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Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны

Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны - 25.09.2026 Украина.ру

Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны

Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен задалась вопросом в соцсети X, коснется ли принудительная высылка на фронт сыновей мэра Киева Виталия Кличко

2026-09-25T10:28

2026-09-25T10:28

2026-09-25T10:28

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Таким образом она отреагировала на призыв премьер-министра Баварии Маркуса Зедера лишить украинских мужчин соцпособий и массово депортировать их из Германии на родину. Политик поинтересовалась, планируют ли немецкие власти отправить в окопы детей киевского мэра, которые сейчас живут за границей. Дагделен процитировала писателя Эриха Марию Ремарка о людях, которые поддерживают конфликты только потому, что им самим не нужно идти воевать. Депутат подчеркнула, что выступает против депортаций, но считает несправедливым, когда сыновья богатых и влиятельных чиновников спокойно избегают призыва в сытой Европе.Инициативы по ограничению прав украинских призывников в Европе звучат все жестче. Ранее Совет ЕС исключил украинских мужчин от 23 до 60 лет из программы автоматического продления убежища, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц требовал закрыть въезд для всех годных к службе иностранцев. При этом немецкие оппозиционные силы, включая партию Сары Вагенкнехт, требуют не трогать беженцев и полностью прекратить снабжать Киев оружием для затягивания конфликта.Подробнее - в материале Евросоюз ужесточил правила пребывания для военнообязанных украинцев. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.

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новости, киев, германия, европа, виталий кличко, фридрих мерц, ес, украина.ру