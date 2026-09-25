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Кадровые шутки Киева: бывший комик Рева стал замминистра обороны Украины
Кадровые шутки Киева: бывший комик Рева стал замминистра обороны Украины - 25.09.2026 Украина.ру
Кадровые шутки Киева: бывший комик Рева стал замминистра обороны Украины
Бывший украинский комик Алексей Рева назначен замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформаций, сообщил телеканал "Новини Live" со ссылкой на пресс-службу ведомства
2026-09-25T09:55
2026-09-25T09:55
2026-09-25T09:55
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Участник популярных юмористических проектов, выигравший в 2015 году на шоу "Рассмеши комика", перешел на руководящую должность в военное министерство. Майор Алексей Рева в роли заместителя главы ведомства теперь будет полностью отвечать за внедрение, развертывание и бесперебойную работу цифровых платформ для военнослужащих. Местные СМИ отмечают, что широкой публике новый чиновник до сих пор был известен исключительно благодаря своей творческой карьере в комедийных телепроектах.Назначение бывшего комедийного актера на высокий пост в военном министерстве продолжило привычную кадровую логику Киева. Владимир Зеленский до прихода во власть тоже руководил юмористической студией "Квартал 95" и делал карьеру только в шоу-бизнесе, а теперь его бывшие коллеги по сцене один за другим занимают главные кресла в министерствах.Подробнее об отношении к Зеленскому - в материале Критика из Тбилиси: Зеленского назвали "клоуном", уничтожающим Украину на сайте Украина.ру.
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новости, украина, тбилиси, рева, владимир зеленский, киев, украина.ру
Новости, Украина, Тбилиси, Рева, Владимир Зеленский, Киев, Украина.ру
Кадровые шутки Киева: бывший комик Рева стал замминистра обороны Украины
Бывший украинский комик Алексей Рева назначен замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформаций, сообщил телеканал "Новини Live" со ссылкой на пресс-службу ведомства
Участник популярных юмористических проектов, выигравший в 2015 году на шоу "Рассмеши комика", перешел на руководящую должность в военное министерство.
Майор Алексей Рева в роли заместителя главы ведомства теперь будет полностью отвечать за внедрение, развертывание и бесперебойную работу цифровых платформ для военнослужащих.
Местные СМИ отмечают, что широкой публике новый чиновник до сих пор был известен исключительно благодаря своей творческой карьере в комедийных телепроектах.
Назначение бывшего комедийного актера на высокий пост в военном министерстве продолжило привычную кадровую логику Киева. Владимир Зеленский до прихода во власть тоже руководил юмористической студией "Квартал 95" и делал карьеру только в шоу-бизнесе, а теперь его бывшие коллеги по сцене один за другим занимают главные кресла в министерствах.
Подробнее об отношении к Зеленскому - в материале Критика из Тбилиси: Зеленского назвали "клоуном", уничтожающим Украину на сайте Украина.ру.