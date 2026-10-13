https://ukraina.ru/20261013/zelenskiy-zashevelilsya-kakuyu-rol-zapad-prigotovil-ukraine-posle-voyny--lukyanov-1083775201.html
"Зеленский зашевелился": какую роль Запад приготовил Украине после войны — Лукьянов
"Зеленский зашевелился": какую роль Запад приготовил Украине после войны — Лукьянов - 13.10.2026 Украина.ру
"Зеленский зашевелился": какую роль Запад приготовил Украине после войны — Лукьянов
Возможно, что в каком-то виде Украина сохранится. И тогда в западном сообществе у нее не будет другой функции, кроме как быть буферной зоной против России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-10-13T19:30
2026-10-13T19:30
2026-10-13T19:30
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Отвечая на вопрос о том, может ли тяжёлая зима подтолкнуть Украину к переговорам, собеседник Украина.ру заявил, что не уверен в этом.Лукьянов подтвердил тезис журналиста о том, что "Зеленский зашевелился", но он не уверен, что это подтолкнёт Украину к переговорам. "Для людей, которые сейчас руководят этой страной, капитуляция или отступление означают как минимум политическую смерть. Они будут продолжать", — пояснил он.У Украины в западном сообществе не будет другой функции, кроме как быть форпостом и буферной зоной против России. "В Европе об этом говорят открыто. Например, президент Финляндии Стубб заявил, что послевоенная Украина будет санитарным кордоном. В этом есть логика", — отметил он.Эксперт добавил, что представить вступление Украины в НАТО и ЕС сложно. "Скорее возникнет форма ассоциации, а на Киев возложат задачу делать то, чему он научился, — воевать с русскими или готовиться к войне, составляя передовой легион", — уточнил Лукьянов.Он подчеркнул, что Украина не нужна Западу как крупная хозяйственная сила, её роль — военное противостояние. "Из этого вытекает, что Россия будет стремиться в любой момент резко ослабить этот угрожающий ей субъект", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии" в дзен-канале Украина.ру.Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Александр Фролов: Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России" в дзен-канале Украина.ру.
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"Зеленский зашевелился": какую роль Запад приготовил Украине после войны — Лукьянов
Возможно, что в каком-то виде Украина сохранится. И тогда в западном сообществе у нее не будет другой функции, кроме как быть буферной зоной против России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о том, может ли тяжёлая зима подтолкнуть Украину к переговорам, собеседник Украина.ру заявил, что не уверен в этом.
Лукьянов подтвердил тезис журналиста о том, что "Зеленский зашевелился", но он не уверен, что это подтолкнёт Украину к переговорам. "Для людей, которые сейчас руководят этой страной, капитуляция или отступление означают как минимум политическую смерть. Они будут продолжать", — пояснил он.
У Украины в западном сообществе не будет другой функции, кроме как быть форпостом и буферной зоной против России.
"В Европе об этом говорят открыто. Например, президент Финляндии Стубб заявил, что послевоенная Украина будет санитарным кордоном. В этом есть логика", — отметил он.
Эксперт добавил, что представить вступление Украины в НАТО и ЕС сложно. "Скорее возникнет форма ассоциации, а на Киев возложат задачу делать то, чему он научился, — воевать с русскими или готовиться к войне, составляя передовой легион", — уточнил Лукьянов.
Он подчеркнул, что Украина не нужна Западу как крупная хозяйственная сила, её роль — военное противостояние. "Из этого вытекает, что Россия будет стремиться в любой момент резко ослабить этот угрожающий ей субъект", — резюмировал собеседник Украина.ру.