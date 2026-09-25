Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем - 25.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260925/dlinnyy-yazyk-kieva-prezident-yuzhnoy-korei-nazval-zelenskogo-predatelem-1083424377.html
Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем
Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем - 25.09.2026 Украина.ру
Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в соцсети Х обвинил Владимира Зеленского в нарушении соглашения о неразглашении после его публичного заявления о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных
2026-09-25T11:00
2026-09-25T11:19
новости
южная корея
сеул
киев
владимир зеленский
оон
офис президента
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad670e80c9b92852f27e2aebe10b660f.jpg
Южнокорейский лидер выразил глубокое сожаление из-за действий Киева, который раскрыл секретную информацию во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Ли Чжэ Мён подчеркнул, что стороны изначально договаривались о полной конфиденциальности процедуры, поскольку огласка напрямую вредит национальной безопасности, жизням самих пленных и может обострить обстановку на Корейском полуострове. Глава государства назвал раскрытие секретных данных ради политической выгоды жестоким и безответственным шагом. Также он подчеркнул, что людей, которые "ради собственной мелкой выгоды вредят чьей-то жизни" называют "убийцами или предателями".Офис президента Украины в ответ на критику заявил, что раскрыл только сам факт отправки без технических подробностей, отметив, что полностью скрывать это событие было бы странно. Накануне американское издание The New York Times со ссылкой на заявление Владимира Зеленского написало, что Киев передал Южной Корее двух взятых в плен солдат КНДР. Подробнее - в материале Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных на сайте Украина.ру.
южная корея
сеул
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739628_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_589e86e4500239499f17f6ac70af6956.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, южная корея, сеул, киев, владимир зеленский, оон, офис президента, украина.ру
Новости, Южная Корея, Сеул, Киев, Владимир Зеленский, ООН, Офис президента, Украина.ру

Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем

11:00 25.09.2026 (обновлено: 11:19 25.09.2026)
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Читать в
ДзенTelegram
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в соцсети Х обвинил Владимира Зеленского в нарушении соглашения о неразглашении после его публичного заявления о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных
Южнокорейский лидер выразил глубокое сожаление из-за действий Киева, который раскрыл секретную информацию во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Ли Чжэ Мён подчеркнул, что стороны изначально договаривались о полной конфиденциальности процедуры, поскольку огласка напрямую вредит национальной безопасности, жизням самих пленных и может обострить обстановку на Корейском полуострове.
Глава государства назвал раскрытие секретных данных ради политической выгоды жестоким и безответственным шагом. Также он подчеркнул, что людей, которые "ради собственной мелкой выгоды вредят чьей-то жизни" называют "убийцами или предателями".
Офис президента Украины в ответ на критику заявил, что раскрыл только сам факт отправки без технических подробностей, отметив, что полностью скрывать это событие было бы странно.
Накануне американское издание The New York Times со ссылкой на заявление Владимира Зеленского написало, что Киев передал Южной Корее двух взятых в плен солдат КНДР.
Подробнее - в материале Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЮжная КореяСеулКиевВладимир ЗеленскийООНОфис президентаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:32Сикорский забыл, что Польша всегда проигрывала России - Медведев
11:00Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем
10:28Детей Кличко в окопы? Немецкий политик вскрыла лицемерие сторонников войны
09:55Кадровые шутки Киева: бывший комик Рева стал замминистра обороны Украины
09:44Не в сети: останется ли Украина без интернета после ударов ВС РФ
09:23Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ
09:11Бойцы "Центра" превратили огнеметную систему ТОС-2 в "снайперку"
09:00Заработок на крови, провалы ВСУ, заложники Зеленского. Хроника событий на утро 25 сентября
08:48Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN
08:33Тонкий ценитель музыки и патриот: ушел из жизни яркий критик и телеведущий Сергей Соседов
08:00Лечебное политическое голодание: к 40-летию акции протеста доктора Хайдера
07:55Ночная атака на Москву: отражена третья волна дронов
07:38При атаке БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек, включая ребёнка
07:15Беспилотники врага с раннего утра атакуют Пермский край, работают ПВО и МОГи
07:12Лукашенко налаживает контакты с Западом: что новая политика Белоруссии значит для России
06:51Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ульяновск, есть раненые и повреждения
06:30Лариса Шеслер: Запад ищет политика, который продолжит войну с Россией, но обойдется дешевле Зеленского
06:09СВР сообщила, МИД предупредил: ответ на попытки изъять активы будет
06:06Страшный конец: Украина осталась без НАТО, ЕС и территорий
05:37Президент Ирана заявил о стремлении заключить сделку с США "в рамках международного права"
Лента новостейМолния