Путин почувствовал себя в Китае как дома
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент РФ Владимир Путин извинился, что долго говорил при последовательном переводе
Путин извинился, что долго говорил и не давал переводчику на китайский язык слово.
"Чувствую себя просто как дома, решил, что здесь все по-русски говорят", - заявил Путин.
Путин заявил об этом во время речи на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам культуры 2024-2025.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Известно, что визит продлится с 16 до 17 мая. Это первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.
Ранее сообщалось, что российский лидер расскажет председателю КНР о ситуации на Украине на закрытой встрече вечером 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что ситуация на Украине будет обязательно обсуждаться на переговорах российского и китайского лидеров.