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Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие
Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие - 25.09.2026 Украина.ру
Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие
Украинская сторона решила вовлечь третьи страны в решение своих проблем с судоходством, признал Владимир Зеленский
2026-09-25T12:58
2026-09-25T12:58
2026-09-25T13:10
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По его словам, Египет, Индия, Турция и государства Ближнего Востока представили свои варианты разблокирования черноморских путей. В ответ Киев выставил условие: он согласен прекратить огонь в акватории, но только если Россия сделает то же самое. Эта схема, по задумке украинского руководства, нужна для безопасного вывоза агропродукции. Однако пока инициатива зависла — Зеленский признал, что назначенные им посредники должны были связаться с Москвой, но никакого ответа Киеву до сих пор так и не принесли.Подробнее о проблемах Киева - в материале Удары по Одессе отрезали Украину от Черного моря - Reuters на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, турция, индия, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Киев, Турция, Индия, Владимир Зеленский, Украина.ру
Дипломатия чужими руками: Киев через Турцию и Индию пытается выпросить у России морское перемирие
12:58 25.09.2026 (обновлено: 13:10 25.09.2026)
Украинская сторона решила вовлечь третьи страны в решение своих проблем с судоходством, признал Владимир Зеленский
По его словам, Египет, Индия, Турция и государства Ближнего Востока представили свои варианты разблокирования черноморских путей.
В ответ Киев выставил условие: он согласен прекратить огонь в акватории, но только если Россия сделает то же самое. Эта схема, по задумке украинского руководства, нужна для безопасного вывоза агропродукции.
Однако пока инициатива зависла — Зеленский признал, что назначенные им посредники должны были связаться с Москвой, но никакого ответа Киеву до сих пор так и не принесли.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Удары по Одессе отрезали Украину от Черного моря - Reuters на сайте Украина.ру.