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Рябков: дизельная сделка ошеломила "партию войны" на Западе и работает на вразумление

Рябков: дизельная сделка ошеломила "партию войны" на Западе и работает на вразумление - 13.10.2026 Украина.ру

Рябков: дизельная сделка ошеломила "партию войны" на Западе и работает на вразумление

Дизельная сделка между Россией и США ошеломила "партию войны" на Западе и "работает на вразумление" тех, кто не осознаёт готовности Москвы добиваться своих целей любыми способами. Об этом 13 октября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

2026-10-13T19:45

2026-10-13T19:45

2026-10-13T19:45

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"Мы всегда выступали и выступаем в пользу политического решения. Если другая сторона к нему не готова, цели будут достигаться военным путём, переговорная позиция от этого противоположной стороны ослабнет. Чем быстрее они осознают это, тем лучше. Я думаю, что так называемая дизельная сделка сильно работает на вразумление тех, кто ещё это не понял", — приводит его слова РИА Новости.Об уступках по УкраинеОтвечая на вопрос "Интерфакса", Рябков отверг утверждения, будто Москва могла пойти на какие-то уступки по Украине в связи с этой сделкой. По его словам, не стоит оценивать договорённость по принципу "в огороде бузина, а в Киеве дядька".О контактах с СШАРябков сообщил, что Россия продолжает контакты с США по Украине, но не допустит утечек информации о содержании переговоров. Конкретных договорённостей о возобновлении трёхсторонних переговоров Россия — США — Украина нет."Подвижек в украинском урегулировании без давления на Киев не будет", — заявил замглавы МИД РФ.О двусторонних консультацияхПо словам Рябкова, новый раунд российско-американских консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях может пройти до конца года. Прогресса по основным вопросам таких встреч нет, однако, как он отметил, переговоры не проходят бесплодно.О санкциях ЕСКомментируя новые санкционные пакеты Евросоюза, Рябков заявил, что Россия ими не обеспокоена. "Там не знают, что ещё придумать", — сказал он.Больше важных новостей дня — в вечернем обзоре "Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября" на сайте Украина.ру.

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