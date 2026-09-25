https://ukraina.ru/20260925/detey-klichko-v-okopy-nemetskiy-politik-vskryla-litsemerie-storonnikov-voyny-1083423155.html
Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны
Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны - 25.09.2026 Украина.ру
Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны
Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен задалась вопросом в соцсети X, коснется ли принудительная высылка на фронт сыновей мэра Киева Виталия Кличко
2026-09-25T10:28
2026-09-25T10:28
2026-09-25T10:28
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Таким образом она отреагировала на призыв премьер-министра Баварии Маркуса Зедера лишить украинских мужчин соцпособий и массово депортировать их из Германии на родину. Политик поинтересовалась, планируют ли немецкие власти отправить в окопы детей киевского мэра, которые сейчас живут за границей. Дагделен процитировала писателя Эриха Марию Ремарка о людях, которые поддерживают конфликты только потому, что им самим не нужно идти воевать. Депутат подчеркнула, что выступает против депортаций, но считает несправедливым, когда сыновья богатых и влиятельных чиновников спокойно избегают призыва в сытой Европе.Инициативы по ограничению прав украинских призывников в Европе звучат все жестче. Ранее Совет ЕС исключил украинских мужчин от 23 до 60 лет из программы автоматического продления убежища, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц требовал закрыть въезд для всех годных к службе иностранцев. При этом немецкие оппозиционные силы, включая партию Сары Вагенкнехт, требуют не трогать беженцев и полностью прекратить снабжать Киев оружием для затягивания конфликта.Подробнее - в материале Евросоюз ужесточил правила пребывания для военнообязанных украинцев. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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новости, киев, германия, европа, виталий кличко, фридрих мерц, ес, украина.ру
Новости, Киев, Германия, Европа, Виталий Кличко, Фридрих Мерц, ЕС, Украина.ру
Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны
Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен задалась вопросом в соцсети X, коснется ли принудительная высылка на фронт сыновей мэра Киева Виталия Кличко
Таким образом она отреагировала на призыв премьер-министра Баварии Маркуса Зедера лишить украинских мужчин соцпособий и массово депортировать их из Германии на родину.
Политик поинтересовалась, планируют ли немецкие власти отправить в окопы детей киевского мэра, которые сейчас живут за границей.
Дагделен процитировала писателя Эриха Марию Ремарка о людях, которые поддерживают конфликты только потому, что им самим не нужно идти воевать.
Депутат подчеркнула, что выступает против депортаций, но считает несправедливым, когда сыновья богатых и влиятельных чиновников спокойно избегают призыва в сытой Европе.
Инициативы по ограничению прав украинских призывников в Европе звучат все жестче. Ранее Совет ЕС исключил украинских мужчин от 23 до 60 лет из программы автоматического продления убежища, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц требовал закрыть въезд для всех годных к службе иностранцев.
При этом немецкие оппозиционные силы, включая партию Сары Вагенкнехт, требуют не трогать беженцев и полностью прекратить снабжать Киев оружием для затягивания конфликта.