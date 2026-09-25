Предметных переговоров по турецким предложениям обеспечения безопасности на Черном море нет - Песков - 25.09.2026 Украина.ру
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Предметных переговоров по турецким предложениям обеспечения безопасности на Черном море нет - Песков
Предметных переговоров по турецким предложениям обеспечения безопасности на Черном море нет - Песков - 25.09.2026 Украина.ру
Предметных переговоров по турецким предложениям обеспечения безопасности на Черном море нет - Песков
Турция представила предложения по обеспечению безопасности судоходства на Черном море, однако они обстоятельно не прорабатывались. Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2026-09-25T15:50
2026-09-25T15:50
новости
черное море
турция
россия
дмитрий песков
всу
переговоры
международная политика
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Руководителю пресс-службы Кремля задали вопрос о предложениях обеспечения безопасности на Черном море, с которыми выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Да, турецкая сторона действительно предлагала предложения. Каких-то таких предметных переговоров по этой теме нет. Вы знаете, что украинская сторона начала наносить удары по нашим торговым судам, по нашим танкерам, по торговым судам и танкерам под иностранными флагами, в том числе имеющих отношение к Соединенным Штатам Америки", - сказал Песков.Он также отметил, что для экспорта российского дизтоплива необходимо не только обеспечить безопасное судоходство в Черном море, но также обеспечить российские запасы такого топлива и отменить антироссийские санкции."Для того, чтобы международные рынки были насыщены, то дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее. Поэтому здесь возможно только комплексное решение", - пояснил Песков.Ранее украинские беспилотники атаковали торговые суда на Чёрном море - в том числе турецкие и с гражданами Турции в командах судов под другими флагами. Атакованы были также суда, перевозившие добытую в Казахстане нефть в интересах западноевропейских компаний. ВС РФ ответили на эти атаки усиление воздействия на украинские порты и суда, задействованные в перевозках в интересах ВСУ.Актуальное интервью: Алексей Леонков: Британия не может победить на Украине, поэтому плавно вползает в прямую войну с РоссиейВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, черное море, турция, россия, дмитрий песков, всу, переговоры, международная политика
Новости, Черное море, Турция, Россия, Дмитрий Песков, ВСУ, переговоры, Международная политика

Предметных переговоров по турецким предложениям обеспечения безопасности на Черном море нет - Песков

15:50 25.09.2026
 
© Фото : соцсетыПожар на судне с военным грузом для ВСУ в Черном море
Пожар на судне с военным грузом для ВСУ в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© Фото : соцсеты
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Турция представила предложения по обеспечению безопасности судоходства на Черном море, однако они обстоятельно не прорабатывались. Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Руководителю пресс-службы Кремля задали вопрос о предложениях обеспечения безопасности на Черном море, с которыми выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Да, турецкая сторона действительно предлагала предложения. Каких-то таких предметных переговоров по этой теме нет. Вы знаете, что украинская сторона начала наносить удары по нашим торговым судам, по нашим танкерам, по торговым судам и танкерам под иностранными флагами, в том числе имеющих отношение к Соединенным Штатам Америки", - сказал Песков.
Он также отметил, что для экспорта российского дизтоплива необходимо не только обеспечить безопасное судоходство в Черном море, но также обеспечить российские запасы такого топлива и отменить антироссийские санкции.
"Для того, чтобы международные рынки были насыщены, то дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее. Поэтому здесь возможно только комплексное решение", - пояснил Песков.
Ранее украинские беспилотники атаковали торговые суда на Чёрном море - в том числе турецкие и с гражданами Турции в командах судов под другими флагами. Атакованы были также суда, перевозившие добытую в Казахстане нефть в интересах западноевропейских компаний. ВС РФ ответили на эти атаки усиление воздействия на украинские порты и суда, задействованные в перевозках в интересах ВСУ.
Актуальное интервью: Алексей Леонков: Британия не может победить на Украине, поэтому плавно вползает в прямую войну с Россией
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