"Приветствуем мирные инициативы". Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине - 16.05.2024 Украина.ру
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"Приветствуем мирные инициативы". Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине
"Приветствуем мирные инициативы". Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине - 16.05.2024 Украина.ру
"Приветствуем мирные инициативы". Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине
Ситуация на Украине обязательно будет обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. Об этом 16 мая рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает издание "Известия"
2024-05-16T09:00
2024-05-16T09:09
владимир путин
украина
китай
россия
дмитрий песков
си цзиньпин
новости
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По его словам, обсуждение украинской тематики является "только началом разговора", "предстоит очень напряженная дискуссия".Кроме того, Песков напомнил, что Киев сейчас "юридически для себя исключает возможности переговоров".Он подчеркнул, что Москве импонирует видение КНР по возможным перспективам для начала попыток по урегулированию ситуации на Украине.
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владимир путин, украина, китай, россия, дмитрий песков, си цзиньпин, новости
Владимир Путин, Украина, Китай, Россия, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Новости

"Приветствуем мирные инициативы". Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине

09:00 16.05.2024 (обновлено: 09:09 16.05.2024)
 
Си и Путин
Си и Путин
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Ситуация на Украине обязательно будет обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. Об этом 16 мая рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает издание "Известия"
По его словам, обсуждение украинской тематики является "только началом разговора", "предстоит очень напряженная дискуссия".
Кроме того, Песков напомнил, что Киев сейчас "юридически для себя исключает возможности переговоров".
Он подчеркнул, что Москве импонирует видение КНР по возможным перспективам для начала попыток по урегулированию ситуации на Украине.
"Мы приветствуем любые мирные инициативы. И в том числе, конечно, Москве импонирует и видение китайской стороны возможных перспектив и возможной почвы для начала попыток по урегулированию ситуации", - отметил Песков.
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07:14
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составеПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая начали переговоры в узком составе
 
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