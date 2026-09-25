https://ukraina.ru/20260925/larisa-shesler-zapad-ischet-politika-kotoryy-prodolzhit-voynu-s-rossiey-no-oboydetsya-deshevle-zelenskogo-1083412622.html

Лариса Шеслер: Запад ищет политика, который продолжит войну с Россией, но обойдется дешевле Зеленского

Лариса Шеслер: Запад ищет политика, который продолжит войну с Россией, но обойдется дешевле Зеленского - 25.09.2026 Украина.ру

Лариса Шеслер: Запад ищет политика, который продолжит войну с Россией, но обойдется дешевле Зеленского

Власти Украины зимой с удовольствием переложат бремя содержания нищих украинских пенсионеров на европейцев. Исход беженцев в этот раз будет более массовым. Люди будут уезжать из крупных городов, из небольших городков, где условия жизни становятся все тяжелее.

2026-09-25T06:30

2026-09-25T06:30

2026-09-25T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.Представители Евросоюза заявили, что выделение любых новых пакетов финансовой помощи Украине будет полностью заморожено до тех пор, пока Киев не продемонстрирует реальный прогресс в реформах. Речь может идти в том числе и о принятии пакета законов Качки-Кос, которыми правоохранительные органы выводятся из-под контроля Зеленского через отбор кадров на конкурсах с решающим правом голоса "международных экспертов".- Лариса Виленовна, пойдет ли Зеленский на выполнение этих условий после коррупционных скандалов в своем окружении?- Запад в лице Урсулы фон дер Ляйен отлично понимает, что условие победить коррупцию на Украине невыполнимо, поскольку коррупция является становым хребтом существования украинского государства. Мы это видим на примере коррупционных скандалов на самом верху между надзорными органами. Если в коррупции друг друга обвиняют НАБУ и прокуратура, что вообще можно говорить о самой сути этого государства.Поэтому Урсула фон дер Ляйен озвучила заранее невыполнимое требование для того, чтобы иметь основания отказать Зеленскому.- Но вряд ли киевский режим сможет существовать без внешней подпитки.- С 2022 года военная составляющая киевского режима без внешней подпитки рассыпался бы моментально. Именно Запад кормил агрессивные намерения Киева. Коллективный Запад воюет с Россией руками Украины, поэтому Зеленский шантажирует Европу военной угрозой со стороны России.Запад будет финансировать Украину в меньшей степени, чем хотелось бы Зеленскому, так как хочет иметь под рукой удобный инструмент для войны с Россией.Украинское государство держится не на монолитности украинской элиты. Ее не было никогда. Всегда была грызня между олигархическими кланами, силовыми структурами, депутатскими группами. Сутью украинского государства является русофобия, которую подпитывает Запад. Поэтому Украину будут содержать даже в том тяжелейшем политическом и экономическом состоянии, в котором она сейчас находится.- Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что следующая зима будет для Украины если не последней, то такой, которая может привести к необратимым процессам. Как вы оцениваете этот прогноз?- Зима для украинских городов будет очень тяжелой. Не только для Киева, но и для Днепропетровска, Одессы, Николаева. За летние месяцы отремонтировать все повреждения в энергетической системе не удалось, поэтому отопительный сезон обещает быть тяжелым. Не зря же Попенко озаглавил свой текст "Зима Судного дня".Состояние украинских городов, уровень жизни населения скажется на военном потенциале Украины, но не обрушит его окончательно. Люди будут голодать, сидеть без воды и света, но Украина будет продолжать воевать до тех пор, пока ее поддерживает Запад.- В связи с этим немецкая газета Berliner Zeitung предрекает массовый исход украинских беженцев в европейские страны, в связи с приближающимися зимними холодами. Как будут действовать украинские власти? Возможно, они закроют границы и не будут выпускать своих граждан?- Не думаю, что Украина будет закрывать границы. Власти с удовольствием переложат бремя содержания нищих украинских пенсионеров на европейцев. Исход беженцев в этот раз будет более массовым. Люди будут уезжать из крупных городов, из небольших городков, где условия жизни становятся все тяжелее.Для Европы это будет значительным ударом, поскольку европейская экономика трещит по швам, население крайне недовольно политикой, которую проводят их правительства. Прибытие очередной волны беженцев скажется на европейских бюджетах.- Какова коммунальная и социальная ситуация в вашем родном Николаеве?- Коммунальная ситуация очень тяжелая. Водопровод, который поставлял бы питьевую воду, не доделан. Люди с ужасом ждут зимы. Если не будет света, людям придется поднимать воду на рукав девятиэтажных домах. Население Николаева резко выросло из-з а прибытия беженцев из Херсонской и Запорожской областей. Сейчас оно опять уменьшается, потому что люди уезжают в пригородные села, заграницу. Туда, где можно будет пережить эту зиму.- Тем временем в ФРГ сложился консенсус между правящей коалицией ХДС/ХСС и "Альтернативой для Германии" по поводу отправки домой украинских мужчин призывного возраста. Об этом заявляет и премьер Баварии, лидер немецкой партии ХСС Маркус Зёдер, и руководство АдГ, которое побеждает на земельных выборах. Как сложится судьба украинских беженцев в Германии?- Массовой высылки украинских мужчин призывного возраста не произойдет. Там каждый случай должен сопровождаться административным и судебным решением. Проводить это через бюрократические проволочки чрезвычайно сложно. Если там и возникнет угроза возврата украинцев, то они сразу же уедут в Румынию или Венгрию, которые уже заявили, что не будут высылать мужчин на Украину.В Германии резко сокращены пособия, но там можно найти работу, и людям будет легче прожить эту зиму там, а не на Украине. Мужчины, которым удастся вырваться с Украины, даже переплыв приграничные реки, точно никогда не будут возвращаться назад.- А что по поводу Польши, где многим украинцам угрожает реальная опасность от местных радикалов?- В Польше находится около миллиона украинцев со статусом беженцев. И почти столько же, если не больше, это люди, которые не имея статуса беженца, работали там временно или постоянно еще до 2022 года. Если там находятся два с лишним миллиона человек, то вряд ли, что кто-то из них всерьез будет воспринимать угрозу по отношению к себе от польских националистов. Да, уровень неприязни к украинцам в польском обществе очень сильно повысился.С этим связаны и баталии среди польских политиков, где каждый стремится представить себя большим патриотом. Это очень просто сделать, предъявив претензии по поводу Бандеры, Шухевича и украинской власти украинцам, которые находятся в Польше. Тем не менее угроза преувеличена. Неприятности у беженцев, конечно, будут возникать. Так что люди будут стараться не бравировать своей украинскостью на территории Польши.Но многие из украинцев уже работают, у многих из них есть бизнес в Польше. Многие состоятельные украинцы уже купили себе там жилье. Конечно, уровень взаимопротиворечий увеличивается, и это серьезная проблема для украинцев.- С чем связано прозрение бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая выступила с очень резкой критикой в адрес своего бывшего шефа? И последуют ли ее примеру другие соратники лидера киевского режима?- Когда украинские политики или общественные деятели, публичные люди исчезают из зоны влияния украинских силовиков, у них резко развязывается язык, и они начинают выдавать такую информацию об украинской власти, которую от них никто не ожидал.По всей вероятности, Мендель нашла покровителей в западной элите, которые стремятся подрессировать Зеленского и умерить его притязания. Именно поэтому ей дали возможность озвучить в Европарламенте тезисы, которые для многих украинцев прозвучали неожиданно. Мендель не самостоятельная фигура. Все отлично понимают, что у нее внезапно не открылись глаза и она не поняла, какой преступной власти служила.Каждый, кто попадает на Запад ищет себе покровителя и озвучивает соответствующую позицию. Это создает дополнительные рычаги давления на Зеленского.- Может ли Россия работать с такими "антизеленскими" силами?- Эти круги не хотят мира, победы России, восстановления прав русских на Украине. Они лишь хотят удешевить процесс управления Украиной. Украина же в силу своей закоррумпированности делает этот процесс страшно дорогим. Огромное количество денег перетекает в карманы коррупционеров Зеленского. Только с этим связана критика в адрес Зеленского. Они хотят найти такого политика, который будет бороться с Россией, но обходиться дешевле, чем Зеленский и его предшественники.

https://ukraina.ru/20230505/1045971040.html

https://ukraina.ru/20260923/mutanty-i-zaraza-iz-krana-eta-zima-na-ukraine-dlya-mnogikh-stanet-posledney-1083360144.html

https://ukraina.ru/20260924/zelenskiy-v-nyu-yorke-shmygal-nosom-mnogo-smeyalsya-i-nazval-datu-katastrofy-dlya-ukrainy-1083404098.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, запад, россия, владимир зеленский, юлия мендель, лариса шеслер, украина.ру, ес, рада