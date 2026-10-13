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ФСБ: у задержанного на Сахалине японца нашли копии документов о биовойне
ФСБ: у задержанного на Сахалине японца нашли копии документов о биовойне - 13.10.2026 Украина.ру
ФСБ: у задержанного на Сахалине японца нашли копии документов о биовойне
Задержанный по подозрению в шпионаже японский журналист хранил на рабочем месте фотокопии рассекреченных архивных документов ФСБ России о подготовке Токио бактериологических атак против СССР во время Второй мировой войны. Кадры обыска показаны на видео, обнародованном Центром общественных связей ФСБ России
2026-10-13T20:13
2026-10-13T20:13
2026-10-13T20:28
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По информации ФСБ, в Сахалинской области по подозрению в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб задержан подданный Японии — корреспондент бюро газеты "Хоккайдо Симбун". Установлено, что он собирал и хранил сведения, имеющие отношение к обороноспособности России, для передачи по заданию национальной разведки с целью их использования против безопасности РФ."Внимательно изучив устремление и нехарактерную для аккредитованного журналиста активность подданного Японии, который признавался своему близкому окружению в контактах с японской разведкой, принято решение о пресечении его противоправной деятельности, так как получение иностранным государством собранных сведений несёт реальный ущерб обороноспособности нашей страны", — сказал на видео оперативный сотрудник ФСБ.По его словам, задержанный осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников СВО из числа жителей Курильских островов.На кадрах обыска крупным планом показаны хранившиеся на рабочем месте документы, в том числе распечатанные фотокопии обнародованного в 2025 году ФСБ специального сообщения "О подготовке Японией бактериологической войны против Союза ССР".Это спецсообщение в начале февраля 1947 года начальник Управления МВД СССР по Хабаровскому краю генерал-лейтенант Иван Долгих направил уполномоченному МГБ СССР по Дальнему Востоку генерал-полковнику Сергею Гоглидзе. В документе подчёркивалось, что во время Второй мировой войны "японская военщина, подготавливая с маньчжурского плацдарма нападение на Советский Союз, активно готовила применение бактериологических средств массового истребления людей".Речь шла о японском отряде №731, где велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и возбудителями других болезней. Большинство заражённых умирали в страшных муках.Ранее, 13 октября ФСБ сообщила о задержании корреспондента японской газеты "Хоккайдо Симбун" в Сахалинской области. По данным ведомства, он подозревается в шпионаже в интересах японской спецслужбы.Оперативный сотрудник ФСБ на видео уточнил, что основанием для пресечения деятельности стали "устремление и нехарактерная для аккредитованного журналиста активность", а также признания задержанного в контактах с японской разведкой.В настоящее время проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства деятельности задержанного и возможные связи. Решается вопрос о мере пресечения.Больше важных событий дня — в материале "Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ссср, япония, фсб, мвд, разведка, шпионаж, журналист, следствие, безопасность, украина.ру дзен, главные новости, главное, срочно
Новости, Россия, СССР, Япония, ФСБ, МВД, разведка, шпионаж, журналист, следствие, безопасность, Украина.ру Дзен, Главные новости, главное, срочно
ФСБ: у задержанного на Сахалине японца нашли копии документов о биовойне
20:13 13.10.2026 (обновлено: 20:28 13.10.2026)
Задержанный по подозрению в шпионаже японский журналист хранил на рабочем месте фотокопии рассекреченных архивных документов ФСБ России о подготовке Токио бактериологических атак против СССР во время Второй мировой войны. Кадры обыска показаны на видео, обнародованном Центром общественных связей ФСБ России
По информации ФСБ, в Сахалинской области по подозрению в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб задержан подданный Японии — корреспондент бюро газеты "Хоккайдо Симбун". Установлено, что он собирал и хранил сведения, имеющие отношение к обороноспособности России, для передачи по заданию национальной разведки с целью их использования против безопасности РФ.
"Внимательно изучив устремление и нехарактерную для аккредитованного журналиста активность подданного Японии, который признавался своему близкому окружению в контактах с японской разведкой, принято решение о пресечении его противоправной деятельности, так как получение иностранным государством собранных сведений несёт реальный ущерб обороноспособности нашей страны", — сказал на видео оперативный сотрудник ФСБ.
По его словам, задержанный осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников СВО из числа жителей Курильских островов.
На кадрах обыска крупным планом показаны хранившиеся на рабочем месте документы, в том числе распечатанные фотокопии обнародованного в 2025 году ФСБ специального сообщения "О подготовке Японией бактериологической войны против Союза ССР".
Это спецсообщение в начале февраля 1947 года начальник Управления МВД СССР по Хабаровскому краю генерал-лейтенант Иван Долгих направил уполномоченному МГБ СССР по Дальнему Востоку генерал-полковнику Сергею Гоглидзе. В документе подчёркивалось, что во время Второй мировой войны "японская военщина, подготавливая с маньчжурского плацдарма нападение на Советский Союз, активно готовила применение бактериологических средств массового истребления людей".
Речь шла о японском отряде №731, где велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и возбудителями других болезней. Большинство заражённых умирали в страшных муках.
Ранее, 13 октября ФСБ сообщила о задержании корреспондента японской газеты "Хоккайдо Симбун" в Сахалинской области. По данным ведомства, он подозревается в шпионаже в интересах японской спецслужбы.
Оперативный сотрудник ФСБ на видео уточнил, что основанием для пресечения деятельности стали "устремление и нехарактерная для аккредитованного журналиста активность", а также признания задержанного в контактах с японской разведкой.
В настоящее время проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства деятельности задержанного и возможные связи. Решается вопрос о мере пресечения.