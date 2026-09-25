Не в сети: останется ли Украина без интернета после ударов ВС РФ
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
С начала сентября российская армия целенаправленно наносит удары по дата-центрам и узлам связи на Украине. Это приведёт к проблемам со связью и "колоссальным" ценам на интернет, предупредил 24 сентября представитель точки обмена интернет-трафиком 1-IХ Анатолий Фроленков в комментарии украинскому государственному телеканалу "Общественное".
1-IX – это международная распределенная точка обмена интернет-трафиком (IXP), объединяющая операторов связи, интернет-провайдеров и корпоративных клиентов для повышения надежности и скорости передачи данных. Узлы компании работают во многих городах Украины (Киев, Львов, Одесса, Днепропетровск) и в других странах Европы и мира (включая Варшаву, Амстердам, Франкфурт).
Фроленков отметил, что специалисты по связи пытаются поддерживать сеть в рабочем состоянии, но последствия атак уже ощутимы. Из-за этого привычные онлайн-сервисы могут не работать по полдня. Чтобы не оказаться в безвыходной ситуации, специалист советует всегда иметь при себе наличные и распечатанные документы.
Он также прогнозирует, что атаки на дата-центры и центры связи продолжатся. По его словам, сейчас Москва всерьёз взялась за Киев, начав с крупнейших точек обмена трафиком, а впоследствии удары могут перекинуться на западные регионы Украины.
Действительно, Россия пока сосредоточилась на дата-центрах в столице Украины и её окрестностях. 17 сентября пострадала телекоммуникационная компания «Киевстар», обслуживающая около 22 миллионов абонентов, в Киевской области было разрушено здание с оборудованием компании, но связь нарушена не была.
В среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры достаточно крупных киевских интернет-провайдеров «Паутина» (обслуживает в основном районы на Левом берегу) и UTELS (работает в основном на правом берегу Днепра). Как сообщили в Министерстве цифровой информации Украины, «в результате сегодняшней российской атаки в Киеве и области опасаются проблемы с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств».
В тот же день межрегиональный провайдер Crazy Network сообщил, что ракета попала в центральный дата-центр обмена трафиком в Киеве. Поэтому абоненты Crazy Network в Виннице, Киеве и Хмельницкой области остались без интернета, не работает и телефония.
Вчера, 10:10"Колоссальные цены" и два провайдера: украинцев призвали тратить больше денег из-за ударов РФУкраинский депутат Александр Федиенко в своем телеграм-канале посоветовал гражданам дополнительно потратиться и подключить услуги сразу двух интернет-провайдеров на фоне неспособности властей защитить инфраструктуру связи
По состоянию на 24 сентября ситуация с доступом ко всемирной сети в столице Украины продолжила ухудшаться. После атаки на Киев в ночь на четверг без интернета остались абоненты в центре столицы: пострадали провайдеры Etherlink, MiroHost и Cityhost. О проблемах с предоставлением услуг доступа к интернет сообщили также киевские провайдеры KyivLink, «Домонет», Kievnet и Faust.
«Из-за повреждения основного узла интернет в настоящее время недоступен. Ядро сети будет перенесено в другое место, сейчас ведём поиск подходящего местоположения. Сроки восстановления пока неизвестны. Как только появится точная информация, сообщим дополнительно. Благодарим за понимание», – сообщил Etherlink, обслуживающий клиентов в центральной части Киева.
Основатель MiroHost и глава Internet Invest Александр Ольшанский сообщил, что украинский дата-центр, в котором размещались мощности хостинг-провайдера, был уничтожен. Сроки восстановления пока назвать не могут. Проблемы возникли и у хостинг-провайдера Cityhost, который потерял часть оборудования в одном из киевских дата-центров и теперь развёртывает резервные копии на серверах за рубежом.
Хотя дата-центр, где размещались мощности MiroHost и Cityhost, официально не назывался, судя по всему, речь идёт о Центре обработки данных (ЦОД) «Парковый», который находится в одноимённом торгово-выставочном центре неподалёку от Верховной Рады Украины.
В этом здании, кроме всего прочего, расположен офис партии «Слуга народа».
ЦОД «Парковый» спроектировала и построила французская компания Schneider Electric. Это единственный из коммерческих дата-центров на Украине, имеющий сертификат TIER III от Uptime Institute, соответствующий международному стандарту TIA-942. Кроме соответствия строгим архитектурным и безопасным требованиям, он обеспечивал стабильную работу оборудования даже во время длительных отключений света.
В дата-центре «Парковый» ситуацию пока не комментировали, а вот провайдеры уже предупредили о грядущем повышении цен на интернет для обычных пользователей.
«Следует ожидать увеличения стоимости интернет-услуг. Провайдеры, обеспечивающие устойчивость сетей, резервное питание и резервные каналы связи, не могут и дальше предоставлять интернет за 300-350 гривен. Будет существенное повышение цен», – сказал в комментарии профильному изданию dev.ua владелец UTELS Александр Полюдов.
При этом безлимитный интернет на скорости 1 Гбит/с за 300-350 гривен (560-660 рублей) в месяц предлагают киевлянам провайдеры условной «первой лиги». А в «высшей лиге», куда входят провайдеры общенационального масштаба – «Киевстар», «Воля», «Укртелеком», Vodafone/Vega, Datagroup, – тарифы могут быть ещё ниже, доходя до 150 и даже 100 гривен в месяц.
По данным украинского регулятора, Национальной комиссии электронных коммуникаций (НКЭК), за первое полугодие 2026 года средний доход от одного фиксированного интернет-подключения составлял около 250 гривен/месяц. Но если раньше интернет-гиганты держали низкие цены под давлением властей, но теперь могут обосновать их повышение российскими атаками – не столько уже произошедшими, сколько неизбежно грядущими.
Кстати, попытки использовать российские удары в своих бизнес-целях были отмечены на прошлой неделе, когда возникли сбои в работе государственных «Ощадбанка» и «Приватбанка». Оба банка публично связали это с обстрелами Киева, но позже оказалось, что в это время они попросту разворачивали свои дополнительные серверы в Варшаве, и не смогли сделать это корректно.
При этом опрошенные мною украинские специалисты уверены, что полностью «вырубить» интернет в Киеве, а тем более по всей Украине, нереально.
Во-первых, сам принцип устройства интернета – распределённый, его разрабатывали военные специалисты в рамках DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США). Как образно выразился один из экспертов, «это даже более отказоустойчивая архитектура, чем советская электросеть».
16 сентября, 08:02"Конец света близок": действительно ли ИИ захватит интернет и поработит человечествоГлава OpenAI Сэм Альтман публично сравнил разработку нейросетей с созданием атомного оружия и потребовал тотального государственного контроля над индустрией. В интервью журналу Fortune предприниматель даже заявил, что перенес запланированный выход OpenAI на биржу — все ради "спасения человеческой цивилизации"
Тем более, после первого удара по дата-центру рядом с Национальным телецентром в Киеве весной 2022 года, на Украине приложили немало усилий к децентрализации интернет-сети в стране. Столица всё ещё остаётся важным центром этой сети, но уж точно не единственным, а фактор StarLink и вовсе сделал понятие центра весьма условным.
Во-вторых, за время СВО инфраструктуру Украины серьёзно перестроили под повреждения и отключения электроэнергии. Например, «Киевстар» сообщал, что его мобильная сеть имеет резервное питание на 100% объектов, включая аккумуляторы и генераторы (около 10 000 генераторов и 261 тыс. мощных аккумуляторов). Очевидно, что часть этого оборудования используется и для питания объектов интернет-сети.
В-третьих, украинская фиксированная интернет-сеть сильно смещается в сторону оптики. Это важно для её устойчивости: оптический кабель сам по себе не требует электричества на участке между узлами (хотя оборудование на концах требует питания, но тут хватит и маломощных аккумуляторов). Кроме того, оптические сети разных компаний начинают физически пересекаться и использовать инфраструктуру друг друга.
Например, в августе 2026 года «Киевстар» и «Укртелеком» объявили о модели Open Access: один оператор может использовать оптическую сеть другого.
А ведь у «Укртелекома», бывшего государственного оператор связи, более 95 тысяч километров оптических сетей, и традиционные, ещё со времён СССР, магистральные каналы связи с Европой. У «Киевстара» – 5 международных переходов с Европой, а также точки присутствия в Варшаве, Амстердаме и Франкфурте, у Datagroup – собственные международные переходы и точки присутствия в Польше, Германии и Нидерландах, компания также подключена к европейским точкам обмена трафиком.
Собственно, именно эти три компании являются основными «воротами» Украины во всемирную сеть. При этом в 2023 году к до того традиционным каналам в Европу через Польшу (и дальше через дата-центры Львова) было добавлено румынское направление. Из Румынии интернет-ресурс приходит в дата-центры Одессы, и дальше идёт в Днепропетровск, Харьков, Киев.
18 марта, 17:47Артем Геллер о том, для чего в России замедляют интернет и зачем Китаю на самом деле нужен файрволРабота с Украиной ведется в информационном поле. Очевидно, что наши задачи более гуманны, то есть они не направлены на простых людей. Вот такое отличие между нами. Было бы странно, если бы наши спецслужбы не прорабатывали этот вопрос, не изучали уязвимые места противника.
При этом Одесса становится всё более важным маршрутизатором: туда интернет из Румынии приходит как напрямую, так и через Молдавию. К примеру, в мае 2026 года международный магистральный оператор связи и поставщик услуг передачи данных RETN (Real Time Network) запустил магистральный маршрут Бухарест – Яссы – Кишинёв, который украинскими компаниями продлён до Одессы.
А в октябре 2025 года Vodafone Group совместно с украинским подразделением компании Vodafone Украина объявила о планах прокладки подводной кабельной системы Kardesa через Чёрное море. Kardesa должна соединить Украину, Болгарию, Турцию и Грузию, а в будущем станет частью магистрали, которая протянется до стран Азии.
Первая часть кабеля должна быть проложена в 2027 году от болгарского города Ахелой до Одессы, где планируется создание защищённого дата-центра, проект которого уже получил сертификат TIER III.
Стоит отметить, что всё описанное выше относится к условно гражданской интернет-инфраструктуре Украины – которая, безусловно, используется в интересах армии и силовиков, но всё же в первую очередь ориентирована на получение прибыли. А вот исключительно для ВСУ, СБУ, МВД и других силовых структур принадлежащий Ринату Ахметову* «Укртелеком» ещё в 2013 году создал выделенную телекоммуникационную сеть специальной связи (ТССН).
Информации об ударах по ТССН не было, как и по ключевым объектам самого «Укртелекома» – но они явно последуют, учитывая судьбу металлургических заводов Ахметова в Запорожье и Каменском (Днепродзержинске).
* признан членом экстремистского объединения.
Подписывайся на