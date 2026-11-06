https://ukraina.ru/20261106/dvizhenie-k-miru-provaly-vsu-konveyer-taynykh-tyurem-khronika-sobytiy-na-utro-6-noyabrya-1084309544.html

Движение к миру, провалы ВСУ, конвейер тайных тюрем. Хроника событий на утро 6 ноября

Движение к миру, провалы ВСУ, конвейер тайных тюрем. Хроника событий на утро 6 ноября - 06.11.2026 Украина.ру

Движение к миру, провалы ВСУ, конвейер тайных тюрем. Хроника событий на утро 6 ноября

Трамп анонсировал скорое завершение конфликта на Украине и подготовку соглашения, которое может охватить всю Европу. ВС РФ уничтожают резервы противника и продвигаются на новых рубежах. Вскрывается жуть про отработанные схемы похищения людей и подпольные пыточные ТЦК

2026-11-06T09:00

2026-11-06T09:00

2026-11-06T09:10

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Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Овальном кабинете заверил, что украинский конфликт может быть урегулирован в самое ближайшее время.Американский лидер анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки Украины и способно охватить всю Европу. Также Трамп подтвердил, что встречался со спецпредставителем президента России и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который до этого принял участие в пресс-конференции с первой леди Меланьей Трамп. Подробности этой беседы глава Белого дома раскрывать отказался, но отдельно подчеркнул, что с украинской делегацией он не встречался.В то же время спецпосланник США Джаред Кушнер подтвердил в соцсети X, что Вашингтон взаимодействует с обеими сторонами конфликта для разработки серьезных мирных инициатив. Главной целью этих предложений он назвал учет интересов безопасности всех участников и предотвращение новых столкновений в будущем. Свои дипломатические консультации провели и европейские союзники: в резиденции генсека НАТО Марка Рютте в Брюсселе состоялись закрытые переговоры. В этой встрече приняли участие представители США, альянса, Украины, Великобритании, Франции, Германии и Еврокомиссии, перечислило издание Rapporteur.Главными темами обсуждения стали новая стратегия европейской безопасности и возможные гарантии Киеву на случай прекращения огня, однако о конкретных решениях стороны не объявили. Как отметил возглавляющий украинскую делегацию Рустем Умеров, для Украины важно получить действительно эффективную систему, а не просто политическую декларацию. Прошедшие консультации предваряют трехстороннюю встречу с участием России, запланированную на 10–11 ноября в Абу-Даби. С украинской стороны обсуждение возможных изменений продолжил Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли в мае 2024 года. В интервью телеканалу ZDF он допустил проведение на Украине выборов в онлайн-формате и признал, что данный вопрос обсуждается и исходит от Трампа и людей из его окружения, но добавил, что украинскому парламенту придется искать решения для их проведения. В то же время в интервью украинскому телеканалу ТСН Зеленский не упустил случая заговорить о деньгах, заявив, что США якобы не выдали и задолжали Украине 16 миллиардов долларов из прошлых согласованных пакетов финансовой помощи. При этом представитель Белого дома Каролин Левитт в конце ноября 2025 года отмечала, что США по решению президента Трампа прекратили финансирование конфликта на Украине, но продолжают продавать оружие по линии НАТО.Провалы ВСУВ ночь на пятницу и утром российские военные нанесли серию ударов по объектам противника. Согласно информации украинских телеграм-каналов со ссылкой на местные власти, в Киевской области целями стали Борисполь, Глеваха, Обухов, Богуслав и Белая Церковь, где реактивные беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру. Взрывы также гремели в Виннице и Винницкой области, Сумах, Кривом Роге, временно оккупированном Запорожье, а также в Изюме и Лозовой Харьковской области. В Днепропетровской области атакам подвергся Павлоград, в самом Днепропетровске удары носили продолжительный характер. Позже Министерство обороны РФ указало, что в течение ночи ВС РФ продолжили бить беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. По данным ведомства, в Белой Церкви был поражен аккумуляторный парк хранения энергии, снабжавший объекты ВПК, а в порту Одессы уничтожен сухогруз, доставлявший продукцию двойного назначения.Напряженная обстановка складывается непосредственно на линии боевого соприкосновения. На Славянско-Краматорском направлении российские подразделения удерживают ранее занятые рубежи, отражая контратаки ВСУ. Украинское командование активизировало действия в районах Рай-Александровки, Тихоновки, Малиновки и Никаноровки, пытаясь оттеснить российские силы за линию канала Северский Донец — Донбасс и вернуть утраченные позиции.Непростая ситуация фиксируется и на Константиновском направлении, где украинские подразделения пытаются усилить давление в северной части города и в районе Алексеево-Дружковки. Отдельным событием последних суток стало повреждение автомобильного моста через реку Казенный Торец в Краматорске. Конструкции переправы получили серьезные повреждения, движение транспорта по ней стало невозможным, что потенциально осложняет логистику и перемещение военной техники ВСУ между частями города при условии отсутствия надежных альтернативных маршрутов.Сложная ситуация сохраняется на Запорожском направлении в районах Приморского, Степногорска и Лукьяновского, а на Ореховском участке украинские формирования перебросили дополнительные силы и пытаются проникнуть в западную часть Малой Токмачки.Напряженность сохраняется на правом фланге группировки войск "Восток", где украинские подразделения заняли значительную часть населенного пункта Комар — предположительно около половины его территории, а в районе реки Мокрые Ялы продолжаются столкновения. На севере Харьковской области, по оценке военного эксперта Андрея Марочко, российские подразделения заняли новые позиции и расширили зону контроля в районах Гоптовки, Глубокого и Лукьянцев. Продвижение российских подразделений в Днепропетровской области также подтвердил командир штурмового подразделения 239-го гвардейского танкового полка Андрей Шкуренко. Кроме того, Министерство обороны РФ информировало, что в Сумской области расчет беспилотных систем 27-го отдельного батальона беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружил в лесном массиве замаскированный склад снабжения ВСУ. Координаты цели передали ударному расчету, после чего точным ударом беспилотника объект вместе с запасами был полностью уничтожен, что существенно снизило логистические возможности передовых подразделений противника на данном участке фронта.Конвейер тайных тюремНа Украине не утихает масштабный скандал, связанный с существованием тайных пыточных и подпольных мест заключения. Бывший узник секретной тюрьмы СБУ, руководитель аналитического отдела движения "Другая Украина" Алексей Самойлов, рассказал РИА Новости, что эти объекты не имеют официального статуса, руководства и охраны. По его словам, в таких местах в "душевых" серьезно бьют даже женщин, а пыточные при СБУ в Луганске сокамерники называли самым страшным местом. Самойлов подчеркнул, что боевики батальонов "Айдар"* и подразделения "Торнадо"* проявили себя как абсолютные нелюди и отбитые отморозки, которые наиболее бесчеловечно пытали заключенных, а незаконные места содержания начали создаваться во многих воинских частях ВСУ, нацгвардии и украинской полиции.В свою очередь, покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскрыл актуальные схемы, заявив, что украинскую молодежь непризывного возраста до 25 лет — парней 18, 20 или 23 лет — попросту похищают на улицах и доставляют в пыточные ТЦК. По информации политика, там ребят накачивают различного рода психотропными веществами и под пытками, психологическим давлением заставляют подписывать документы о прохождении военной службы, оформляя их как добровольцев, а родителям сообщают об этом уже постфактум, когда что-либо изменить практически невозможно. Российская сторона при освобождении территорий регулярно находит подтверждения существования этой развитой сети тайных тюрем. Как рассказали в силовых структурах РФ, на территории ЛНР в момент ее освобождения и начала спецоперации было найдено семь крупных пыточных и тайных тюрем различных националистических подразделений, располагавшихся в Северодонецке, Рубежном, Попасной, селе Привольное вблизи Лисичанска и поселке Половинкино Старобельского района. Там в зданиях военкоматов содержались мужчины, не желавшие служить в ВСУ и преклоняться перед нацподразделениями, а в подвале одного из кафе Рубежного удерживали местных жителей, не принявших украинский режим. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также неоднократно заявлял о тайных тюрьмах ВСУ в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях, и об их обнаружении в освобожденных армией РФ Авдеевке и Мариуполе в ДНР, где удерживали и подвергали насилию гражданских, несогласных с действиями украинских властей. Военный эксперт Виталий Киселев добавил, что из-за близости к линии боевого соприкосновения большая часть тайных тюрем для дезертиров и неугодных киевскому режиму людей сейчас может располагаться в Днепропетровске, Запорожье и Харькове.Российские власти указывают на существование этой системы с 2014 года. А на Украине тема вызвала значительный резонанс 2 ноября этого года, когда толпа жителей в Петропавловской Борщаговке под Киевом собралась у дома, в подвале которого удерживали и избивали людей, включая подростка. Депутат Дмитрук заверил, что за последний месяц там насмерть забили несколько человек, а после освобождения части пленных стало очевидно, что им нужна медицинская помощь. Сейчас украинские власти пытаются запугать население: прибывшие к дому медик, водитель скорой и еще одна женщина уже арестованы, а остальных участников протеста разыскивают.Подробнее - в материале "Азовцы"* испугались ребёнка: на Украине начали репрессии против освобождённого из пыточной парня на сайте Украина.ру. * Запрещенные в РФ террористические и экстремистские организации.

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