https://ukraina.ru/20260925/a1-pri-minoborony-ukrainy-razrabatyvaet-ii-platformu-dlya-shtabov-vsu-1083429340.html

"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ

"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ - 25.09.2026 Украина.ру

"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ

На Украине тестируется платформа искусственного интеллекта SPECTR для штабов ВСУ. Об этом 25 сентября сообщило Минобороны Украины

2026-09-25T14:28

2026-09-25T14:28

2026-09-25T14:28

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"Платформу создает Центр искусственного интеллекта "А1", основанный Минобороны в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании", - сказано в официальном сообщении.Она является частью "более широкой работы" по усилению искусственным интеллектом защитников киевского режима, отметили в министерстве. Там пояснили, что SPECTR позволит быстрее принимать решения "на основе данных, увеличения эффективности средств поражения и сокращения бюрократии"."Меньше рутины в штабах: ИИ-платформа SPECTR будет анализировать боевые данные и прогнозировать действия противника", - сказано в публикации МОУ.При успехе тестирования SPECTR будет обрабатывать информацию, находить закономерности и формировать рекомендации. Платформа поможет выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника. Она будет работать в уже существующих цифровых решениях ВСУ, данные будут оставаться в защищенной среде. Тестирование ИИ-платформы проходит в нескольких боевых подразделениях.Ранее в сентябре Украинские военные эксперты констатировали прогресс боеприпасов ВС РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, вооруженные силы украины, украина, ии (искусственный интеллект), минобороны украины, всу, британия