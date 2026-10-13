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Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передачу разведданных Украине

Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передачу разведданных Украине - 13.10.2026 Украина.ру

Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передачу разведданных Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаны не прекращали передачу разведывательных данных Украине.

2026-10-13T18:51

2026-10-13T18:51

2026-10-13T18:54

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"Мы не перестали делиться разведданными с Украиной. Мы помогаем им. Мы хотим, чтобы война закончилась", — заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не стала отвечать на вопрос о том, делятся ли США разведданными с Украиной. "Мне нужно уточнить этот вопрос, и я вернусь к вам с ответом", — заявила Захария в ходе своего первого брифинга в Белом доме в новой должности.На этом фоне 12 октября в Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги — украинские военные не получили данных о пусках российских баллистических ракет. Зеленский подтвердил: "К сожалению, не было предупреждения от партнеров". Воздушные силы Украины заявили, что "информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются".Ранее Financial Times сообщала, что администрация Дональда Трампа пригрозила приостановить передачу Киеву разведданных и участие в программе закупок вооружений PURL, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ. По данным CNN, предупреждения были направлены украинским и европейским официальным лицам 10–11 октября.Больше важных новостей дня — в вечернем обзоре "Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября" на сайте Украина.ру.

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