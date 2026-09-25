"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ - 25.09.2026 Украина.ру
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"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ
"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ - 25.09.2026 Украина.ру
"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ
На Украине тестируется платформа искусственного интеллекта SPECTR для штабов ВСУ. Об этом 25 сентября сообщило Минобороны Украины
2026-09-25T14:28
2026-09-25T14:28
новости
вооруженные силы украины
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ии (искусственный интеллект)
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"Платформу создает Центр искусственного интеллекта "А1", основанный Минобороны в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании", - сказано в официальном сообщении.Она является частью "более широкой работы" по усилению искусственным интеллектом защитников киевского режима, отметили в министерстве. Там пояснили, что SPECTR позволит быстрее принимать решения "на основе данных, увеличения эффективности средств поражения и сокращения бюрократии"."Меньше рутины в штабах: ИИ-платформа SPECTR будет анализировать боевые данные и прогнозировать действия противника", - сказано в публикации МОУ.При успехе тестирования SPECTR будет обрабатывать информацию, находить закономерности и формировать рекомендации. Платформа поможет выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника. Она будет работать в уже существующих цифровых решениях ВСУ, данные будут оставаться в защищенной среде. Тестирование ИИ-платформы проходит в нескольких боевых подразделениях.Ранее в сентябре Украинские военные эксперты констатировали прогресс боеприпасов ВС РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, вооруженные силы украины, украина, ии (искусственный интеллект), минобороны украины, всу, британия
Новости, Вооруженные силы Украины, Украина, ИИ (искусственный интеллект), Минобороны Украины, ВСУ, Британия

"A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ

14:28 25.09.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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На Украине тестируется платформа искусственного интеллекта SPECTR для штабов ВСУ. Об этом 25 сентября сообщило Минобороны Украины
"Платформу создает Центр искусственного интеллекта "А1", основанный Минобороны в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании", - сказано в официальном сообщении.
Она является частью "более широкой работы" по усилению искусственным интеллектом защитников киевского режима, отметили в министерстве. Там пояснили, что SPECTR позволит быстрее принимать решения "на основе данных, увеличения эффективности средств поражения и сокращения бюрократии".
"Меньше рутины в штабах: ИИ-платформа SPECTR будет анализировать боевые данные и прогнозировать действия противника", - сказано в публикации МОУ.
При успехе тестирования SPECTR будет обрабатывать информацию, находить закономерности и формировать рекомендации.
Платформа поможет выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника. Она будет работать в уже существующих цифровых решениях ВСУ, данные будут оставаться в защищенной среде.
Тестирование ИИ-платформы проходит в нескольких боевых подразделениях.
Ранее в сентябре Украинские военные эксперты констатировали прогресс боеприпасов ВС РФ
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