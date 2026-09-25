https://ukraina.ru/20260925/ukrainskiy-posol-rasskazal-o-reaktsii-polshi-na-novykh-geroev-v-panteone-1083425444.html

Украинский посол рассказал о реакции Польши на новых "героев в пантеоне"

Украинский посол рассказал о реакции Польши на новых "героев в пантеоне" - 25.09.2026 Украина.ру

Украинский посол рассказал о реакции Польши на новых "героев в пантеоне"

Создаваемый под Киевом "Национальный пантеон" может негативно сказаться на отношениях с Польшей. Об этом в опубликованном 25 сентября интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Польше Василий Бондарь

2026-09-25T12:28

2026-09-25T12:28

2026-09-25T12:28

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Украинский дипломат заявил о неприемлемости уступок нынешним руководством Украины в вопросе национальных интересов. При этом он призвал не игнорировать позицию партнеров.В интервью было обращено внимание на создание при участия Владимира Зеленского нового кладбища под Киевом, куда переносятся эксгумированные в Евросоюзе трупы лидеров украинских националистов. "Национальный пантеон" создан в 2026 году, его планируется расширять."Речь о том, что планируя следующие этапы перезахоронений, нужно учитывать, возможно, реакцию других государств. Если мы этой чувствительности не ощущаем, то получаем неожиданные результаты", - сказал Бондарь.Представитель киевского режима в Варшаве обратил внимание на то, что новый "пантеон" под Киевом ориентирован не только на чествование особенных деятелей прошлого, но также и на "строительство будущего"."Мы должны понимать, что Польша может нас поддерживать в вопросах безопасности, обороны, европейской интеграции, но в вопросах истории, экономической конкуренции, сельского хозяйства каждый будет жестко защищать свои интересы", - сказал украинский посол.По его мнению, перед каждым решением следует взвешивать и собственный интерес, и чувствительность иностранного партнера. Ранее издание сообщало, что за три года количество нападений на украинцев в Польше возросло на 30% - в первом полугодии 2026 года зафиксировано уже 180 таких случаев. Бондарь рассказывал, что заявления об опасности для украинцев в Польше преувеличены.Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 сентября констатировал подъём идей и практик нацистов в современной Европе. Он негативно оценил планы нынешнего руководства Украины создать "пантеон героев" под Киевом с захоронением там пособников гитлеровцев, носителей идей нацизма."Чего стоит преклонение Зеленским колен перед прахом нациста, преступника периода Второй мировой войны, праха, который перевезли из европейских стран и торжественно стали захоранивать с планами создать некий "пантеон героев". Причем не где-нибудь, а в святом месте, на территории Киево-Печерской лавры", - сказал российский министр.Лавров также отметил, что для России устранение первопричин, угроз, защита прав русских людей, их права на родной язык, на православную веру являются абсолютно ясными и понятными задачами специальной военной операции (СВО).Подробности в публикации Лавров рассказал молодёжи о неонацизме на УкраинеРанее в новостях: Тёщу главарей ОУН* эксгумировали и перезахоронят во ЛьвовеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, киев, сергей лавров, ес, оун, бандеровцы, русофобия, кладбище, международная политика, международные отношения, внешняя политика