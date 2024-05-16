https://ukraina.ru/20240516/1055097994.html

Путин почувствовал себя в Китае как дома

Путин почувствовал себя в Китае как дома - 16.05.2024 Украина.ру

Путин почувствовал себя в Китае как дома

Президент РФ Владимир Путин извинился, что долго говорил при последовательном переводе

2024-05-16T13:20

2024-05-16T13:20

2024-05-16T13:20

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китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

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Путин извинился, что долго говорил и не давал переводчику на китайский язык слово."Чувствую себя просто как дома, решил, что здесь все по-русски говорят", - заявил Путин.Путин заявил об этом во время речи на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.Председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам культуры 2024-2025.Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Известно, что визит продлится с 16 до 17 мая. Это первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.Ранее сообщалось, что российский лидер расскажет председателю КНР о ситуации на Украине на закрытой встрече вечером 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что ситуация на Украине будет обязательно обсуждаться на переговорах российского и китайского лидеров.

https://ukraina.ru/20240515/1055077843.html

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новости, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин