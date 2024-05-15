https://ukraina.ru/20240515/1055058033.html

"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу

"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу - 15.05.2024 Украина.ру

"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу

На Украине эксперты, военные и политики обсуждают различные варианты возможного прекращения или, напротив, развития боевых действий, а также трудную для ВСУ ситуацию под Харьковом. Там продолжается наступление российских войск. Но будут ли русские штурмовать сам Харьков?

2024-05-15T05:42

2024-05-15T05:42

2024-05-15T05:42

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Как сообщил NYT глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация под Харьковом находится "на грани". Резервы ВСУ растянуты, а российские войска, по его словам, готовят еще и "жесткое наступление в сторону Сум". Отметим, что он же в эфире единого телемарафона успокаивал публику, говорил, что будто бы уже "наметилась стремительная тенденция к стабилизации". Буданов* подчеркнул, что ситуация быстро меняется, однако "не является какой-то катастрофической".Не все настроены столь же оптимистично. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий нашёл ситуацию вокруг Украины (киевского режима – Ред.) в настоящее время такой же тяжелой, как в первые дни российской спецоперации. Причем, по его словам оно может еще ухудшиться.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста** сообщил со ссылкой на свои источники, что имеются большие потери с обеих сторон. Он выразил удивление по поводу того, что украинская разведка знала о грядущем наступлении ВС РФ, информировала соответствующие органы, но где результат?По его словам, возникает и еще один вопрос: где укрепления ВСУ в этом районе, которые украинцам показывали по ТВ?Оказалось, что первой линии обороны просто не было, а с другими есть проблемы – часть укреплений, по мнению политика, построены не на господствующих высотах, а там, где они "никому не нужны".Об этом же пишет в своем аккаунте в одной из соцсетей украинский военный Денис Ярославский. По его мнению, за два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа – "а не было даже мин"."Мы приходим к мнению, что это воровство или умышленный саботаж! Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что уже делали в сентябре 2022-го года", - заявил украинский военный.Задает вопросы и бывший советник ОП Алексей Арестович*. По его словам, если ГУР предупреждал о скором наступлении ВС РФ, то "боевые действия там должны сейчас вестись в плановом порядке"."А они у нас ведутся в режиме 24 февраля 2022-го года. Последний решительный бой и прочее, эвакуируют бабушек, население, все кричат. Ну, если вы знали, что будет наступление, почему не эвакуировали раньше? Где мины, где укрепления, все остальное?", - сказал Арестович в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова.Покинувший страну украинский эксперт Михаил Чаплыга в эфире интернет-канала APASOV отметил, что "математика", диктующая направленность событий, подсказывает, что русские просто должны отрезать Харьков и Сумы. По его мнению, речь сейчас не идет о взятии и разрушении Харькова ─ наоборот, город нужен русским целым.Речь идет о подготовке к отрезанию северо-востока, но сам процесс этого отрезания еще не начался, идет подготовка, считает эксперт. Он пояснил: "первый такт – это прорыв, второй такт – это блэкаут, третий – это отрезание, они (ВС РФ – Ред.) не начали с третьего такта".Чаплыга считает, что после этих трех актов будут сформированы новые местные органы власти, или перехват управления осуществится "за счет тех, кто ожидает эти процессы в самом Харькове и кто устал уже от войны"."То есть, может быть, они и не пророссийские, но они устали от войны, говорят – давайте уже успокоимся. Плюс им скормят эту идею, что ни в какую Россию присоединять вас никто не будет, вы будете Украиной, более того, Харьков будет еще и выше статусом, а-ля вторая столица, настоящая", - обрисовал эксперт свое видение планов Москвы.А вот вынужденный покинуть страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий считает, что русские не откажутся от целей взять Харьков и Одессу. В своем блоге он напомнил, что те политики, и чиновники, которые говорили, что Харькову ничего не может уже угрожать, вывезли их города своих родственников. И местные власти ранее проговаривались, что есть какие-то эвакуационные планы на некий возможный "критический случай".Украинский политолог Юрий Романенко в своем видеоблоге отметил, что можно говорить об "организационной импотенции" Киева."Потому что третий год широкомасштабной войны пошел и, собственно говоря, у многих сегодня ощущение складывается на фоне этого русского наступления на Харьковщине, что мы вернулись в старые добрые времена – в кавычках добрые – 2022 года, когда отбивались люди чем могли и как могли", - сказал эксперт. Он добавил, что и сейчас военные на харьковском направлении обращаются к нему с просьбами помочь дронами, и т.п.Романенко также заявил, что назначение бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ – плохая новость для Киева . По мнению украинского политолога, это назначение свидетельствует о том, что Владимир Путин "идет по пути экономизации войны, то есть более эффективного применении экономических ресурсов для достижения тех задач, которые они (Россия – Ред.) поставили перед собой".По мнению Романенко, Украине (киевскому режиму – Ред.) в связи с этим "придется шевелиться, потому что организационный коллапс, который явственно вырисовывается перед нами, он приобретает самые различные формы в самых различных направлениях – от энергетики… и до военного сектора".* - Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.** - Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240514/1055035073.html

https://ukraina.ru/20240513/1055022429.html

https://ukraina.ru/20240512/1055015038.html

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