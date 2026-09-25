https://ukraina.ru/20260925/lukashenko-nalazhivaet-kontakty-s-zapadom-chto-novaya-politika-belorussii-znachit-dlya-rossii--1083416539.html

Лукашенко налаживает контакты с Западом: что новая политика Белоруссии значит для России

Лукашенко налаживает контакты с Западом: что новая политика Белоруссии значит для России - 25.09.2026 Украина.ру

Лукашенко налаживает контакты с Западом: что новая политика Белоруссии значит для России

Главы министерств иностранных дел Польши и Белоруссии провели в Нью-Йорке первые за десять лет прямые переговоры. Одновременно с этим через Атлантику в порт Нового Орлеана движется сухогруз с 30 000 тонн белорусского хлоркалия.

2026-09-25T07:12

2026-09-25T07:12

2026-09-25T07:12

эксклюзив

минск

москва

александр лукашенко

дональд трамп

сикорский

белорусская калийная компания

ржд

беларуськалий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067985894_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_d0a299b1db150562eec3118ffe6f2a1f.jpg

Обыватели даже выучили новое имя: Джо Коул — посланник президента США Дональда Трампа в Минске. Он регулярно осыпает президента Александра Лукашенко комплиментами и, похоже, делает всё, чтобы отношения Минска и Запада — как минимум, Вашингтона, — вышли на новый, более стабильный трек.Что это: политическая сенсация и Лукашенко затеял новую большую игру? Или всё гораздо проще и прагматичнее? А главное — как манёвры Минска скажутся на отношениях с Москвой?Калий и мигрантыПервую партию белорусского хлористого калия в США, после четырехлетнего санкционного перерыва, отправили в начале сентября. Сам Дональд Трамп подтвердил подготовку крупного соглашения по закупке удобрений, публично объяснив интерес Вашингтона: белорусская продукция на текущем рынке оказалась банально дешевле канадской.Впрочем, не стоит обманываться: 30 000 тонн — это довольно скромная, даже тестовая партия. До введения санкций американские фермеры ежегодно потребляли свыше 700 000 тонн белорусской продукции. Так что текущий рейс скорее играет роль пробного шара.Белый дом проверяет реакцию внутренних лоббистов, а руководство «Беларуськалия» прощупывает юридические коридоры и устойчивость американских лицензий.Параллельно в американских кабинетах решается вопрос замороженных денег. Речь идет о 44 миллионах долларов, застрявших на счетах в Citibank после блокировок 2020 года. Здесь Лукашенко занял жёсткую позицию: никакой полноценной торговли до разморозки активов. Он как никто другой понимает: когда на кону стоят удобрения перед посевной, а значит, и будущий урожай, идеологические разногласия спокойно отодвигаются на второй план.Параллельно с этим встреча в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН между Радославом Сикорским и Максимом Рыженковым нарушила десятилетнюю дипломатическую засуху. Последний раз министры иностранных дел двух соседних государств официально садились за стол переговоров в 2016 году, когда Владимир Макей приезжал в Варшаву.Сейчас инициативу проявила белорусская сторона, а польское руководство не стало захлопывать дверь. Также поляки готовятся к открытию нового здания посольства в Минске, о чем Сикорский сообщил СМИ. Спецслужбы и пограничники тоже уже начали совместные рабочие консультации.Главный интерес Варшавы на белорусском треке — тишина у границ. За последние месяцы поток нелегальных мигрантов существенно снизился благодаря совместным негласным мерам и жесткой линии пограничников. Также Польша продолжает требовать от Белоруссии не предоставлять воздушное пространство для российских дронов и ракет.Разблокировка дипломатических каналов дает и другие эффекты. Минск начал массово освобождать осуждённых по «политическим» статьям, включая знаковых для Варшав фигур. Например, на свободу вышел журналист и активист Анджей Почобут, без освобождения которого поляки отказывались начинать диалог с белорусами.Американский трек развивается по аналогичному сценарию. Спецпредставители Вашингтона регулярно посещают белорусскую столицу, согласуя списки помилованных лиц взамен на исключения из санкционных списков. Летом под ослабление ограничений уже попали отдельные предприятия химической и деревообрабатывающей промышленности.Варшава при этом демонстрирует полную взаимность в таком подходе. Польские миграционные службы методично отказывают в убежище и высылают обратно граждан Белоруссии, эмигрировавших по «политическим» причинам и нарушивших правила пребывания в стране.Интерес Трампа и проблемы логистикиРуками белорусских шахтёров Дональд Трамп решает задачу снижения производственных издержек американских фермеров. Канадская корпорация Nutrien долгие годы доминировала на рынке Северной Америки, диктуя отпускные цены на калий, так что появление нового поставщика мгновенно собьёт с них спесь.Калий важен для урожайности кукурузы и сои на Среднем Западе, а фермерские штаты традиционно голосуют за республиканцев.Ещё одной центральной темой в контактах Лукашенко и Коула была судьба так называемых «политзаключённых» — тут у Трампа тоже есть понятный интерес. Всего за последние полгода Минск передал Вашингтону 275 заключённых. Так что американский лидер получил красивую картинку, как американцы не бросают своих — и получил бонусные очки в преддверии грядущих ноябрьских выборов.Главное препятствие для масштабного экспорта белорусских удобрений на Запад кроется в географии и железнодорожных путях — как бы ни старалась Джен Псаки, у Белоруссии своего моря, кроме Минского, нет.До 2020 года весь калийный поток шел через литовский порт Клайпеда. Однако санкции Евросоюза замуровали этот маршрут наглухо, прибалты на его восстановление идти отказываются. Так что сухогруз в Новый Орлеан загружается через российские порты. Белорусский калий везут по рельсам РЖД в сторону российских портов в Ленинградской области или на Черном море.Отдельные европейские политики предлагают бартерные схемы. Бывший еврокомиссар Витянис Андрюкайтис озвучил идею разрешить транзит белорусского калия в обмен на пропуск украинского зерна через территорию республики. Но подобные инициативы тонут во взаимном недоверии военных ведомств и дипломатов, оставляя Минску только российский вариант.Взгляд из МосквыДля России в маневрах Лукашенко нет никаких угроз, ни о каком «предательстве» не может быть и речи — у республики просто нет причин саботировать проект Союзного государства.На белорусской территории размещено российское тактическое ядерное оружие, модернизированы совместные авиабазы, развернута совместная региональная группировка войск. Политическое руководство республики связано с Москвой союзными программами и многомиллиардными долговыми обязательствами.Экономическая связь — ещё теснее. У Минска нет независимого выхода к мировому океану, потому любой груз, будь то калийные удобрения, тягачи МАЗ или нефтепродукты, физически зависит от разрешений Министерства транспорта России и диспетчеров РЖД.Москве выгодно, чтобы Минск самостоятельно выбивал себе валютную выручку на стороне. Чем больше денег Лукашенко соберет за океаном на продаже удобрений, тем меньше субсидий, льготных кредитов и дешевых энергоносителей ему придется просить у ближайшего соседа. Тем более, когда в результате таких дипломатических пируэтов часть прибыли оседает на счетах РЖД и балтийских портов.При этом бочка дёгтя в этом манёвре всё же есть. «Уралкалий» и «Беларуськалий» долгие годы вели беспощадную ценовую войну в Китае, Индии и Бразилии после распада картеля Белорусской калийной компании. И сейчас снова «Беларуськалий» с дешёвыми удобрениями выходит на один из богатейших рынков мира.Мирная гавань и мастерство выживанияСам Александр Лукашенко явно до сих пор не бросает цели вернуть Минску статус главной площадки для обсуждения украинского кризиса. Ещё свежи воспоминания о 2014 и 2015 годах, когда европейские лидеры сутками заседали во Дворце Независимости, а Франсуа Олланд и Ангела Меркель распивали чай с малиновым вареньем.То был несомненный триумф белорусской дипломатии.Сейчас возвращение подобного статуса если не невозможно, то точно крайне сложно. Страны НАТО и официальный Киев постоянно обвиняют Минск в помощи Москве при организации и проведении атак по территории Украины. Например, после недавних ударов по Львову Зеленский снова вспомнил про полесские ретрансляторы.Рукопожатие Рыженкова и Сикорского на полях Генассамблеи ООН не означает возвращения дипломатического признания на всей мировой арене. Европейскому обывателю это подаётся как рабочий контакт на нейтральной полосе для решения срочных проблем с охраной государственной границы.Ни одна страна Евросоюза так и не намерена признавать итоги выборов 2020 года или возвращать Минск за стол большой европейской политики.Тем не менее, нужно признать: Лукашенко продолжает искать любые лазейки для торговли, использует возможности для легитимации. И если эти попытки повторять, рано или поздно количество конвертируется в желаемый результат.Однако никакого перелома в международной архитектуре не произошло. Система белорусской власти лишь показывает феноменальную способность к выживанию в условиях крайне сложной международной обстановки.Сухогруз с калием у причалов Нового Орлеана и дипломатическая беседа в Нью-Йорке — это звенья одной цепи. Минск ищет пространство для манёвра и умело использует немногие ресурсы, которые у него остались.Западные столицы с тем же цинизмом принимают правила этой игры. Трампу требуется надавить на канадских производителей и показать избирателям дипломатическую хватку. Польскому правительству — обезопасить восточный фланг и вернуть домой авторитетного журналиста.Все участники процесса прекрасно понимают правила — и соглашаются с ними.

https://ukraina.ru/20260918/novaya-antirossiya-raskryta-istinnaya-tsel-napadok-ukrainy-na-belorussiyu-1083267573.html

https://ukraina.ru/20260829/vstrecha-liderov-rossii-i-belorussii-ekonomika-integratsiya-bezopasnost-1082893444.html

https://ukraina.ru/20260819/ot-bratev-do-khalyavschikov-kak-belorusy-otnosyatsya-k-ukraintsam-1082563554.html

https://ukraina.ru/20260703/politolog-skorikov-esli-vsu-poydut-na-belorussiyu-dlya-nikh-eto-obernetsya-samoubiystvom-1081016471.html

минск

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, минск, москва, александр лукашенко, дональд трамп, сикорский, белорусская калийная компания, ржд, беларуськалий