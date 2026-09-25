https://ukraina.ru/20260925/ukrainskiy-posol-rasskazal-o-reaktsii-polshi-na-novykh-geroev-v-panteone-1083425444.html
Украинский посол рассказал о реакции Польши на новых "героев в пантеоне"
Украинский посол рассказал о реакции Польши на новых "героев в пантеоне" - 25.09.2026 Украина.ру
Украинский посол рассказал о реакции Польши на новых "героев в пантеоне"
Создаваемый под Киевом "Национальный пантеон" может негативно сказаться на отношениях с Польшей. Об этом в опубликованном 25 сентября интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Польше Василий Бондарь
2026-09-25T12:28
2026-09-25T12:28
2026-09-25T12:28
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Украинский дипломат заявил о неприемлемости уступок нынешним руководством Украины в вопросе национальных интересов. При этом он призвал не игнорировать позицию партнеров.В интервью было обращено внимание на создание при участия Владимира Зеленского нового кладбища под Киевом, куда переносятся эксгумированные в Евросоюзе трупы лидеров украинских националистов. "Национальный пантеон" создан в 2026 году, его планируется расширять."Речь о том, что планируя следующие этапы перезахоронений, нужно учитывать, возможно, реакцию других государств. Если мы этой чувствительности не ощущаем, то получаем неожиданные результаты", - сказал Бондарь.Представитель киевского режима в Варшаве обратил внимание на то, что новый "пантеон" под Киевом ориентирован не только на чествование особенных деятелей прошлого, но также и на "строительство будущего"."Мы должны понимать, что Польша может нас поддерживать в вопросах безопасности, обороны, европейской интеграции, но в вопросах истории, экономической конкуренции, сельского хозяйства каждый будет жестко защищать свои интересы", - сказал украинский посол.По его мнению, перед каждым решением следует взвешивать и собственный интерес, и чувствительность иностранного партнера. Ранее издание сообщало, что за три года количество нападений на украинцев в Польше возросло на 30% - в первом полугодии 2026 года зафиксировано уже 180 таких случаев. Бондарь рассказывал, что заявления об опасности для украинцев в Польше преувеличены.Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 сентября констатировал подъём идей и практик нацистов в современной Европе. Он негативно оценил планы нынешнего руководства Украины создать "пантеон героев" под Киевом с захоронением там пособников гитлеровцев, носителей идей нацизма."Чего стоит преклонение Зеленским колен перед прахом нациста, преступника периода Второй мировой войны, праха, который перевезли из европейских стран и торжественно стали захоранивать с планами создать некий "пантеон героев". Причем не где-нибудь, а в святом месте, на территории Киево-Печерской лавры", - сказал российский министр.Лавров также отметил, что для России устранение первопричин, угроз, защита прав русских людей, их права на родной язык, на православную веру являются абсолютно ясными и понятными задачами специальной военной операции (СВО).Подробности в публикации Лавров рассказал молодёжи о неонацизме на УкраинеРанее в новостях: Тёщу главарей ОУН* эксгумировали и перезахоронят во ЛьвовеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, киев, сергей лавров, ес, оун, бандеровцы, русофобия, кладбище, международная политика, международные отношения, внешняя политика
Новости, Польша, Украина, Киев, Сергей Лавров, ЕС, ОУН, бандеровцы, Русофобия, кладбище, Международная политика, международные отношения, внешняя политика
Украинский посол рассказал о реакции Польши на новых "героев в пантеоне"
Создаваемый под Киевом "Национальный пантеон" может негативно сказаться на отношениях с Польшей. Об этом в опубликованном 25 сентября интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Польше Василий Бондарь
Украинский дипломат заявил о неприемлемости уступок нынешним руководством Украины в вопросе национальных интересов. При этом он призвал не игнорировать позицию партнеров.
В интервью было обращено внимание на создание при участия Владимира Зеленского нового кладбища под Киевом, куда переносятся эксгумированные в Евросоюзе трупы лидеров украинских националистов. "Национальный пантеон" создан в 2026 году, его планируется расширять.
"Речь о том, что планируя следующие этапы перезахоронений, нужно учитывать, возможно, реакцию других государств. Если мы этой чувствительности не ощущаем, то получаем неожиданные результаты", - сказал Бондарь.
Представитель киевского режима в Варшаве обратил внимание на то, что новый "пантеон" под Киевом ориентирован не только на чествование особенных деятелей прошлого, но также и на "строительство будущего".
"Мы должны понимать, что Польша может нас поддерживать в вопросах безопасности, обороны, европейской интеграции, но в вопросах истории, экономической конкуренции, сельского хозяйства каждый будет жестко защищать свои интересы", - сказал украинский посол.
По его мнению, перед каждым решением следует взвешивать и собственный интерес, и чувствительность иностранного партнера.
Ранее издание сообщало, что за три года количество нападений на украинцев в Польше возросло на 30% - в первом полугодии 2026 года зафиксировано уже 180 таких случаев. Бондарь рассказывал, что заявления об опасности для украинцев в Польше преувеличены.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 сентября констатировал подъём идей и практик нацистов в современной Европе. Он негативно оценил планы нынешнего руководства Украины создать "пантеон героев" под Киевом с захоронением там пособников гитлеровцев, носителей идей нацизма.
"Чего стоит преклонение Зеленским колен перед прахом нациста, преступника периода Второй мировой войны, праха, который перевезли из европейских стран и торжественно стали захоранивать с планами создать некий "пантеон героев". Причем не где-нибудь, а в святом месте, на территории Киево-Печерской лавры", - сказал российский министр.
Лавров также отметил, что для России устранение первопричин, угроз, защита прав русских людей, их права на родной язык, на православную веру являются абсолютно ясными и понятными задачами специальной военной операции (СВО).
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