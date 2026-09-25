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Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем
Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем - 25.09.2026 Украина.ру
Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в соцсети Х обвинил Владимира Зеленского в нарушении соглашения о неразглашении после его публичного заявления о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных
2026-09-25T11:00
2026-09-25T11:00
2026-09-25T11:19
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Южнокорейский лидер выразил глубокое сожаление из-за действий Киева, который раскрыл секретную информацию во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Ли Чжэ Мён подчеркнул, что стороны изначально договаривались о полной конфиденциальности процедуры, поскольку огласка напрямую вредит национальной безопасности, жизням самих пленных и может обострить обстановку на Корейском полуострове. Глава государства назвал раскрытие секретных данных ради политической выгоды жестоким и безответственным шагом. Также он подчеркнул, что людей, которые "ради собственной мелкой выгоды вредят чьей-то жизни" называют "убийцами или предателями".Офис президента Украины в ответ на критику заявил, что раскрыл только сам факт отправки без технических подробностей, отметив, что полностью скрывать это событие было бы странно. Накануне американское издание The New York Times со ссылкой на заявление Владимира Зеленского написало, что Киев передал Южной Корее двух взятых в плен солдат КНДР. Подробнее - в материале Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных на сайте Украина.ру.
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новости, южная корея, сеул, киев, владимир зеленский, оон, офис президента, украина.ру
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Длинный язык Киева: президент Южной Кореи назвал Зеленского предателем
11:00 25.09.2026 (обновлено: 11:19 25.09.2026)
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в соцсети Х обвинил Владимира Зеленского в нарушении соглашения о неразглашении после его публичного заявления о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных
Южнокорейский лидер выразил глубокое сожаление из-за действий Киева, который раскрыл секретную информацию во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Ли Чжэ Мён подчеркнул, что стороны изначально договаривались о полной конфиденциальности процедуры, поскольку огласка напрямую вредит национальной безопасности, жизням самих пленных и может обострить обстановку на Корейском полуострове.
Глава государства назвал раскрытие секретных данных ради политической выгоды жестоким и безответственным шагом. Также он подчеркнул, что людей, которые "ради собственной мелкой выгоды вредят чьей-то жизни" называют "убийцами или предателями".
Офис президента Украины в ответ на критику заявил, что раскрыл только сам факт отправки без технических подробностей, отметив, что полностью скрывать это событие было бы странно.
Накануне американское издание The New York Times со ссылкой на заявление Владимира Зеленского написало, что Киев передал Южной Корее двух взятых в плен солдат КНДР.