Государств в будущем станет гораздо меньше: Казаков и Лукьянов о тех, кто сохранится и почему
В новом выпуске проекта Украина.ру "Русские стратегии с Александром Казаковым" говорим об образе будущего России.
Вторая часть авторской программы сопредседателя Клуба народного единства, члена Совета по внешней и оборонной политике Александра Казакова - это продолжение беседы с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике", председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдором Лукьяновым.
Обсудили возможный список стран для оркестра мировых держав и необходимость дирижёра в этом геополитическом ансамбле.
Смотрите авторский проект "Русские стратегии с Александром Казаковым", чтобы понимать, какими могут быть будущее России и её роль в системе международных отношений XXI века.
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