Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передачу разведданных Украине - 13.10.2026 Украина.ру
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Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передачу разведданных Украине
Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передачу разведданных Украине - 13.10.2026 Украина.ру
Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передачу разведданных Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаны не прекращали передачу разведывательных данных Украине.
2026-10-13T18:51
2026-10-13T18:54
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"Мы не перестали делиться разведданными с Украиной. Мы помогаем им. Мы хотим, чтобы война закончилась", — заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не стала отвечать на вопрос о том, делятся ли США разведданными с Украиной. "Мне нужно уточнить этот вопрос, и я вернусь к вам с ответом", — заявила Захария в ходе своего первого брифинга в Белом доме в новой должности.На этом фоне 12 октября в Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги — украинские военные не получили данных о пусках российских баллистических ракет. Зеленский подтвердил: "К сожалению, не было предупреждения от партнеров". Воздушные силы Украины заявили, что "информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются".Ранее Financial Times сообщала, что администрация Дональда Трампа пригрозила приостановить передачу Киеву разведданных и участие в программе закупок вооружений PURL, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ. По данным CNN, предупреждения были направлены украинским и европейским официальным лицам 10–11 октября.Больше важных новостей дня — в вечернем обзоре "Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября" на сайте Украина.ру.
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Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передачу разведданных Украине

18:51 13.10.2026 (обновлено: 18:54 13.10.2026)
 
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаны не прекращали передачу разведывательных данных Украине.
"Мы не перестали делиться разведданными с Украиной. Мы помогаем им. Мы хотим, чтобы война закончилась", — заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не стала отвечать на вопрос о том, делятся ли США разведданными с Украиной.
"Мне нужно уточнить этот вопрос, и я вернусь к вам с ответом", — заявила Захария в ходе своего первого брифинга в Белом доме в новой должности.
На этом фоне 12 октября в Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги — украинские военные не получили данных о пусках российских баллистических ракет. Зеленский подтвердил: "К сожалению, не было предупреждения от партнеров".
Воздушные силы Украины заявили, что "информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются".
Ранее Financial Times сообщала, что администрация Дональда Трампа пригрозила приостановить передачу Киеву разведданных и участие в программе закупок вооружений PURL, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ. По данным CNN, предупреждения были направлены украинским и европейским официальным лицам 10–11 октября.
Больше важных новостей дня — в вечернем обзоре "Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября" на сайте Украина.ру.
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