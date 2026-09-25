https://ukraina.ru/20260925/ne-v-seti-ostanetsya-li-ukraina-bez-interneta-posle-udarov-vs-rf-1083417033.html

Не в сети: останется ли Украина без интернета после ударов ВС РФ

Не в сети: останется ли Украина без интернета после ударов ВС РФ - 25.09.2026 Украина.ру

Не в сети: останется ли Украина без интернета после ударов ВС РФ

С начала сентября российская армия целенаправленно наносит удары по дата-центрам и узлам связи на Украине. Это приведёт к проблемам со связью и "колоссальным" ценам на интернет, предупредил 24 сентября представитель точки обмена интернет-трафиком 1-IХ Анатолий Фроленков в комментарии украинскому государственному телеканалу "Общественное".

2026-09-25T09:44

2026-09-25T09:44

2026-09-25T09:44

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1-IX – это международная распределенная точка обмена интернет-трафиком (IXP), объединяющая операторов связи, интернет-провайдеров и корпоративных клиентов для повышения надежности и скорости передачи данных. Узлы компании работают во многих городах Украины (Киев, Львов, Одесса, Днепропетровск) и в других странах Европы и мира (включая Варшаву, Амстердам, Франкфурт).Фроленков отметил, что специалисты по связи пытаются поддерживать сеть в рабочем состоянии, но последствия атак уже ощутимы. Из-за этого привычные онлайн-сервисы могут не работать по полдня. Чтобы не оказаться в безвыходной ситуации, специалист советует всегда иметь при себе наличные и распечатанные документы.Он также прогнозирует, что атаки на дата-центры и центры связи продолжатся. По его словам, сейчас Москва всерьёз взялась за Киев, начав с крупнейших точек обмена трафиком, а впоследствии удары могут перекинуться на западные регионы Украины.Действительно, Россия пока сосредоточилась на дата-центрах в столице Украины и её окрестностях. 17 сентября пострадала телекоммуникационная компания «Киевстар», обслуживающая около 22 миллионов абонентов, в Киевской области было разрушено здание с оборудованием компании, но связь нарушена не была.В среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры достаточно крупных киевских интернет-провайдеров «Паутина» (обслуживает в основном районы на Левом берегу) и UTELS (работает в основном на правом берегу Днепра). Как сообщили в Министерстве цифровой информации Украины, «в результате сегодняшней российской атаки в Киеве и области опасаются проблемы с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств».В тот же день межрегиональный провайдер Crazy Network сообщил, что ракета попала в центральный дата-центр обмена трафиком в Киеве. Поэтому абоненты Crazy Network в Виннице, Киеве и Хмельницкой области остались без интернета, не работает и телефония.По состоянию на 24 сентября ситуация с доступом ко всемирной сети в столице Украины продолжила ухудшаться. После атаки на Киев в ночь на четверг без интернета остались абоненты в центре столицы: пострадали провайдеры Etherlink, MiroHost и Cityhost. О проблемах с предоставлением услуг доступа к интернет сообщили также киевские провайдеры KyivLink, «Домонет», Kievnet и Faust.«Из-за повреждения основного узла интернет в настоящее время недоступен. Ядро сети будет перенесено в другое место, сейчас ведём поиск подходящего местоположения. Сроки восстановления пока неизвестны. Как только появится точная информация, сообщим дополнительно. Благодарим за понимание», – сообщил Etherlink, обслуживающий клиентов в центральной части Киева.Основатель MiroHost и глава Internet Invest Александр Ольшанский сообщил, что украинский дата-центр, в котором размещались мощности хостинг-провайдера, был уничтожен. Сроки восстановления пока назвать не могут. Проблемы возникли и у хостинг-провайдера Cityhost, который потерял часть оборудования в одном из киевских дата-центров и теперь развёртывает резервные копии на серверах за рубежом.Хотя дата-центр, где размещались мощности MiroHost и Cityhost, официально не назывался, судя по всему, речь идёт о Центре обработки данных (ЦОД) «Парковый», который находится в одноимённом торгово-выставочном центре неподалёку от Верховной Рады Украины.В этом здании, кроме всего прочего, расположен офис партии «Слуга народа».ЦОД «Парковый» спроектировала и построила французская компания Schneider Electric. Это единственный из коммерческих дата-центров на Украине, имеющий сертификат TIER III от Uptime Institute, соответствующий международному стандарту TIA-942. Кроме соответствия строгим архитектурным и безопасным требованиям, он обеспечивал стабильную работу оборудования даже во время длительных отключений света.В дата-центре «Парковый» ситуацию пока не комментировали, а вот провайдеры уже предупредили о грядущем повышении цен на интернет для обычных пользователей.«Следует ожидать увеличения стоимости интернет-услуг. Провайдеры, обеспечивающие устойчивость сетей, резервное питание и резервные каналы связи, не могут и дальше предоставлять интернет за 300-350 гривен. Будет существенное повышение цен», – сказал в комментарии профильному изданию dev.ua владелец UTELS Александр Полюдов.При этом безлимитный интернет на скорости 1 Гбит/с за 300-350 гривен (560-660 рублей) в месяц предлагают киевлянам провайдеры условной «первой лиги». А в «высшей лиге», куда входят провайдеры общенационального масштаба – «Киевстар», «Воля», «Укртелеком», Vodafone/Vega, Datagroup, – тарифы могут быть ещё ниже, доходя до 150 и даже 100 гривен в месяц.По данным украинского регулятора, Национальной комиссии электронных коммуникаций (НКЭК), за первое полугодие 2026 года средний доход от одного фиксированного интернет-подключения составлял около 250 гривен/месяц. Но если раньше интернет-гиганты держали низкие цены под давлением властей, но теперь могут обосновать их повышение российскими атаками – не столько уже произошедшими, сколько неизбежно грядущими.Кстати, попытки использовать российские удары в своих бизнес-целях были отмечены на прошлой неделе, когда возникли сбои в работе государственных «Ощадбанка» и «Приватбанка». Оба банка публично связали это с обстрелами Киева, но позже оказалось, что в это время они попросту разворачивали свои дополнительные серверы в Варшаве, и не смогли сделать это корректно.При этом опрошенные мною украинские специалисты уверены, что полностью «вырубить» интернет в Киеве, а тем более по всей Украине, нереально.Во-первых, сам принцип устройства интернета – распределённый, его разрабатывали военные специалисты в рамках DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США). Как образно выразился один из экспертов, «это даже более отказоустойчивая архитектура, чем советская электросеть».Тем более, после первого удара по дата-центру рядом с Национальным телецентром в Киеве весной 2022 года, на Украине приложили немало усилий к децентрализации интернет-сети в стране. Столица всё ещё остаётся важным центром этой сети, но уж точно не единственным, а фактор StarLink и вовсе сделал понятие центра весьма условным.Во-вторых, за время СВО инфраструктуру Украины серьёзно перестроили под повреждения и отключения электроэнергии. Например, «Киевстар» сообщал, что его мобильная сеть имеет резервное питание на 100% объектов, включая аккумуляторы и генераторы (около 10 000 генераторов и 261 тыс. мощных аккумуляторов). Очевидно, что часть этого оборудования используется и для питания объектов интернет-сети.В-третьих, украинская фиксированная интернет-сеть сильно смещается в сторону оптики. Это важно для её устойчивости: оптический кабель сам по себе не требует электричества на участке между узлами (хотя оборудование на концах требует питания, но тут хватит и маломощных аккумуляторов). Кроме того, оптические сети разных компаний начинают физически пересекаться и использовать инфраструктуру друг друга.Например, в августе 2026 года «Киевстар» и «Укртелеком» объявили о модели Open Access: один оператор может использовать оптическую сеть другого.А ведь у «Укртелекома», бывшего государственного оператор связи, более 95 тысяч километров оптических сетей, и традиционные, ещё со времён СССР, магистральные каналы связи с Европой. У «Киевстара» – 5 международных переходов с Европой, а также точки присутствия в Варшаве, Амстердаме и Франкфурте, у Datagroup – собственные международные переходы и точки присутствия в Польше, Германии и Нидерландах, компания также подключена к европейским точкам обмена трафиком.Собственно, именно эти три компании являются основными «воротами» Украины во всемирную сеть. При этом в 2023 году к до того традиционным каналам в Европу через Польшу (и дальше через дата-центры Львова) было добавлено румынское направление. Из Румынии интернет-ресурс приходит в дата-центры Одессы, и дальше идёт в Днепропетровск, Харьков, Киев.При этом Одесса становится всё более важным маршрутизатором: туда интернет из Румынии приходит как напрямую, так и через Молдавию. К примеру, в мае 2026 года международный магистральный оператор связи и поставщик услуг передачи данных RETN (Real Time Network) запустил магистральный маршрут Бухарест – Яссы – Кишинёв, который украинскими компаниями продлён до Одессы.А в октябре 2025 года Vodafone Group совместно с украинским подразделением компании Vodafone Украина объявила о планах прокладки подводной кабельной системы Kardesa через Чёрное море. Kardesa должна соединить Украину, Болгарию, Турцию и Грузию, а в будущем станет частью магистрали, которая протянется до стран Азии.Первая часть кабеля должна быть проложена в 2027 году от болгарского города Ахелой до Одессы, где планируется создание защищённого дата-центра, проект которого уже получил сертификат TIER III.Стоит отметить, что всё описанное выше относится к условно гражданской интернет-инфраструктуре Украины – которая, безусловно, используется в интересах армии и силовиков, но всё же в первую очередь ориентирована на получение прибыли. А вот исключительно для ВСУ, СБУ, МВД и других силовых структур принадлежащий Ринату Ахметову* «Укртелеком» ещё в 2013 году создал выделенную телекоммуникационную сеть специальной связи (ТССН).Информации об ударах по ТССН не было, как и по ключевым объектам самого «Укртелекома» – но они явно последуют, учитывая судьбу металлургических заводов Ахметова в Запорожье и Каменском (Днепродзержинске).* признан членом экстремистского объединения.

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эксклюзив, украина, одесса, киев, ринат ахметов, укртелеком, верховная рада, слуга народа