"Возведенная в абсолют русофобия": посол РФ раскритиковал немецких спонсоров киевского режима - 25.09.2026 Украина.ру
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"Возведенная в абсолют русофобия": посол РФ раскритиковал немецких спонсоров киевского режима
"Возведенная в абсолют русофобия": посол РФ раскритиковал немецких спонсоров киевского режима - 25.09.2026 Украина.ру
"Возведенная в абсолют русофобия": посол РФ раскритиковал немецких спонсоров киевского режима
Отказ от российских энергоносителей симулировал социально-экономические проблемы Германии, правительство которой спонсирует киевских коррупционеров и их лоббитстов. Об этом 26 сентября заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев
2026-09-25T13:24
2026-09-25T13:24
новости
россия
германия
берлин
сергей нечаев (дипломат)
посольство
северный поток
северный поток-2
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Посольство России в ФРГ опубликовало "Комментарий Посла России в ФРГ С.Ю.Нечаева к четвертой годовщине терактов на "Северных потоках". Глава российской дипмиссии раскритиковал недальновидность политики официального Берлина, спонсирующего киевский режим.Дипломат констатировал: многомиллиардные финансовые потоки из европейских госбюджетов и заемных фондов продолжают пополнять карманы киевских коррупционеров, глав военных концернов, многочисленных лоббистов и посредников. "Отказ от российских энергоносителей признан одним из главных достижений германского курса на "смену эпох". Предложения использовать уцелевшую нитку "Северного потока 2" для возобновления поставок российского газа приравниваются чуть ли не к государственной измене", - отметил Нечаев.Он не сомневается в том, что отказ официального Берлина "от надежных, долгосрочных поставок дешевых российских энергоносителей стал катализатором энергетических и социально-экономических проблем в ФРГ". Последствия этого остро ощущают на себе крупные промышленные предприятия, малый и средний бизнес, частные домохозяйства. "Пресловутое избавление от зависимости от российских энергоресурсов, которым бахвалились немецкие власти, вернулось бумерангом, лишив Германию конкурентных преимуществ, на которых десятилетиями строилось ее благосостояние", - подчеркнул российский дипломат.В своём комментарии он указал на причину сложившейся ситуации."Годы рецессии и стагнации, рост цен, волна банкротств, бегство производств и капиталов за рубеж – все это не российская пропаганда, а последствия недальновидной политики Берлина последних лет, в основе которой лежит возведенная в абсолют русофобия", - констатировал посол России в Германии.Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Западные расследователи указали на причастность к диверсии спецслужб США. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.Ранее в новостях: Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем теракты на "Северных потоках" - посол РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, германия, берлин, сергей нечаев (дипломат), посольство, северный поток, северный поток-2
Новости, Россия, Германия, Берлин, Сергей Нечаев (дипломат), посольство, Северный поток, Северный поток-2

"Возведенная в абсолют русофобия": посол РФ раскритиковал немецких спонсоров киевского режима

13:24 25.09.2026
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Нечаев посол РФ в ФРГ
Сергей Нечаев посол РФ в ФРГ
© МИД РФ
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Отказ от российских энергоносителей симулировал социально-экономические проблемы Германии, правительство которой спонсирует киевских коррупционеров и их лоббитстов. Об этом 26 сентября заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев
Посольство России в ФРГ опубликовало "Комментарий Посла России в ФРГ С.Ю.Нечаева к четвертой годовщине терактов на "Северных потоках". Глава российской дипмиссии раскритиковал недальновидность политики официального Берлина, спонсирующего киевский режим.
Дипломат констатировал: многомиллиардные финансовые потоки из европейских госбюджетов и заемных фондов продолжают пополнять карманы киевских коррупционеров, глав военных концернов, многочисленных лоббистов и посредников.
"Отказ от российских энергоносителей признан одним из главных достижений германского курса на "смену эпох". Предложения использовать уцелевшую нитку "Северного потока 2" для возобновления поставок российского газа приравниваются чуть ли не к государственной измене", - отметил Нечаев.
Он не сомневается в том, что отказ официального Берлина "от надежных, долгосрочных поставок дешевых российских энергоносителей стал катализатором энергетических и социально-экономических проблем в ФРГ". Последствия этого остро ощущают на себе крупные промышленные предприятия, малый и средний бизнес, частные домохозяйства.
"Пресловутое избавление от зависимости от российских энергоресурсов, которым бахвалились немецкие власти, вернулось бумерангом, лишив Германию конкурентных преимуществ, на которых десятилетиями строилось ее благосостояние", - подчеркнул российский дипломат.
В своём комментарии он указал на причину сложившейся ситуации.
"Годы рецессии и стагнации, рост цен, волна банкротств, бегство производств и капиталов за рубеж – все это не российская пропаганда, а последствия недальновидной политики Берлина последних лет, в основе которой лежит возведенная в абсолют русофобия", - констатировал посол России в Германии.
Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Западные расследователи указали на причастность к диверсии спецслужб США. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.
Ранее в новостях: Власти Германии интересуются БПЛА в Лейпциге больше, чем теракты на "Северных потоках" - посол России
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