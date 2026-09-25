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Десять дней на диалог: Зеленский расписал график контактов США с Россией по Украине

Десять дней на диалог: Зеленский расписал график контактов США с Россией по Украине - 25.09.2026 Украина.ру

Десять дней на диалог: Зеленский расписал график контактов США с Россией по Украине

Владимир Зеленский расписал для Вашингтона и Москвы график дипломатических встреч на ближайшие 10 дней, сообщает украинская пресса со ссылкой на его очередное заявление

2026-09-25T12:04

2026-09-25T12:04

2026-09-25T12:34

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По задумке Киева, глобальный мирный процесс должен пройти строго по утвержденному им расписанию: сначала Украина и США посвятят в свои планы Европу, затем американская сторона в одиночку отправится на переговоры с Россией, а уже через полторы недели стороны планируют "вернуться с результатом". Как утверждает Зеленский, этот алгоритм переговорные группы детально проработали сразу после его личной встречи с американским президентом. На выходе Киев ожидает получить готовое компромиссное решение, основанное на кулуарных контактах Белого дома с Кремлем.Накануне Зеленский отмечал, что рассчитывает сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на грядущем декабрьском саммите G20 в Майами. Он видит в этой трехсторонней встрече потенциал для достижения реального результата.На днях администрация США направила Владимиру Путину официальное приглашение посетить встречу "Большой двадцатки" во Флориде. Представители Кремля заявили, что российская сторона детально проработает этот вопрос. В то же время Трамп выразил сомнение в том, что президент РФ примет решение лично приехать на саммит.Подробнее - в материале "Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20 на сайте Украина.ру.

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сша, россия, кремль, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, новости