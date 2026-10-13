https://ukraina.ru/20261013/kapitulyatsiya-oznachaet-smert-lukyanov-o-glavnom-strakhe-zelenskogo-i-sudbe-ukrainy-1083776067.html

"Капитуляция означает смерть": Лукьянов о главном страхе Зеленского и судьбе Украины

"Капитуляция означает смерть": Лукьянов о главном страхе Зеленского и судьбе Украины - 13.10.2026 Украина.ру

"Капитуляция означает смерть": Лукьянов о главном страхе Зеленского и судьбе Украины

Для людей, которые сейчас руководят Украиной, капитуляция или отступление означают как минимум политическую смерть. Поэтому они будут продолжать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов

2026-10-13T20:30

2026-10-13T20:30

2026-10-13T20:30

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Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли тяжёлая зима подтолкнуть Украину к переговорам, собеседник Украина.ру заявил, что не уверен в этом, несмотря на активность Зеленского.Лукьянов заявил, что киевский режим "зашевелился", активность идёт и в Киеве, и на Западе, но он не уверен, что это подтолкнёт Украину к переговорам. "Для людей, которые сейчас руководят этой страной, капитуляция или отступление означают как минимум политическую смерть. Они будут продолжать", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, представить вступление Украины в НАТО и Евросоюз сложно. "В отношении НАТО это не так важно, потому что она и так интегрирована в военную машину Запада. А в отношении ЕС — вряд ли европейцы возьмут на себя ответственность за все, что происходит на Украине", — отметил он.Эксперт предположил, что скорее возникнет форма ассоциации, а на Киев возложат задачу делать то, чему он научился. "Воевать с русскими или готовиться к войне, составляя передовой легион", — уточнил Лукьянов.Он подчеркнул, что Украина не нужна Западу как крупная хозяйственная сила, её роль — военное противостояние. "Из этого вытекает, что Россия будет стремиться в любой момент резко ослабить этот угрожающий ей субъект", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии" в дзен-канале Украина.ру.Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Александр Фролов: Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России" в дзен-канале Украина.ру.

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