигрывала. Об этом 25 сентября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2026-09-25T11:32

2026-09-25T11:32

2026-09-25T11:32

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Сикорский накануне выступил с очередными русофобскими заявлениями и это не осталось без внимания Медведева."Глава МИД Польши Сикорский с гордостью произнёс: "Мы воюем с русскими с тех пор, как Соединённые Штаты ещё не существовали". Это отчасти справедливо, но он забыл добавить "и каждый раз проигрываем". Так было в 1612-м", - написал Медведев в аккаунте "Макс".Медведев отметил, что так было и в дальнейшем – в ходе "разделов Польши" (Речи Посолитой) в XVIII веке, в XIX и XX веках."Ну и про защиту поляков от гибели в ходе Второй мировой войны гордый министр, конечно, не знает. Ведь он скверно образованный британский подданный с 1987 года и учил историю у англосаксов", - добавил зампред Совбеза России.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила, что Владимир Зеленский опасается повторить судьбу самозванца Лжедмитрия, поставленного польскими интервентами на русский престол. Захарова напомнила, что прахом казненного в Смутное время Лжедмитрия зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши, посоветовав нынешнему главе польского МИД взять этот исторический факт на заметку.На активность МИД Польши в направлении другой части союзного государства России и Белоруссии обратил внимание Никита Волкович в публикации Лукашенко налаживает контакты с Западом: что новая политика Белоруссии значит для РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, россия, сикорский, дмитрий медведев, мид, мария захарова, совбез, история_старая