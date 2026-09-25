https://ukraina.ru/20260925/popadanie-bespilotnika-vysshiy-sovet-pravosudiya-ukrainy-ekstrenno-prekratil-rabotu-1083426064.html
Попадание беспилотника: Высший совет правосудия Украины экстренно прекратил работу
Попадание беспилотника: Высший совет правосудия Украины экстренно прекратил работу - 25.09.2026 Украина.ру
Попадание беспилотника: Высший совет правосудия Украины экстренно прекратил работу
Высший совет правосудия Украины в своем телеграм-канале объявил о приостановке работы из-за повреждения административного здания в Киеве
2026-09-25T11:37
2026-09-25T11:37
2026-09-25T12:15
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В Шевченковском районе украинской столицы в результате попадания беспилотника зафиксировали масштабные повреждения инфраструктуры. Взрывной волной и осколками частично разрушен верхний этаж ведомства, повреждены припаркованные рядом автомобили.Руководство ключевого органа судейского управления страны заявило о временной невозможности выполнять свои функции в текущих условиях. На месте происшествия ведут восстановительные и следственные работы сотрудники полиции, экстренные службы и спасатели ГСЧС.Высший совет правосудия (ВСП) — это независимый коллегиальный орган судейского управления на Украине, который отвечает за формирование судейского корпуса, назначение и увольнение судей, а также соблюдение профессиональной этики. Главный офис организации находится в Шевченковском районе Киева.Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что в период с 19 по 25 сентября российские военные нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ. По данным оборонного ведомства, целями стали военные заводы, предприятия ТЭК и металлургии, логистические и телекоммуникационные центры, транспортная инфраструктура, места производства и хранения БПЛА, склады, а также портовые объекты Украины.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, украина, киев, россия, гсчс, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Киев, Россия, ГСЧС, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Попадание беспилотника: Высший совет правосудия Украины экстренно прекратил работу
11:37 25.09.2026 (обновлено: 12:15 25.09.2026)
Высший совет правосудия Украины в своем телеграм-канале объявил о приостановке работы из-за повреждения административного здания в Киеве
В Шевченковском районе украинской столицы в результате попадания беспилотника зафиксировали масштабные повреждения инфраструктуры.
Взрывной волной и осколками частично разрушен верхний этаж ведомства, повреждены припаркованные рядом автомобили.
Руководство ключевого органа судейского управления страны заявило о временной невозможности выполнять свои функции в текущих условиях.
На месте происшествия ведут восстановительные и следственные работы сотрудники полиции, экстренные службы и спасатели ГСЧС.
Высший совет правосудия (ВСП) — это независимый коллегиальный орган судейского управления на Украине, который отвечает за формирование судейского корпуса, назначение и увольнение судей, а также соблюдение профессиональной этики. Главный офис организации находится в Шевченковском районе Киева.
Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что в период с 19 по 25 сентября российские военные нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ. По данным оборонного ведомства, целями стали военные заводы, предприятия ТЭК и металлургии, логистические и телекоммуникационные центры, транспортная инфраструктура, места производства и хранения БПЛА, склады, а также портовые объекты Украины.