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Предметных переговоров по турецким предложениям обеспечения безопасности на Черном море нет - Песков

Предметных переговоров по турецким предложениям обеспечения безопасности на Черном море нет - Песков - 25.09.2026 Украина.ру

Предметных переговоров по турецким предложениям обеспечения безопасности на Черном море нет - Песков

Турция представила предложения по обеспечению безопасности судоходства на Черном море, однако они обстоятельно не прорабатывались. Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2026-09-25T15:50

2026-09-25T15:50

2026-09-25T15:50

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Руководителю пресс-службы Кремля задали вопрос о предложениях обеспечения безопасности на Черном море, с которыми выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Да, турецкая сторона действительно предлагала предложения. Каких-то таких предметных переговоров по этой теме нет. Вы знаете, что украинская сторона начала наносить удары по нашим торговым судам, по нашим танкерам, по торговым судам и танкерам под иностранными флагами, в том числе имеющих отношение к Соединенным Штатам Америки", - сказал Песков.Он также отметил, что для экспорта российского дизтоплива необходимо не только обеспечить безопасное судоходство в Черном море, но также обеспечить российские запасы такого топлива и отменить антироссийские санкции."Для того, чтобы международные рынки были насыщены, то дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее. Поэтому здесь возможно только комплексное решение", - пояснил Песков.Ранее украинские беспилотники атаковали торговые суда на Чёрном море - в том числе турецкие и с гражданами Турции в командах судов под другими флагами. Атакованы были также суда, перевозившие добытую в Казахстане нефть в интересах западноевропейских компаний. ВС РФ ответили на эти атаки усиление воздействия на украинские порты и суда, задействованные в перевозках в интересах ВСУ.Актуальное интервью: Алексей Леонков: Британия не может победить на Украине, поэтому плавно вползает в прямую войну с РоссиейВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, черное море, турция, россия, дмитрий песков, всу, переговоры, международная политика