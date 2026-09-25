https://ukraina.ru/20260925/a1-pri-minoborony-ukrainy-razrabatyvaet-ii-platformu-dlya-shtabov-vsu-1083429340.html
"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ
"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ - 25.09.2026 Украина.ру
"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ
На Украине тестируется платформа искусственного интеллекта SPECTR для штабов ВСУ. Об этом 25 сентября сообщило Минобороны Украины
2026-09-25T14:28
2026-09-25T14:28
2026-09-25T14:28
новости
вооруженные силы украины
украина
ии (искусственный интеллект)
минобороны украины
всу
британия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080271568_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_72be9e28e261c7c4c8e3fb02c15b5b5f.jpg
"Платформу создает Центр искусственного интеллекта "А1", основанный Минобороны в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании", - сказано в официальном сообщении.Она является частью "более широкой работы" по усилению искусственным интеллектом защитников киевского режима, отметили в министерстве. Там пояснили, что SPECTR позволит быстрее принимать решения "на основе данных, увеличения эффективности средств поражения и сокращения бюрократии"."Меньше рутины в штабах: ИИ-платформа SPECTR будет анализировать боевые данные и прогнозировать действия противника", - сказано в публикации МОУ.При успехе тестирования SPECTR будет обрабатывать информацию, находить закономерности и формировать рекомендации. Платформа поможет выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника. Она будет работать в уже существующих цифровых решениях ВСУ, данные будут оставаться в защищенной среде. Тестирование ИИ-платформы проходит в нескольких боевых подразделениях.Ранее в сентябре Украинские военные эксперты констатировали прогресс боеприпасов ВС РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
британия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080271568_0:88:1280:1048_1920x0_80_0_0_8b6c39f894b2a9ba81490561425bdb4b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вооруженные силы украины, украина, ии (искусственный интеллект), минобороны украины, всу, британия
Новости, Вооруженные силы Украины, Украина, ИИ (искусственный интеллект), Минобороны Украины, ВСУ, Британия
"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ
На Украине тестируется платформа искусственного интеллекта SPECTR для штабов ВСУ. Об этом 25 сентября сообщило Минобороны Украины
"Платформу создает Центр искусственного интеллекта "А1", основанный Минобороны в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании", - сказано в официальном сообщении.
Она является частью "более широкой работы" по усилению искусственным интеллектом защитников киевского режима, отметили в министерстве. Там пояснили, что SPECTR позволит быстрее принимать решения "на основе данных, увеличения эффективности средств поражения и сокращения бюрократии".
"Меньше рутины в штабах: ИИ-платформа SPECTR будет анализировать боевые данные и прогнозировать действия противника", - сказано в публикации МОУ.
При успехе тестирования SPECTR будет обрабатывать информацию, находить закономерности и формировать рекомендации.
Платформа поможет выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника. Она будет работать в уже существующих цифровых решениях ВСУ, данные будут оставаться в защищенной среде.
Тестирование ИИ-платформы проходит в нескольких боевых подразделениях.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.