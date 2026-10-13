Государств в будущем станет гораздо меньше: Казаков и Лукьянов о тех, кто сохранится и почему - 13.10.2026 Украина.ру
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Государств в будущем станет гораздо меньше: Казаков и Лукьянов о тех, кто сохранится и почему
Государств в будущем станет гораздо меньше: Казаков и Лукьянов о тех, кто сохранится и почему - 13.10.2026 Украина.ру
Государств в будущем станет гораздо меньше: Казаков и Лукьянов о тех, кто сохранится и почему
В новом выпуске проекта Украина.ру "Русские стратегии с Александром Казаковым" говорим об образе будущего России. Украина.ру, 13.10.2026
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видео
россия
украина
александр казаков
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В новом выпуске проекта Украина.ру "Русские стратегии с Александром Казаковым" говорим об образе будущего России. Вторая часть авторской программы сопредседателя Клуба народного единства, члена Совета по внешней и оборонной политике Александра Казакова - это продолжение беседы с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике", председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдором Лукьяновым. Обсудили возможный список стран для оркестра мировых держав и необходимость дирижёра в этом геополитическом ансамбле. Смотрите авторский проект "Русские стратегии с Александром Казаковым", чтобы понимать, какими могут быть будущее России и её роль в системе международных отношений XXI века. ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov Александр Казаков в МАХ: https://max.ru/ale_kazakov
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60
видео, россия, украина, александр казаков, видео
Видео, Россия, Украина, Александр Казаков

Государств в будущем станет гораздо меньше: Казаков и Лукьянов о тех, кто сохранится и почему

19:15 13.10.2026
 
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В новом выпуске проекта Украина.ру "Русские стратегии с Александром Казаковым" говорим об образе будущего России.
Вторая часть авторской программы сопредседателя Клуба народного единства, члена Совета по внешней и оборонной политике Александра Казакова - это продолжение беседы с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике", председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдором Лукьяновым.
Обсудили возможный список стран для оркестра мировых держав и необходимость дирижёра в этом геополитическом ансамбле.
Смотрите авторский проект "Русские стратегии с Александром Казаковым", чтобы понимать, какими могут быть будущее России и её роль в системе международных отношений XXI века.
ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov
Александр Казаков в МАХ: https://max.ru/ale_kazakov
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