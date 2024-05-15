"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу - 15.05.2024 Украина.ру
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"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу - 15.05.2024 Украина.ру
"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
На Украине эксперты, военные и политики обсуждают различные варианты возможного прекращения или, напротив, развития боевых действий, а также трудную для ВСУ ситуацию под Харьковом. Там продолжается наступление российских войск. Но будут ли русские штурмовать сам Харьков?
2024-05-15T05:42
2024-05-15T05:42
эксклюзив
сво
украина
всу
харьков
вс рф
анатолий шарий
михаил чаплыга
политика
экономика
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Как сообщил NYT глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация под Харьковом находится "на грани". Резервы ВСУ растянуты, а российские войска, по его словам, готовят еще и "жесткое наступление в сторону Сум". Отметим, что он же в эфире единого телемарафона успокаивал публику, говорил, что будто бы уже "наметилась стремительная тенденция к стабилизации". Буданов* подчеркнул, что ситуация быстро меняется, однако "не является какой-то катастрофической".Не все настроены столь же оптимистично. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий нашёл ситуацию вокруг Украины (киевского режима – Ред.) в настоящее время такой же тяжелой, как в первые дни российской спецоперации. Причем, по его словам оно может еще ухудшиться.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста** сообщил со ссылкой на свои источники, что имеются большие потери с обеих сторон. Он выразил удивление по поводу того, что украинская разведка знала о грядущем наступлении ВС РФ, информировала соответствующие органы, но где результат?По его словам, возникает и еще один вопрос: где укрепления ВСУ в этом районе, которые украинцам показывали по ТВ?Оказалось, что первой линии обороны просто не было, а с другими есть проблемы – часть укреплений, по мнению политика, построены не на господствующих высотах, а там, где они "никому не нужны".Об этом же пишет в своем аккаунте в одной из соцсетей украинский военный Денис Ярославский. По его мнению, за два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа – "а не было даже мин"."Мы приходим к мнению, что это воровство или умышленный саботаж! Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что уже делали в сентябре 2022-го года", - заявил украинский военный.Задает вопросы и бывший советник ОП Алексей Арестович*. По его словам, если ГУР предупреждал о скором наступлении ВС РФ, то "боевые действия там должны сейчас вестись в плановом порядке"."А они у нас ведутся в режиме 24 февраля 2022-го года. Последний решительный бой и прочее, эвакуируют бабушек, население, все кричат. Ну, если вы знали, что будет наступление, почему не эвакуировали раньше? Где мины, где укрепления, все остальное?", - сказал Арестович в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова.Покинувший страну украинский эксперт Михаил Чаплыга в эфире интернет-канала APASOV отметил, что "математика", диктующая направленность событий, подсказывает, что русские просто должны отрезать Харьков и Сумы. По его мнению, речь сейчас не идет о взятии и разрушении Харькова ─ наоборот, город нужен русским целым.Речь идет о подготовке к отрезанию северо-востока, но сам процесс этого отрезания еще не начался, идет подготовка, считает эксперт. Он пояснил: "первый такт – это прорыв, второй такт – это блэкаут, третий – это отрезание, они (ВС РФ – Ред.) не начали с третьего такта".Чаплыга считает, что после этих трех актов будут сформированы новые местные органы власти, или перехват управления осуществится "за счет тех, кто ожидает эти процессы в самом Харькове и кто устал уже от войны"."То есть, может быть, они и не пророссийские, но они устали от войны, говорят – давайте уже успокоимся. Плюс им скормят эту идею, что ни в какую Россию присоединять вас никто не будет, вы будете Украиной, более того, Харьков будет еще и выше статусом, а-ля вторая столица, настоящая", - обрисовал эксперт свое видение планов Москвы.А вот вынужденный покинуть страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий считает, что русские не откажутся от целей взять Харьков и Одессу. В своем блоге он напомнил, что те политики, и чиновники, которые говорили, что Харькову ничего не может уже угрожать, вывезли их города своих родственников. И местные власти ранее проговаривались, что есть какие-то эвакуационные планы на некий возможный "критический случай".Украинский политолог Юрий Романенко в своем видеоблоге отметил, что можно говорить об "организационной импотенции" Киева."Потому что третий год широкомасштабной войны пошел и, собственно говоря, у многих сегодня ощущение складывается на фоне этого русского наступления на Харьковщине, что мы вернулись в старые добрые времена – в кавычках добрые – 2022 года, когда отбивались люди чем могли и как могли", - сказал эксперт. Он добавил, что и сейчас военные на харьковском направлении обращаются к нему с просьбами помочь дронами, и т.п.Романенко также заявил, что назначение бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ – плохая новость для Киева . По мнению украинского политолога, это назначение свидетельствует о том, что Владимир Путин "идет по пути экономизации войны, то есть более эффективного применении экономических ресурсов для достижения тех задач, которые они (Россия – Ред.) поставили перед собой".По мнению Романенко, Украине (киевскому режиму – Ред.) в связи с этим "придется шевелиться, потому что организационный коллапс, который явственно вырисовывается перед нами, он приобретает самые различные формы в самых различных направлениях – от энергетики… и до военного сектора".* - Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.** - Признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20240514/1055035073.html
https://ukraina.ru/20240513/1055022429.html
https://ukraina.ru/20240512/1055015038.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, всу, харьков, вс рф, анатолий шарий, михаил чаплыга, политика, экономика, эксперты, алексей арестович
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Харьков, ВС РФ, Анатолий Шарий, Михаил Чаплыга, политика, экономика, эксперты, Алексей Арестович

"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу

05:42 15.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине эксперты, военные и политики обсуждают различные варианты возможного прекращения или, напротив, развития боевых действий, а также трудную для ВСУ ситуацию под Харьковом. Там продолжается наступление российских войск. Но будут ли русские штурмовать сам Харьков?
Как сообщил NYT глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация под Харьковом находится "на грани". Резервы ВСУ растянуты, а российские войска, по его словам, готовят еще и "жесткое наступление в сторону Сум".
Отметим, что он же в эфире единого телемарафона успокаивал публику, говорил, что будто бы уже "наметилась стремительная тенденция к стабилизации". Буданов* подчеркнул, что ситуация быстро меняется, однако "не является какой-то катастрофической".
Не все настроены столь же оптимистично. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий нашёл ситуацию вокруг Украины (киевского режима – Ред.) в настоящее время такой же тяжелой, как в первые дни российской спецоперации. Причем, по его словам оно может еще ухудшиться.
Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста** сообщил со ссылкой на свои источники, что имеются большие потери с обеих сторон. Он выразил удивление по поводу того, что украинская разведка знала о грядущем наступлении ВС РФ, информировала соответствующие органы, но где результат?
По его словам, возникает и еще один вопрос: где укрепления ВСУ в этом районе, которые украинцам показывали по ТВ?
Оказалось, что первой линии обороны просто не было, а с другими есть проблемы – часть укреплений, по мнению политика, построены не на господствующих высотах, а там, где они "никому не нужны".
Об этом же пишет в своем аккаунте в одной из соцсетей украинский военный Денис Ярославский. По его мнению, за два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа – "а не было даже мин".
Зеленский флаг украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Вчера, 07:08
Зеленский станет обычным "ухилянтом". Украинские эксперты и политики о судьбе режима На Украине обсуждают события на фронте и надвигающийся политический кризис, который, впрочем, может быть и отложен. На фронте происходит наступление ВС РФ на севере Харьковской области. А внутри Украины истекают последние дни официальных полномочий президента Владимира Зеленского
"Мы приходим к мнению, что это воровство или умышленный саботаж! Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что уже делали в сентябре 2022-го года", - заявил украинский военный.
Задает вопросы и бывший советник ОП Алексей Арестович*. По его словам, если ГУР предупреждал о скором наступлении ВС РФ, то "боевые действия там должны сейчас вестись в плановом порядке".
"А они у нас ведутся в режиме 24 февраля 2022-го года. Последний решительный бой и прочее, эвакуируют бабушек, население, все кричат. Ну, если вы знали, что будет наступление, почему не эвакуировали раньше? Где мины, где укрепления, все остальное?", - сказал Арестович в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова.
Покинувший страну украинский эксперт Михаил Чаплыга в эфире интернет-канала APASOV отметил, что "математика", диктующая направленность событий, подсказывает, что русские просто должны отрезать Харьков и Сумы. По его мнению, речь сейчас не идет о взятии и разрушении Харькова наоборот, город нужен русским целым.
Речь идет о подготовке к отрезанию северо-востока, но сам процесс этого отрезания еще не начался, идет подготовка, считает эксперт. Он пояснил: "первый такт – это прорыв, второй такт – это блэкаут, третий – это отрезание, они (ВС РФ – Ред.) не начали с третьего такта".
Украинский флаг на лице
13 мая, 04:54
Когда интересы государства и общества не совпадают. Эксперты Украины отчаянно ищут поводы для оптимизмаНа Украине рассчитывают, что война продлится долго, более того, по мнению некоторых политиков, это должно почему-то внушать людям оптимизм и уверенность
Чаплыга считает, что после этих трех актов будут сформированы новые местные органы власти, или перехват управления осуществится "за счет тех, кто ожидает эти процессы в самом Харькове и кто устал уже от войны".
"То есть, может быть, они и не пророссийские, но они устали от войны, говорят – давайте уже успокоимся. Плюс им скормят эту идею, что ни в какую Россию присоединять вас никто не будет, вы будете Украиной, более того, Харьков будет еще и выше статусом, а-ля вторая столица, настоящая", - обрисовал эксперт свое видение планов Москвы.
А вот вынужденный покинуть страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий считает, что русские не откажутся от целей взять Харьков и Одессу. В своем блоге он напомнил, что те политики, и чиновники, которые говорили, что Харькову ничего не может уже угрожать, вывезли их города своих родственников. И местные власти ранее проговаривались, что есть какие-то эвакуационные планы на некий возможный "критический случай".
Украинский политолог Юрий Романенко в своем видеоблоге отметил, что можно говорить об "организационной импотенции" Киева.
"Потому что третий год широкомасштабной войны пошел и, собственно говоря, у многих сегодня ощущение складывается на фоне этого русского наступления на Харьковщине, что мы вернулись в старые добрые времена – в кавычках добрые – 2022 года, когда отбивались люди чем могли и как могли", - сказал эксперт.
Он добавил, что и сейчас военные на харьковском направлении обращаются к нему с просьбами помочь дронами, и т.п.
киев - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
12 мая, 15:28
"Игры кончились, СБУ постучит в двери каждому". Украинские эксперты о полицейском государстве На Украине думают, куда заведет такая "демократия", которая установлена при Зеленском, и ожидают полного погружения страны во тьму — и в переносном, и в буквальном смысле
Романенко также заявил, что назначение бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ – плохая новость для Киева . По мнению украинского политолога, это назначение свидетельствует о том, что Владимир Путин "идет по пути экономизации войны, то есть более эффективного применении экономических ресурсов для достижения тех задач, которые они (Россия – Ред.) поставили перед собой".
По мнению Романенко, Украине (киевскому режиму – Ред.) в связи с этим "придется шевелиться, потому что организационный коллапс, который явственно вырисовывается перед нами, он приобретает самые различные формы в самых различных направлениях – от энергетики… и до военного сектора".
* - Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** - Признан иноагентом в РФ
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУХарьковВС РФАнатолий ШарийМихаил ЧаплыгаполитикаэкономикаэкспертыАлексей Арестович
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
05:50Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
05:42"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
05:40"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
05:37Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
05:31Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
05:30Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"
05:25Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки
05:20Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"
05:10Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
05:00Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении
04:50Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"
04:40Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом
04:30"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ
04:20"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО
04:10Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север"
04:00"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России
03:45ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта
03:30"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне
03:15"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков
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