https://ukraina.ru/20260925/vozvedennaya-v-absolyut-rusofobiya-posol-rf-raskritikoval-nemetskikh-sponsorov-kievskogo-rezhima-1083426680.html

"Возведенная в абсолют русофобия": посол РФ раскритиковал немецких спонсоров киевского режима

"Возведенная в абсолют русофобия": посол РФ раскритиковал немецких спонсоров киевского режима - 25.09.2026 Украина.ру

"Возведенная в абсолют русофобия": посол РФ раскритиковал немецких спонсоров киевского режима

Отказ от российских энергоносителей симулировал социально-экономические проблемы Германии, правительство которой спонсирует киевских коррупционеров и их лоббитстов. Об этом 26 сентября заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев

2026-09-25T13:24

2026-09-25T13:24

2026-09-25T13:24

новости

россия

германия

берлин

сергей нечаев (дипломат)

посольство

северный поток

северный поток-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/75/1021997565_0:451:3224:2265_1920x0_80_0_0_64079312e32862fca84d13b7d1a98b0a.jpg

Посольство России в ФРГ опубликовало "Комментарий Посла России в ФРГ С.Ю.Нечаева к четвертой годовщине терактов на "Северных потоках". Глава российской дипмиссии раскритиковал недальновидность политики официального Берлина, спонсирующего киевский режим.Дипломат констатировал: многомиллиардные финансовые потоки из европейских госбюджетов и заемных фондов продолжают пополнять карманы киевских коррупционеров, глав военных концернов, многочисленных лоббистов и посредников. "Отказ от российских энергоносителей признан одним из главных достижений германского курса на "смену эпох". Предложения использовать уцелевшую нитку "Северного потока 2" для возобновления поставок российского газа приравниваются чуть ли не к государственной измене", - отметил Нечаев.Он не сомневается в том, что отказ официального Берлина "от надежных, долгосрочных поставок дешевых российских энергоносителей стал катализатором энергетических и социально-экономических проблем в ФРГ". Последствия этого остро ощущают на себе крупные промышленные предприятия, малый и средний бизнес, частные домохозяйства. "Пресловутое избавление от зависимости от российских энергоресурсов, которым бахвалились немецкие власти, вернулось бумерангом, лишив Германию конкурентных преимуществ, на которых десятилетиями строилось ее благосостояние", - подчеркнул российский дипломат.В своём комментарии он указал на причину сложившейся ситуации."Годы рецессии и стагнации, рост цен, волна банкротств, бегство производств и капиталов за рубеж – все это не российская пропаганда, а последствия недальновидной политики Берлина последних лет, в основе которой лежит возведенная в абсолют русофобия", - констатировал посол России в Германии.Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Западные расследователи указали на причастность к диверсии спецслужб США. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.Ранее в новостях: Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем теракты на "Северных потоках" - посол РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

германия

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, берлин, сергей нечаев (дипломат), посольство, северный поток, северный поток-2