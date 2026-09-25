https://ukraina.ru/20260925/zelenskiy-rasskazal-ob-ogromnoy-dyre-v-byudzhete-minoborony-i-problemakh-zimnego-sezona-1083428188.html

Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезона

Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезона - 25.09.2026 Украина.ру

Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезона

Владимир Зеленский надеется на помощь заграницы в решении финансовых, военных и других проблем нынешнего руководства Украины. Об этом он заявил 25 сентября в общении с прессой

2026-09-25T14:02

2026-09-25T14:02

2026-09-25T14:02

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Дефицит бюджета Минобороны в 27 млрд долларов частично касается денежного обеспечения военных, но в основном - средств на дроны и ракеты.Как об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами."Что касается 27 млрд. Безусловно, там есть и денежное довольствие для наших воинов, частично. Но в основном там деньги на наши дроны, ракеты и снабжение наших воинов. Там октябрь, ноябрь, декабрь. Но что важно, где-то треть этих денег, а возможно немного больше - это январь, февраль, март дроны", - рассказал Зеленский.Также он заявил, что если руководство постсоветской республики не закажет и не проплатит дроны в октябре и ноябре, то "у нас будут серьезные вызовы на январь и февраль прежде"."Мы проговаривали, какие программы могут быть, как помочь Украине. МВФ к военному обеспечению не имеет отношения к дронам, а Еврокомиссию я очень прошу приблизить второй транш с 90 млрд, потому что январь и февраль должен быть наполнен соответствующими дронами и ракетами", - поведал Зеленский.Как сообщает РБК-Украина, эти вопросы Зеленский подробно обсудил с ЕС и МВФ.По данным источников издания, потребности защитников режима Зеленского на следующий год на $75 млрд превышают запланированные в бюджете расходы. В августе Зеленский заявил о критической необходимости дополнительного финансирования ВСУ на сумму $27 млрд , из которых около $10 млрд нужны к концу 2026 года.Накануне в новостях: "Мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь" - Ле ПенАктуальное интервью: Мужики пожертвуют собой, чтобы спасти семьи. Семченко о циничном плане мобилизации на Украине этой зимойВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, мвф, ес, россия, еврокомиссия, минобороны украины, оборонный бюджет, дефицит бюджета, ситуация на украине, военная помощь украине