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Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие

Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие - 25.09.2026 Украина.ру

Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие

Украинская сторона решила вовлечь третьи страны в решение своих проблем с судоходством, признал Владимир Зеленский

2026-09-25T12:58

2026-09-25T12:58

2026-09-25T13:10

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По его словам, Египет, Индия, Турция и государства Ближнего Востока представили свои варианты разблокирования черноморских путей. В ответ Киев выставил условие: он согласен прекратить огонь в акватории, но только если Россия сделает то же самое. Эта схема, по задумке украинского руководства, нужна для безопасного вывоза агропродукции. Однако пока инициатива зависла — Зеленский признал, что назначенные им посредники должны были связаться с Москвой, но никакого ответа Киеву до сих пор так и не принесли.Подробнее о проблемах Киева - в материале Удары по Одессе отрезали Украину от Черного моря - Reuters на сайте Украина.ру.

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новости, киев, турция, индия, владимир зеленский, украина.ру