https://ukraina.ru/20260925/zelenskiy-rasskazal-ob-ogromnoy-dyre-v-byudzhete-minoborony-i-problemakh-zimnego-sezona-1083428188.html
Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезона
Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезона - 25.09.2026 Украина.ру
Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезона
Владимир Зеленский надеется на помощь заграницы в решении финансовых, военных и других проблем нынешнего руководства Украины. Об этом он заявил 25 сентября в общении с прессой
2026-09-25T14:02
2026-09-25T14:02
2026-09-25T14:02
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Дефицит бюджета Минобороны в 27 млрд долларов частично касается денежного обеспечения военных, но в основном - средств на дроны и ракеты.Как об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами."Что касается 27 млрд. Безусловно, там есть и денежное довольствие для наших воинов, частично. Но в основном там деньги на наши дроны, ракеты и снабжение наших воинов. Там октябрь, ноябрь, декабрь. Но что важно, где-то треть этих денег, а возможно немного больше - это январь, февраль, март дроны", - рассказал Зеленский.Также он заявил, что если руководство постсоветской республики не закажет и не проплатит дроны в октябре и ноябре, то "у нас будут серьезные вызовы на январь и февраль прежде"."Мы проговаривали, какие программы могут быть, как помочь Украине. МВФ к военному обеспечению не имеет отношения к дронам, а Еврокомиссию я очень прошу приблизить второй транш с 90 млрд, потому что январь и февраль должен быть наполнен соответствующими дронами и ракетами", - поведал Зеленский.Как сообщает РБК-Украина, эти вопросы Зеленский подробно обсудил с ЕС и МВФ.По данным источников издания, потребности защитников режима Зеленского на следующий год на $75 млрд превышают запланированные в бюджете расходы. В августе Зеленский заявил о критической необходимости дополнительного финансирования ВСУ на сумму $27 млрд , из которых около $10 млрд нужны к концу 2026 года.Накануне в новостях: "Мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь" - Ле ПенАктуальное интервью: Мужики пожертвуют собой, чтобы спасти семьи. Семченко о циничном плане мобилизации на Украине этой зимойВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, мвф, ес, россия, еврокомиссия, минобороны украины, оборонный бюджет, дефицит бюджета, ситуация на украине, военная помощь украине
Новости, Украина, Владимир Зеленский, МВФ, ЕС, Россия, Еврокомиссия, Минобороны Украины, оборонный бюджет, дефицит бюджета, ситуация на Украине, военная помощь Украине
Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезона
Владимир Зеленский надеется на помощь заграницы в решении финансовых, военных и других проблем нынешнего руководства Украины. Об этом он заявил 25 сентября в общении с прессой
Дефицит бюджета Минобороны в 27 млрд долларов частично касается денежного обеспечения военных, но в основном - средств на дроны и ракеты.
Как об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.
"Что касается 27 млрд. Безусловно, там есть и денежное довольствие для наших воинов, частично. Но в основном там деньги на наши дроны, ракеты и снабжение наших воинов. Там октябрь, ноябрь, декабрь. Но что важно, где-то треть этих денег, а возможно немного больше - это январь, февраль, март дроны", - рассказал Зеленский.
Также он заявил, что если руководство постсоветской республики не закажет и не проплатит дроны в октябре и ноябре, то "у нас будут серьезные вызовы на январь и февраль прежде".
"Мы проговаривали, какие программы могут быть, как помочь Украине. МВФ к военному обеспечению не имеет отношения к дронам, а Еврокомиссию я очень прошу приблизить второй транш с 90 млрд, потому что январь и февраль должен быть наполнен соответствующими дронами и ракетами", - поведал Зеленский.
Как сообщает РБК-Украина, эти вопросы Зеленский подробно обсудил с ЕС и МВФ.
По данным источников издания, потребности защитников режима Зеленского на следующий год на $75 млрд превышают запланированные в бюджете расходы. В августе Зеленский заявил о критической необходимости дополнительного финансирования ВСУ на сумму $27 млрд , из которых около $10 млрд нужны к концу 2026 года.
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