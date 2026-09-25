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Боевой опыт против священников: напавший на польский монастырь украинец служил в ВСУ

Боевой опыт против священников: напавший на польский монастырь украинец служил в ВСУ - 25.09.2026 Украина.ру

Боевой опыт против священников: напавший на польский монастырь украинец служил в ВСУ

Украинец, зарезавший насмерть священника в польском монастырском комплексе и отправивший в реанимацию еще четверых человек, имеет за плечами реальный боевой опыт в рядах Вооруженных сил Украины, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования

2026-09-25T14:08

2026-09-25T14:08

2026-09-25T14:14

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Этот факт существенно изменил контекст происшествия в городе Ярослав, которое расследуют польские правоохранители. По данным следствия, 31-летний мужчина находился в Подкарпатском воеводстве проездом, направляясь из Германии на родину.Пограничники на пункте пропуска "Корчева" не пропустили его автомобиль из-за отсутствия обязательной страховки на транспортное средство. Не сумев пересечь границу, мужчина отправился на территорию Бенедиктинского монастыря, где устроил нападение с ножом на служителей и прихожан.В настоящее время подозреваемый, получивший травмы при задержании, находится в госпитале под охраной. Польская прокуратура готовит его к обязательной психиатрической экспертизе для выяснения точных мотивов преступления.Прокуратура уже предъявила ему официальные обвинения в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений, сообщила пресс-секретарь ведомства Маложата Тацюх-Курасевич. Вменяемые бывшему вээсушнику статьи караются пожизненным заключением.Накануне мужчина ворвался в монастырский комплекс в польском Ярославе и напал с ножом на людей. Жертвами нападения стали пять человек: местная жительница и четверо мужчин, трое из которых — священники. Один из священнослужителей скончался в больнице от полученных ранений, еще двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии в реанимации. После инцидента городские власти Ярослава рекомендовали местным школам временно усилить меры безопасности.Подробнее - в материале Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель на сайте Украина.ру.

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