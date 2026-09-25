https://ukraina.ru/20260925/mikhail-muravv-sozdatel-batalonov-smerti-i-usmiritel-petlyurovskogo-kieva--1083375534.html

Михаил Муравьёв: Создатель "батальонов смерти" и усмиритель петлюровского Киева

Михаил Муравьёв: Создатель "батальонов смерти" и усмиритель петлюровского Киева - 25.09.2026 Украина.ру

Михаил Муравьёв: Создатель "батальонов смерти" и усмиритель петлюровского Киева

Михаил Артемьевич Муравьёв послужил царю, Временному правительству и большевикам, во главе войск которых выгнал петлюровцев из Киева. Против большевиков он в итоге поднял мятеж, при подавлении которого был убит

2026-09-25T16:00

2026-09-25T16:00

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Михаил Муравьев родился 25 сентября 1880 года в селе Бурдуково Костромской губернии (ныне Нижегородская область). Его родители были крестьянами, особым достатком семья похвастаться не могла. Мальчику удалось поступить в Костромскую учительскую семинарию, но через год его отчислили за дерзкое и несдержанное поведение.В 18 лет он пошёл в армию вольноопределяющимся и поступил в Казанское пехотное юнкерское училище, которое через два года окончил "по первому разряду" и был выпущен подпрапорщиком, получив назначение в расквартированный в Рославле (Смоленская губерния) Невский пехотный полк.В октябре 1901 года Михаил Муравьёв был повышен до подпоручика и на учениях условно взял в плен военного министра Алексея Куропаткина. Докладывать императору об учениях министр отправил одного из заместителей.Потом на одном из балов Муравьёв убил офицера, оскорбившего его даму. Наказание оказалось не слишком суровым: месяц гауптвахты и разжалование в солдаты с отправлением на Маньчжурский фронт начавшейся Русско-японской войны.Воевал Муравьёв хорошо, вскоре снова был произведён в офицеры. В феврале 1905 года, уже командуя ротой, он был тяжело ранен в лицо и в строй вернулся вопреки рекомендациям врачей. Получил звание поручика, был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Св. Анны 4-й степени за храбрость.В ноябре 1909 года Муравьев был произведен в штабс-капитаны, получив должность младшего офицера в родном Казанском пехотном училище, через 4 года стал капитаномС началом Первой мировой Михаил Муравьёв был направлен в 12-й гренадерский Астраханский полк и уже в ноябре 1914 года был тяжело ранен под Краковом. Лечился он в Царском Селе, причём в госпитале, в котором как сёстры милосердия появлялись императрица Александра Федоровна, её дочери и фрейлины.В июле 1915 года стал ротным командиром 2-й Одесской школы прапорщиков. Февральскую революцию встретил с воодушевлением. В марте 1917 года он даже безуспешно пытался арестовать губернатора Одессы генерала Михаила Эбелова.В мае 1917-го на 1-м съезде фронтовиков Юго-Западного фронта в Каменце-Подольском Муравьёв выступил с инициативой создания добровольческих ударных частей, позже получивших название "батальонов смерти". На этом съезде против продолжения войны резко выступил представитель большевиков, член армейского комитета II армии прапорщик Николай Крыленко, впоследствии первый Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Советской России.Присутствовавший на съезде военный министр Александр Керенский обратил внимание на смелого и решительного капитана и поручил ему охрану Временного правительства. В сентябре 1917 года Муравьёв был произведён в подполковники (чин майора в РИА был упразднён в 1884 году).Керенский попал во Временное правительство как представитель партии эсеров. Биографы же Муравьёва расходятся в вопросе о том, был ли он членом этой партии. Муравьёв открыто примкнул к левым эсерам только после поражения мятежа генерала Корнилова в сентябре 1917 года, а уже после большевистского переворота заявил: "в партию социал-революционеров я официально вошёл только в дни первой революции".Летом-осенью 1917 года в Петрограде Михаил Муравьёв занимался формированием "батальонов смерти", а также женских батальонов. Вечером 6 ноября 1917 года женская рота охраны Зимнего дворца добровольно сложила оружие.Уже 9 ноября Муравьёв встретился с Яковом Свердловым и Владимиром Лениным, и был уполномочен организовать борьбу с мародёрами, грабившими петроградские винные лавки. В тот же день он стал членом штаба Петроградского военно-революционного комитета, с 28 октября – начальником обороны Петрограда.29 октября Муравьёв был назначен главнокомандующим войсками Петроградского военного округа, с 30 октября он командующий войсками, действовавшими против войск Керенского – Краснова. Помощником Муравьёва был Антонов-Овсеенко:"Муравьев на посту Главнокомандующего Петроградским Округом развил бешеную энергию. (…) Сделал также очень много для организации технических средств, сумел разыскать упряжь к артиллерии, сумел несколько наладить саперные части и т.д. Работник он был неутомимый, военное дело знал".После подавления мятежа Муравьёв заявил о сложении своих полномочий в связи с отзывом левыми эсерами своих представителей с постов в большевистском правительстве. Но 19 декабря 1917 года Совнарком образовал Южный революционный фронт. Главнокомандующим войсками фронта был назначен Антонов-Овсеенко, а начальником штаба стал Муравьёв.У Южного фронта изначально было два основных противника – казачьи войска на Дону под командованием генерала Каледина, и вооружённые формирования УНР. Центром борьбы против УНР стал Харьков, куда отряды большевиков (около 6 тысяч человек) под командованием Антонова-Овсеенко и Муравьёва прибыли уже к 24 декабря 1917 года.1 января 1918 года СНК РСФСР признал Народный секретариат провозглашённой в Харькове УНР Cоветов единственным законным правительством Украины. Антонов-Овсеенко передал командование войсками на Украине начальнику штаба фронта Муравьёву, а сам возглавил борьбу против калединцев.В середине января 1918 года СНК РСФСР и Народный секретариат УНРС приняли решение о совместном вооружённом наступлении на войска УНР. Войска возглавил начальник Муравьёв, в его подчинении находились также части "Червоного казачества" – их формировал в Харькове Виталий Примаков.Главный удар решено было нанести от Харькова на Полтаву. Муравьёв предложил использовать тактику "эшелонной" войны – быстрой переброски войск по железным дорогам. Киев был окончательно взят 9 февраля 1918 года. Муравьёв телеграфировал Ленину:"Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен, революционная власть в лице Народного секретариата, прибывшего из Харькова Совета рабочих и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета работает энергично. Разоружённый город приходит понемногу в нормальное состояние, как до бомбардировки".Муравьёв был противником "украинизации", а "украинцев" считал "предателями-мазепинцами" и "австрийскими шпионами". Также он приказал "беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, монархистов и врагов революции". В первые дни после установления власти большевиков в Киеве было убито до трёх тысяч офицеров. Это была одна из крупнейших за всю Гражданскую войну одномоментная расправа над русским офицерством.14 февраля 1918 года Муравьёв был назначен командующим Румынским фронтом. Он телеграфировал Ленину:"Войска бывшего фронта дезорганизованы, в действительности фронта нет, остались только штабы, место нахождения которых не выяснено. Надежда только на подкрепления извне. Одесский пролетариат дезорганизован. (…) Отношение к делу очень холодное – специфически одесское".Прибыв с трёхтысячным красногвардейским отрядом в Одессу, Муравьёв наложил на одесскую "буржуазию" контрибуцию в 10 млн рублей, объявил город на военном положении, приказав уничтожить все винные склады, разогнал городскую думу. Вместо десяти миллионов удалось собрать только два, после чего Муравьёв приказал изъять все деньги из банков и из касс предприятий.Ему удалось собрать ещё две тысячи солдат, но действовал он вполне успешно: 20 февраля 1918 года его части перешли в наступление, и через шесть дней румыны были разгромлены у Рыбницы и Слободзеи. Премьер-министр Румынии Авереску предложил мирные переговоры.После заключения Брестского мира румыны нарушили договор и оккупировали эту область. 12 марта большевикам пришлось оставить и Одессу.В апреле 1918 года Муравьёв был вызван в Москву. Предполагалось назначение его "военным руководителем в состав Закавказского Военного Совета в Баку", но 29 апреля он вдруг был арестован по обвинению в "злоупотреблении властью" и связях с анархистами. Против Муравьёва выступил и глава ВЧК Дзержинский, который писал:"Худший враг не мог бы нам столько вреда принести, сколько он принёс своими кошмарными расправами, расстрелами, предоставлением солдатам права грабежа городов и сёл.(...) Грабёж и насилие – это была сознательная военная тактика, которая, давая нам мимолетный успех, несла в результате поражение и позор".9 июня дело Муравьёва было закрыто "за отсутствием состава преступления", а уже 13 июня 1918 года он был назначен командующим Восточным фронтом, одной из главных целей которого была борьба с мятежным чехословацким корпусом.Но 6 июля начался мятеж левых эсеров. Командующий фронтом осудил действия левых эсеров, но через несколько дней поднял свой личный мятеж. Сам он заявил, что "действует самостоятельно, но ЦК обо всём знает".В ночь с 9 на 10 июля 1918 года Муравьёв покинул свой штаб в Казани. На пароходах он направился в Симбирск, который был без боя захвачен мятежниками. Арестован был командовавший 1-й революционной армией Михаил Тухачевский, а также лидеры местных большевиков. Муравьев заявил, что хочет создать Средне-Волжскую советскую республику, объединиться с чехами и словаками и продолжить войну с Германией. Ленин и Троцкий объявили его "изменником и врагом народа. Всякий честный гражданин обязан его застрелить на месте".Противники Муравьёва во главе с председателем губкома РКП(б) Иосифом Варейкисом могли рассчитывать на всего чуть более сотни человек. Однако им удалось освободить Тухачевского и переманить на свою сторону бойцов отряда бронемашин, которые охраняли здание губисполкома, где выступал Муравьёв. Когда Муравьёв вышел из зала заседаний его попытались арестовать, а при попытке сопротивления – застрелили.Муравьёва вполне можно отнести к категории несостоявшихся героев Гражданской войны. Хотя его заслуги на первом этапе становления Советской власти неоспоримы, в нынешней России он практически забыт. Как ни парадоксально, больше всего помнят о Муравьёве на Украине.

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https://ukraina.ru/20231224/1026159866.html

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