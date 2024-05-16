Путин почувствовал себя в Китае как дома - 16.05.2024 Украина.ру
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Путин почувствовал себя в Китае как дома
Путин почувствовал себя в Китае как дома - 16.05.2024 Украина.ру
Путин почувствовал себя в Китае как дома
Президент РФ Владимир Путин извинился, что долго говорил при последовательном переводе
2024-05-16T13:20
2024-05-16T13:20
новости
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
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Путин извинился, что долго говорил и не давал переводчику на китайский язык слово."Чувствую себя просто как дома, решил, что здесь все по-русски говорят", - заявил Путин.Путин заявил об этом во время речи на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.Председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам культуры 2024-2025.Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Известно, что визит продлится с 16 до 17 мая. Это первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.Ранее сообщалось, что российский лидер расскажет председателю КНР о ситуации на Украине на закрытой встрече вечером 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что ситуация на Украине будет обязательно обсуждаться на переговорах российского и китайского лидеров.
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новости, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
Новости, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин

Путин почувствовал себя в Китае как дома

13:20 16.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин извинился, что долго говорил при последовательном переводе
Путин извинился, что долго говорил и не давал переводчику на китайский язык слово.
"Чувствую себя просто как дома, решил, что здесь все по-русски говорят", - заявил Путин.
Путин заявил об этом во время речи на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам культуры 2024-2025.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Известно, что визит продлится с 16 до 17 мая. Это первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.
Ранее сообщалось, что российский лидер расскажет председателю КНР о ситуации на Украине на закрытой встрече вечером 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что ситуация на Украине будет обязательно обсуждаться на переговорах российского и китайского лидеров.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 13:23
Первый зарубежный визит после инаугурации: Владимир Путин отправляется в КитайПрезидент России Владимир Путин 16-17 мая нанесет первый после инаугурации зарубежный визит. Глава российского государства посетит Китай
 
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