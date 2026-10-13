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Выполнили последнюю волю: в Виннице похоронили Кашпировского
Выполнили последнюю волю: в Виннице похоронили Кашпировского - 13.10.2026 Украина.ру
Выполнили последнюю волю: в Виннице похоронили Кашпировского
Известного психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского похоронили в украинском городе Винница. Об этом сообщил его племянник Юрий Мамаев
2026-10-13T19:09
2026-10-13T19:09
2026-10-13T19:23
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По его словам, гроб с телом был доставлен на Украину транзитом через Турцию и Польшу, после чего самолётом — в Винницу. "Гроб с телом действительно в оперативном порядке был доставлен на Украину, а затем самолетом в Винницу. Поэтому все прошло максимально оперативно", — приводит слова Мамаева РИА Новости. Место захоронения — Центральное кладбище Винницы, рядом с могилами родителей Кашпировского и его дочери Елены.Ранее сообщалось, что Кашпировский ещё при жизни выразил желание быть похороненным в Виннице рядом с матерью. Первоначально обсуждался вариант кремации с разделением праха между Россией и Украиной, однако впоследствии семья отказалась от этой идеи и выбрала традиционные похороны.Церемония прощания с Кашпировским прошла 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Проводить его пришли сотни людей — родственники, коллеги и поклонники. Среди первых к некрополю приехала бывшая жена гипнотизёра Ирина Кашпировская.Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после чего четверть века работал врачом-психотерапевтом в местной областной больнице. Всесоюзную известность Кашпировский получил в конце 1980-х благодаря телевизионным "сеансам здоровья", которые собирали у экранов миллионы зрителей. Скончался 3 октября в Москве на 88-м году жизни. Причиной смерти, по данным его директора Сергея Рудых, стала остановка сердца.Больше важных новостей дня — в вечернем обзоре "Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261009/kashpirovskogo-pokhoronyat-u-stavki-gitlera-1083694913.html
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Новости, Винница, Украина, похороны, новости России, новости России и Украины, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, Главные новости, главное
Выполнили последнюю волю: в Виннице похоронили Кашпировского
19:09 13.10.2026 (обновлено: 19:23 13.10.2026)
Известного психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского похоронили в украинском городе Винница. Об этом сообщил его племянник Юрий Мамаев
По его словам, гроб с телом был доставлен на Украину транзитом через Турцию и Польшу, после чего самолётом — в Винницу. "Гроб с телом действительно в оперативном порядке был доставлен на Украину, а затем самолетом в Винницу. Поэтому все прошло максимально оперативно", — приводит слова Мамаева РИА Новости.
Место захоронения — Центральное кладбище Винницы, рядом с могилами родителей Кашпировского и его дочери Елены.
Ранее сообщалось, что Кашпировский ещё при жизни выразил желание быть похороненным в Виннице рядом с матерью. Первоначально обсуждался вариант кремации с разделением праха между Россией и Украиной, однако впоследствии семья отказалась от этой идеи и выбрала традиционные похороны.
Церемония прощания с Кашпировским прошла 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Проводить его пришли сотни людей — родственники, коллеги и поклонники. Среди первых к некрополю приехала бывшая жена гипнотизёра Ирина Кашпировская.
Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после чего четверть века работал врачом-психотерапевтом в местной областной больнице.
Всесоюзную известность Кашпировский получил в конце 1980-х благодаря телевизионным "сеансам здоровья", которые собирали у экранов миллионы зрителей. Скончался 3 октября в Москве на 88-м году жизни. Причиной смерти, по данным его директора Сергея Рудых, стала остановка сердца.