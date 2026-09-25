Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие - 25.09.2026 Украина.ру
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Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие
Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие - 25.09.2026 Украина.ру
Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие
Украинская сторона решила вовлечь третьи страны в решение своих проблем с судоходством, признал Владимир Зеленский
2026-09-25T12:58
2026-09-25T13:10
новости
киев
турция
индия
владимир зеленский
украина.ру
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По его словам, Египет, Индия, Турция и государства Ближнего Востока представили свои варианты разблокирования черноморских путей. В ответ Киев выставил условие: он согласен прекратить огонь в акватории, но только если Россия сделает то же самое. Эта схема, по задумке украинского руководства, нужна для безопасного вывоза агропродукции. Однако пока инициатива зависла — Зеленский признал, что назначенные им посредники должны были связаться с Москвой, но никакого ответа Киеву до сих пор так и не принесли.Подробнее о проблемах Киева - в материале Удары по Одессе отрезали Украину от Черного моря - Reuters на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, турция, индия, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Киев, Турция, Индия, Владимир Зеленский, Украина.ру

Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие

12:58 25.09.2026 (обновлено: 13:10 25.09.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Украинская сторона решила вовлечь третьи страны в решение своих проблем с судоходством, признал Владимир Зеленский
По его словам, Египет, Индия, Турция и государства Ближнего Востока представили свои варианты разблокирования черноморских путей.
В ответ Киев выставил условие: он согласен прекратить огонь в акватории, но только если Россия сделает то же самое. Эта схема, по задумке украинского руководства, нужна для безопасного вывоза агропродукции.
Однако пока инициатива зависла — Зеленский признал, что назначенные им посредники должны были связаться с Москвой, но никакого ответа Киеву до сих пор так и не принесли.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Удары по Одессе отрезали Украину от Черного моря - Reuters на сайте Украина.ру.
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