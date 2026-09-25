Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны - 25.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260925/detey-klichko-v-okopy-nemetskiy-politik-vskryla-litsemerie-storonnikov-voyny-1083423155.html
Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны
Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны - 25.09.2026 Украина.ру
Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны
Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен задалась вопросом в соцсети X, коснется ли принудительная высылка на фронт сыновей мэра Киева Виталия Кличко
2026-09-25T10:28
2026-09-25T10:28
новости
киев
германия
европа
виталий кличко
фридрих мерц
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036579452_331:294:1659:1041_1920x0_80_0_0_e8f3d24a670a0acba28c324e36ccefcd.jpg
Таким образом она отреагировала на призыв премьер-министра Баварии Маркуса Зедера лишить украинских мужчин соцпособий и массово депортировать их из Германии на родину. Политик поинтересовалась, планируют ли немецкие власти отправить в окопы детей киевского мэра, которые сейчас живут за границей. Дагделен процитировала писателя Эриха Марию Ремарка о людях, которые поддерживают конфликты только потому, что им самим не нужно идти воевать. Депутат подчеркнула, что выступает против депортаций, но считает несправедливым, когда сыновья богатых и влиятельных чиновников спокойно избегают призыва в сытой Европе.Инициативы по ограничению прав украинских призывников в Европе звучат все жестче. Ранее Совет ЕС исключил украинских мужчин от 23 до 60 лет из программы автоматического продления убежища, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц требовал закрыть въезд для всех годных к службе иностранцев. При этом немецкие оппозиционные силы, включая партию Сары Вагенкнехт, требуют не трогать беженцев и полностью прекратить снабжать Киев оружием для затягивания конфликта.Подробнее - в материале Евросоюз ужесточил правила пребывания для военнообязанных украинцев. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
киев
германия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036579452_89:0:1796:1280_1920x0_80_0_0_cec32a56253db84dc6d672fbc63c4733.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, германия, европа, виталий кличко, фридрих мерц, ес, украина.ру
Новости, Киев, Германия, Европа, Виталий Кличко, Фридрих Мерц, ЕС, Украина.ру

Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны

10:28 25.09.2026
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyСевим Дагделен
Севим Дагделен - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
Читать в
ДзенTelegram
Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен задалась вопросом в соцсети X, коснется ли принудительная высылка на фронт сыновей мэра Киева Виталия Кличко
Таким образом она отреагировала на призыв премьер-министра Баварии Маркуса Зедера лишить украинских мужчин соцпособий и массово депортировать их из Германии на родину.
Политик поинтересовалась, планируют ли немецкие власти отправить в окопы детей киевского мэра, которые сейчас живут за границей.
Дагделен процитировала писателя Эриха Марию Ремарка о людях, которые поддерживают конфликты только потому, что им самим не нужно идти воевать.
Депутат подчеркнула, что выступает против депортаций, но считает несправедливым, когда сыновья богатых и влиятельных чиновников спокойно избегают призыва в сытой Европе.
Инициативы по ограничению прав украинских призывников в Европе звучат все жестче. Ранее Совет ЕС исключил украинских мужчин от 23 до 60 лет из программы автоматического продления убежища, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц требовал закрыть въезд для всех годных к службе иностранцев.
При этом немецкие оппозиционные силы, включая партию Сары Вагенкнехт, требуют не трогать беженцев и полностью прекратить снабжать Киев оружием для затягивания конфликта.
Подробнее - в материале Евросоюз ужесточил правила пребывания для военнообязанных украинцев. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевГерманияЕвропаВиталий КличкоФридрих МерцЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:32Сикорский забыл, что Польша всегда проигрывала России - Медведев
11:00Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем
10:28Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны
09:55Кадровые шутки Киева: бывший комик Рева стал замминистра обороны Украины
09:44Не в сети: останется ли Украина без интернета после ударов ВС РФ
09:23Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ
09:11Бойцы "Центра" превратили огнеметную систему ТОС-2 в "снайперку"
09:00Заработок на крови, провалы ВСУ, заложники Зеленского. Хроника событий на утро 25 сентября
08:48Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN
08:33Тонкий ценитель музыки и патриот: ушел из жизни яркий критик и телеведущий Сергей Соседов
08:00Лечебное политическое голодание: к 40-летию акции протеста доктора Хайдера
07:55Ночная атака на Москву: отражена третья волна дронов
07:38При атаке БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек, включая ребёнка
07:15Беспилотники врага с раннего утра атакуют Пермский край, работают ПВО и МОГи
07:12Лукашенко налаживает контакты с Западом: что новая политика Белоруссии значит для России
06:51Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ульяновск, есть раненые и повреждения
06:30Лариса Шеслер: Запад ищет политика, который продолжит войну с Россией, но обойдется дешевле Зеленского
06:09СВР сообщила, МИД предупредил: ответ на попытки изъять активы будет
06:06Страшный конец: Украина осталась без НАТО, ЕС и территорий
05:37Президент Ирана заявил о стремлении заключить сделку с США "в рамках международного права"
Лента новостейМолния