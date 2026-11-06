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Медведев о Маске: "он стал участником этой войны, а теперь ему противно"
Медведев о Маске: "он стал участником этой войны, а теперь ему противно" - 06.11.2026 Украина.ру
Медведев о Маске: "он стал участником этой войны, а теперь ему противно"
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал запоздалое "прозрение" Илона Маска насчёт Украины. По мнению Медведева, американский предприниматель с самого начала понимал, как его технология будет использоваться в военных целях, но признал ошибку лишь спустя несколько лет
2026-11-06T16:19
2026-11-06T16:19
2026-11-06T16:20
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"Теперь вот ему стало противно. Он клеймит войну. Но он стал участником этой войны", — написал Медведев.Замглавы Совбеза подчеркнул: Starlink применялась украинскими военными в том числе для ударов по гражданским объектам. И разделение систем Starlink и Starshield, по его словам, с Маска ответственности не снимает. Более того, Медведев связал действия предпринимателя с его зависимостью от Белого дома.Поводом для заявления стал репост Маском публикации аккаунта Whole Mars Catalog в соцсети X. Автор сообщения назвал ошибкой бесплатную передачу Украине тысяч терминалов Starlink в начале конфликта. Сам предприниматель репост не прокомментировал — но, судя по реакции Медведева, намёк был понят правильно.Напомним, 24 октября Маск обвинил украинских военных в нарушении условий использования Starlink. Он утверждал, что ВСУ применяли систему для ударов беспилотниками, хотя такая возможность была заблокирована. Предприниматель подчёркивал: Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач, а не для наступательных операций.Ранее на эту тему в публикации: "Слишком много власти у богатого человека": Зеленский пожаловался на Маска" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Илон Маск, Совбез, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Медведев о Маске: "он стал участником этой войны, а теперь ему противно"
16:19 06.11.2026 (обновлено: 16:20 06.11.2026)
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал запоздалое "прозрение" Илона Маска насчёт Украины. По мнению Медведева, американский предприниматель с самого начала понимал, как его технология будет использоваться в военных целях, но признал ошибку лишь спустя несколько лет
"Теперь вот ему стало противно. Он клеймит войну. Но он стал участником этой войны", — написал Медведев.
Замглавы Совбеза подчеркнул: Starlink применялась украинскими военными в том числе для ударов по гражданским объектам. И разделение систем Starlink и Starshield, по его словам, с Маска ответственности не снимает. Более того, Медведев связал действия предпринимателя с его зависимостью от Белого дома.
Поводом для заявления стал репост Маском публикации аккаунта Whole Mars Catalog в соцсети X. Автор сообщения назвал ошибкой бесплатную передачу Украине тысяч терминалов Starlink в начале конфликта. Сам предприниматель репост не прокомментировал — но, судя по реакции Медведева, намёк был понят правильно.
Напомним, 24 октября Маск обвинил украинских военных в нарушении условий использования Starlink. Он утверждал, что ВСУ применяли систему для ударов беспилотниками, хотя такая возможность была заблокирована.
Предприниматель подчёркивал: Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач, а не для наступательных операций.